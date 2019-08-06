«Больше не на кого надеяться - перечисли 500 рублей на лекарства». Как женщина, которую обвиняют в мошенничестве, выманивала деньги

44-летняя москвичка с образованием психолога только за два года в Беларуси выманила около 50 тысяч долларов, считает следствие. Сейчас в списке потерпевших 10 человек, но цифра может увеличиться. Двое из них - иностранцы, остальные - белорусы. О схеме, по которой женщина обманывала белорусов, рассказали в МВД и Следственном комитете.

В соцсетях и на разных форумах по интересам Модина знакомилась со своими потенциальными жертвами. Их круг был впечатляюще широк: заводчики породистых собак, мужчины-геи, люди с серьезными заболеваниями и те, у кого были проблемы с поиском работы. Судя по рассказам потерпевших в соцсетях, с некоторыми Модина даже завязывала романтические отношения.

Елена легко меняла внешность и притворялась мужчиной. Фото: Следственный комитет

В переписке и во время реальных встреч Елена Модина представлялась как мужчиной, так и женщиной из Польши, Украины, Латвии, Великобритании. Использовала псевдонимы Эллин, Эля, Ева, Яна, Денис Патен и Эбигейл Патен, Jadviga Tocka. Имитировала несколько акцентов: польский, английский, украинский и другие. Если общение проходило в интернете, и Модиной нужно было выдать себя за мужчину, она изменяла лицо в приложении и действительно становилась неотличимой от парня. Могла изменять и голос с помощью специальных программ. Все было сделано настолько искусно, что потерпевшие даже не догадывались о том, что с ними общается не мужчина, а женщина.

Жертв обвиняемая обрабатывала достаточно долго: общение длилось несколько месяцев, и только потом, когда человек начинал ей доверять, начинались просьбы: срочно нужны были деньги на лечение рака, для помощи друзьям, на покупку бытовой техники или просто взаймы на несколько дней.

При общении с геями Елена говорила, что знает проблему изнутри, потому что у нее тоже нетрадиционная ориентация. Один из геев-иностранцев перечислил ей 17 тысяч долларов.

Кроме того, что Елена представлялась вымышленными именами, врала и о том, что занимает высокие должности. К примеру, под видом сотрудника посольства Беларуси в Латвии она вошла в доверие к литовцу и предложила ему работу в офисе крупной компании в Лондоне. Объяснила, что нужно оформить документы, но стоит это очень дорого - 19 тысяч долларов. Мужчина на условия согласился и перечислил обвиняемой нужную сумму.

Другим потерпевшим она могла представляться предпринимателем, который занимается разведением дорогих собак - под предлогом развития бизнеса она просила у своих жертв деньги и не возвращала их. Один мужчина даже взял кредит на 4 тысячи рублей, чтобы помочь Елене.

«Мошенница изучала, насколько легко я поддаюсь манипуляциям и психологической обработке»

В мае 2018 года одной из потерпевших в соцсети пришло сообщение от Дениса Патена из Риги - мужчины-гея, который якобы страдал раком селезенки. Три месяца длилась переписка, а потом мужчина попросил помощи, ему нужны были деньги якобы на лекарства в онкологическом центре - 1600 рублей. Денис рассказал новой знакомой, что деньги лучше передать через его подругу Элен. Роль и Дениса, и Элен сыграла сама Елена.

Потенциальных жертв Елена находилась в соцсетях и на форумах. Фото: Следственный комитет

В такую же ловушку попала и минчанка Ольга. О том, как ее обманули, она рассказала «Комсомолке». В 2017 году женщина искала в аренду дом в частном секторе. В соцсети ей написал Денис Патен, гей из Латвии: парень рассказал, что его знакомые как раз сдают половину дома - условия были очень выгодными, и Ольга заинтересовалась. По легенде дом сдавала подруга Дениса, Элен. Она встретилась с Ольгой, ответила на вопросы о доме, сказала, что все сделают официально, по договору, но позже - пока же в доме живут другие люди.

- А потом поделилась своей бедой: якобы по дороге на встречу со мной у нее украли кошелек, больше денег у нее нет, а муж сейчас за границей и сможет перечислить только через несколько дней. Попросила оплатить счет в кафе и дать взаймы небольшую сумму на сигареты, я согласилась, - вспоминает Ольга.

А потом начались бесконечные переговоры и попытки посмотреть дом, о котором шла речь. У Элен каждый раз находилась новая причина для отказа: квартиранты все никак не съедут, сломался котел, заболел папа Элен, а вскоре и умер.

- У меня такое ощущение, что я была психологически обработана - шла слепо за ними и выполняла инструкции. Притом что в это время мне подвернулся более дешевый вариант дома, но я от него отказалась. Меня кормили завтраками два месяца. При этом никакой предоплаты у меня не требовали, поэтому подозрения, что меня обманывают, возникли достаточно поздно.

Тем временем Элен и Денис общались с Ольгой на личные темы и по мелочам помогали ей: привозили корм для собаки, помогли найти сантехника. А потом Элен попросила взаймы 50 рублей, и Ольга передала ей деньги. После нескольких напоминаний долг минчанке вернули - зачислили деньги на телефон. Как позже выяснится, долги обвиняемая возвращала за счет денег других потерпевших. А еще через какое-то время у Ольги попросили более крупную сумму.

- Денис написал мне в соцсети, что ему больше не на кого надеяться, только я могу помочь - срочно нужно купить в Минске лекарство. В Минске оно якобы стоило 500 рублей, а в Латвии намного дороже. Это большая сумма, я засомневалась и сказала, что подумаю. Мама меня отговаривала и приводила разумные аргументы, что я знаю этого человека только по интернету и опасно одалживать такие большие деньги. Но мне не хотелось им отказывать.

Ольга все-таки отдала деньги, но Денис возвращать долг не торопился, а потом и вовсе говорил, что перечислил деньги, а почему не дошли, он не знает.

- Я разозлилась и дала понять, что буду обращаться в милицию, если он не вернет 500 рублей. После этого он перевел мне деньги. Перевод был от имени некого Владимира. Я тогда подумала, что это партнер Дениса. Но позже в милиции мне рассказали, что это тоже потерпевший - у него выманили большую сумму денег.

А летом 2018 года Ольга увидела в интернете посты других пострадавших о том, что Денис - мошенник.

- Сначала я не понимала, зачем они мурыжили меня два месяца с домом. Денег ведь не занимали, предоплату не просили. В милиции объяснили, что это была проверка - мошенница изучала, насколько легко я поддаюсь манипуляциям и психологической обработке. Сейчас я понимаю, на какой крючок меня поймали. Когда мы познакомились с Элен, она рассказала, что они с мужем хотят усыновить взрослого ребенка из детского дома. Человек точь-в-точь повторил слова, которые я говорила другим людям: усыновление - это моя мечта. Я тогда обрадовалась, решила, что мы станем друзьями. А оказалось, она просто изучила мои соцсети и нашла слабую точку. Я еще легко отделалась - потраченным временем. Надеюсь, что этот человек будет наказан.

Меняла города и пользовалась чужими счетами

Мошенница нигде не задерживалась надолго: после того как обводила вокруг пальца очередную жертву и наживалась на крупную сумму, меняла город или страну. Известно, что Модина гастролировала по Беларуси, России и Украине и мошенничеством занимается давно - в 2012 году в Москве ее осудили за это на два года колонии.

Деньги обвиняемая получала через переводы, в том числе международные. Она никогда не называла номер своего счета, а пользовалась счетами уже обманутых ею же людей. Сейчас следователи изучают технику обвиняемой, ее переписки в мессенджерах и соцсетях.

В интернете и на форумах можно найти много веток обсуждений похождений Модиной. В 2011 году в ВКонтакте жертвы предприимчивой дамы даже создали группу, чтобы предупредить об этом виде мошенничества других пользователей.

В деле продолжает разбираться Следственный комитет: если вина Модиной будет доказана, ей грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Если вы пострадали от действий женщины или что-то знаете о ее преступлениях, сообщите об этом в милицию.