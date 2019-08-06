ЦИК Беларуси о деньгах: Расходы на заработную плату тем, кто проводит выборы, - 17,4 миллиона рублей

На заседании ЦИК 6 августа обсудили вопросы подготовки и проведения выборов.

- Избирательная кампания стартовала. Глава государства подписал указы о назначении выборов, они опубликованы и вступили в силу, - рассказала перед началом заседания глава ЦИК Лидия Ермошина.

Утвердили и смету для того, чтобы провести и выборы. Напомним, 7 ноября избираются члены Совета Республики (напомним, часть сенаторов выбирают местные депутаты, часть – назначает президент, - ред.), 17 ноября депутаты Палаты представителей.

- Хочу обратить внимание, что финансирование увеличено на один миллион рублей по сравнению с выборами 2016 года. Это связано с ростом зарплат по стране, - сказала Лидия Ермошина.

Деньги на избирательные кампании перечисляет Минфин в ближайшее время.

- Деньги мы еще не получили, но уже работаем в кредит. Типография уже в кредит печатает нам методические разъяснения, мы рассчитаемся с ними только тогда, когда поступят деньги. У нас нет лишнего, но у нас всегда есть деньги на необходимое. Это самое главное, - уточнила Лидия Михайловна.

Основное в финансировании выборов депутатов нижней палаты парламента – затраты на зарплату, тем, кто проводит избирательную кампанию на местах. Как уже рассказывала глава ЦИК «КП», член участковой комиссии в день выборов получит 76 рублей 56 копеек.

- Расходы на заработную плату, - это основная статья в смете, она составила 17,4 миллиона рублей или 78% от общих расходов, - доложила советник-консультант отдела организационной, финансовой работы и международного сотрудничества ЦИК Валентина Василевская. - Командировочные расходы и прочее составили 3,3% от общей суммы, они составили 737 368 рублей. Расходы в среднем на одну избирательную комиссию составят: на одну участковую – 3395 рублей, на одну окружную – 20 877 рублей, на областную и минскую городскую – 35124 рубля.

А вот на выборы членов Совета Республики тратят значительно меньше денег.

- Смета этих выборов маленькая – аж 72 тысячи рублей. И то больше, чем во время прошлых выборов. Мы запрограммировали транспортные расходы. Стали жалобы поступать, депутатов надо подвозить, - пояснила Лидия Ермошина.

- Да, общая сумма расходов - 72 тысячи рублей, на материально-техническое обеспечение уйдет 32 тысячи 658 рублей. Заложены командировочные расходы депутатов базового уровня и небольшой резерв, - пояснила Валентина Василевская. - Предусмотрены ассигнования на компенсацию расходов за транспортные услуги по доставке депутатов базового уровня на заседания депутатов местных советов. Это новелла, которой раньше у нас не было. Сейчас она появилась.

А вот, по словам Лидии Ермошиной, в сенат избираются достойные люди.

- До 8 октября должно состояться выдвижение кандидатов в члены Совета Республики. Мы посмотрим, кто это будет, это решают депутаты местного уровня. Я думаю, это будут очень успешные люди, которые являются лицом нации.

Традиционно ЦИК принимает положение о внебюджетном фонде для дополнительных расходов.

- Это фантастическое наше постановление, которое создается каждую кампанию, - пояснила Лидия Ермошина. – Но важен не сам фонд, а принцип, который нужно поддерживать в жизнеспособном состоянии. Представьте себе фантастическую картину, если бы в бюджете на эти выборы не были зарезервированы средства. И вот тогда бы пришлось проводить выборы целиком за счет этого положения. Кликнули бы каким-то образом между субъектами хозяйствования, чтобы они перечисляли средства. Могут возникнуть внеочередные выборы - это в каждой стране бывает. В 1996 году благодаря этому фонду у нас состоялся референдум, потому что денег не было.

КСТАТИ

При подсчете голосов не будут показывать бюллетени наблюдателям на участке

Избирательные комиссии выполняют рекомендации ОБСЕ, правда основную – показывать бюллетени наблюдателям на участке при подсчете голосов, ЦИК готов выполнять, только в случае, если будет соответствующая норма закона.

- Рекомендации ОБСЕ нами выполняются. Но часть рекомендаций, в том числе и та, о которой вы спрашиваете, может быть выполнена и учтена только нормами закона. ЦИК не вправе принимать подобные постановления, - рассказала Лидия Михайловна журналистам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лидия Ермошина: Когда ушел сын, я перестала надевать яркие вещи. Приберегла яркий костюм к выборам (читать далее)