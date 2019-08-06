Бабушку с дедушкой познакомила война

Весной 1941 года в небольшом казахстанском посёлке вышла замуж 23-летняя девушка Вера - моя будущая бабушка. А на Украине, в своём доме, вместе с матерью и двумя сёстрами, Шурой и Дуней, жил 28-летний Иван Парамонов - мой будущий дедушка. Они могли никогда не встретиться, но война изменила их судьбы.

Молодого мужа Веры призвали на войну в первые же дни. Спустя три месяца от него пришло письмо, в котором он сообщал, что принимает участие в активных боевых действиях. Он просил жену не горевать, если он погибнет, а продолжить жить и быть счастливой за них двоих. Этот солдат остался в списках без вести пропавших.

Ивана Парамонова призвали в сентябре 1941 и сразу отправили в бой артиллеристом. Через пять месяцев, в феврале 1942 года, во время ожесточённого сражения он получил осколочное ранение в голову. Истекая кровью, будучи без сознания, он остался лежать на земле в 30-градусный мороз. Когда выносили с поля боя убитых и раненых, его нашли живым, но с обмороженными конечностями. На одной ноге ему ампутировали стопу, на второй - пальцы.

Вместе с железнодорожным составом, полным раненых, его отправили в Казахстан на лечение. Там он встретил Веру, с которой они после войны создали семью и в которой родилось пятеро детей. Младшая из них потом стала моей мамой. Во время войны в доме Ивана поселились немецкие оккупанты, а его сестёр вместе с другими молодыми девушками погрузили в вагоны и оправили в Германию. Многие девушки в дороге наносили себе увечья, резали кожу на ногах, а раны посыпали известью, вследствие чего образовывались ужасные язвы.

Фото: личный архив

Дедушка остался на всю жизнь инвалидом, он награждён медалью " За отвагу" и многими юбилейными медалями. Умер в возрасте 69 лет.

Другая моя белорусская бабушка, Лещёва Мария Дмитриевна, во время войны была в партизанском отряде. Самый страшный сон для нее один и тот же. В нем немцы расстреливают её отца, брата и односельчан. Наша семья хранит об этом две справки.

Я родился в 2002 году, спустя 60 лет после ранения дедушки, и понимаю, какой ценой завоёвана Победа. Хочу сказать всем, кто добывал ее: "Спасибо,что живу".

Ярослав Казинский, г. Новополоцк.