Жильцы дома с кинотеатром «Центральный»: Здесь давали квартиры и прокурору, и уборщице

Жильцы этой сталинки по проспекту Независимости, 13 могут даже не называть свой адрес, когда зовут знакомых к себе в гости. Им достаточно просто сказать: «Мы живем в доме с кинотеатром «Центральный». Ну а если этого вдруг окажется недостаточно, то можно уточнить, что справа по соседству находится здание МВД, слева - отель «Минск», в двух шагах - Главпочтамт и театр имени Горького. А на первом этаже продают драгоценности в ювелирном магазине «Чараўніца».

Цены на квартиры здесь кусаются: квадратный метр стоит от $1700 до $3000, если судить по объявлениям в интернете. За двушку площадью 55 метров сейчас просят $165 000, за 90-метровую трешку - $220 000. В одном из объявлений потенциальным покупателям обещают, что вместе с ключами от квартиры они получат «ощущение комфорта и величия».

Фасад дома украшен лепниной.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чтобы узнать, как живется в этих «центральных» квартирах, кому давали здесь жилье в советские годы и комфортно ли жить с окнами, выходящими на проспект, идем знакомиться с жильцами.

«Утром выходишь из дома - все в пиджаках, и тебе неловко, что ты одет как подросток»

- Еще недавно я даже не знала, что в этом доме можно снять квартиру! - говорит одна из жительниц, Катя. - Когда мы с парнем решили съехаться, единственным условием от него было, чтобы мы жили в центре, недалеко от работы. Нам удалось снять эту двушку очень выгодно: хозяйка просила $350 в месяц, а мы сбили на $300. Знаете, здесь чувствуется, что дом построен на совесть: если один человек будет умирать в спальне, а второй в это время будет на кухне, то он ничего не услышит, потому что стены здесь толстые, как в крепости.

Подъезд с облупившимися стенами выглядит печально.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На стенах подъезда, где находится квартира Кати, - облупившаяся зеленая краска, на металлической двери, ведущей в подвал, - толстый слой пыли. Вместо обещанного ощущения «комфорта и величия» возникает чувство, будто ты в заброшенном доме на окраине. Но больше всего удивляет, что на первом этаже нет ни одной квартиры, а на втором и третьем - всего по одной на этаже. На четвертом и пятом - уже по две. Получается, что на весь подъезд - всего лишь шесть квартир! Это связано с тем, что подъезд, в который мы зашли, находится с обратной стороны кинотеатра.

На этаже - всего одна квартира.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Соседей тут вообще не видать и не слыхать, - признается Катя. - Никого. Просто тишина, хотя это центр! Такой вот оксюморон (сопоставление противоречивых понятий – прим. Ред.).

В квартире ребята делают ремонт.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В уютной квартире ребята постепенно делают ремонт - на стенах свежие обои, в комнатах - современная мебель. Окно кухни выходит во двор, а два других - на проспект. На вопрос о том, не мешает ли ей шум транспорта, Катя открывает окно в гостиной:

- Чтобы вы понимали: шум - это вот так, - говорит она под гул машин. - Телевизор не всегда слышен, это немного мешает. Смотришь сериал и постоянно делаешь то громче, то тише, потому что что-то проехало. Но меня шум не сильно пугает. Раньше я жила в Уручье, там просыпаешься - тихо, птички поют, и тебе кажется, что все еще спят. А тут в семь утра видишь, что никто уже не спит, и тебе надо тоже вставать. Здесь приятно просыпаться.

Окна квартиры у Кати выходят на проспект Независимости.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вид из окна.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Единственным минусом она считает отсутствие крупных магазинов продуктов возле дома: свежее мясо, например, ей здесь сложно найти. - Утром выходишь из дома - все в пиджаках. И тебе уже как-то неловко, что ты одет как подросток. Как-то надо соответствовать району, - улыбается Катя.

- Ну а в кинотеатр-то вы хоть раз сходили?

- В первый же день! Проснулись и пошли в кино смотреть какую-то ерунду. Я еле досидела, но все равно это было: «Вау, теперь мы можем ходить в кино в нашем доме!» Но потом теперь мы стали смотреть сериалы по телевизору, и ходить в кино стало незачем. Будем теперь ходить в театр.

«А в этой комнате мы сделаем второй этаж!»

В другой квартире живет одна из первых жительниц этого дома - 89-летняя Маргарита Степановна. В 1953 году, когда дом был построен, квартиру здесь дали ее мужу - шестикратному чемпиону СССР по метанию молота Михаилу Петровичу Кривоносову.

- 21 марта Михаил Петрович у меня спросил: хочешь быть хозяйкой в доме? Я говорю - Миша, об этом сейчас не надо говорить, Сталин же только умер… А водитель, с которым мы ехали, говорит: старики умирают, а молодежь должна жить. И я дала согласие.

Балкон квартиры Маргариты Степановны выходит во двор. У нее за спиной видна крыша кинотеатра "Центральный".Фото: Павел МАРТИНЧИК

На полках в квартире Маргариты Степановны - фотографии умершего мужа. В прихожей стоит лестница - по ней когда-то дочки поднимались на второй этаж в своей комнате. Высота потолков в 3,5 метра позволила сделать там спальное место.

- Когда девочкам было 12 - 14 лет, к ним приходили в гости ребята, и я сказала: это уже неприлично, когда кровати стоят, вот бы нам второй этаж в этой комнате сделать. И мы сделали, девочки там спали, а кровати внизу мы убрали.

В одной из комнат сделан "второй этаж" - там раньше спали дочки Маргариты Степановны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В прихожей стоит лестница.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Маргарита Степановна помнит то время, когда в доме были печки, в коридоре держали дрова, а внизу в подвале - брикеты прессованного торфа…

Сейчас ее беспокоит одна проблема: отсутствие лифта. В ее возрасте тяжело подниматься на пятый этаж. Говорит, что хотела продать квартиру, как это сделали многие из ее пожилых соседей, но потом передумала:

- Подруги говорили: Рита, продавай свою голубятню, выберешь любую квартиру в доме с лифтом. И я уже собиралась. Потом вдруг ночью проснулась и думаю: как это я продам свою квартиру? Говорю агенту - хоть заруби меня топором, не продам. Отказалась. А сколько стареньких отсюда ушли, потому что не могли подниматься наверх! Они поняли, что можно, как за границей, в зеленой зоне жить. Но ведь к другим старым домам лифты снаружи пристраивают, и к нашему обещали, так почему же не сделают?

«В детстве ходили в гости к Мулявиным и Азгурам»

Дочь Маргариты Степановны Татьяна живет в этом же доме, только в другом подъезде.

- У нас тут в основном интеллигенция, - говорит она. - Когда-то Мулявин с первой женой жили здесь в коммуналке с общей кухней. Его дочь Марину мы прекрасно знали, моя сестра с ней дружила. Помню, у них хомячата родились, и мы к ним ходили их смотреть, мне это запомнилось. В этом доме жил скульптор Азгур, с его внучкой мы тоже дружили, ходили в гости. Как сейчас помню, пришли - а там стены, задрапированные тканью, темная квартира такая...

В этом доме жил скульптор Заир Азгур.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По словам Татьяны, в то время люди жили очень дружно:

- Кто помрет, кто женится, у кого беда какая случалась - мы все по рублю, по 5, кто сколько мог, собирали всегда, потому что все друг друга знали. Зимой ставили елку во дворе, заливали хоккейную площадку... У нас такая толпа малых была здесь - по 12, 14, 15 лет, мы все во дворе тусовались… А сейчас никого нет, только двор заставлен машинами так, что «скорая» или пожарная машина, случись что, даже не проедут. Раньше на весь двор было две машины, и их всегда ставили в гаражи.

«В этом доме давали квартиры и прокурору, и уборщице»

Любопытно, что, по словам жильцов, квартиры здесь получали самые разные люди - и прокурор, и спортсмены, и деятели культуры, и даже… простые уборщицы. Рассказывают, что одна из уборщиц работала в ЦК, а другая - в ЖЭСе этого дома.

- На первом этаже у нас жила баба Лена, совесть двора, - вспоминает Татьяна. - Она была уборщицей от нашего ЖЭСа, наводила порядок в доме. Держала весь двор на стреме! Маленькая такая, сухонькая бабулька. Еще лет семь назад с клюкой гоняла приезжающих, которые понаставят машин во дворе так, что ни проехать, ни пройти.

Так дом выглядит со двора.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На первом этаже дома, где сейчас находится ювелирный магазин «Чараўнiца», раньше был магазин обуви «Чаравiчкі». Во времена дефицита к нему выстраивались огромные очереди на проспекте.

- Машины разгружали во дворе, а мы помогали, - вспоминает Татьяна. У нее проблем с обувью не было никогда: - Мне девчонки знакомые из магазина звонили: «Ты дома? Мы сейчас тебе обуви нанесем». Принесут, спрашивают: что хочешь? У меня сапог было пар десять, наверное.

В кинотеатре «Центральный» у жильцов дома тоже были знакомые, поэтому детвора туда обычно заходила без проблем:

- Мы в кинотеатр ходили с обратной стороны. Нас пускали без билетов, мы там всех знали, конечно.

А еще жители дома рассказывают, что вечерние сеансы кино в «Центральном» можно было слушать: до того, как в кинотеатре установили систему кондиционирования, летом здесь были открыты окна для проветривания, и во дворе все было слышно.

«В 13-метровой комнате жили 5 человек и не жаловались»

Знакомимся с еще одной жительницей этого дома: в квартире у 90-летней Виктории Ильиничны ковры на стенах, фотографии близких на полках, а над кроватью - бюст Сталина.

На стене - бюст Сталина.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Моя сестра работала в прокуратуре начальником отдела кадров. Когда построили дом, в этой квартире ей дали одну комнату, а в другой комнате жил следователь с семьей. Потом мы с сестрой поменялись - она переехала в мою квартиру на Лермонтова, а я с семьей сюда, и здесь смотрела родителей. В этой комнате знаете сколько человек жили? Пять! На тринадцати метрах.

- Подождите, а как же вы здесь размещались?

- Вот здесь стояла тахта, тут были кровати, между кроватями дочка в коляске спала. А у следователя в соседней комнате кровать сына стояла на коридоре, на кухне был диван большой… Да, очень тесно жили, но дружно. Сейчас у людей по несколько квартир - и им все мало.

Ходить на работу Виктории Ильиничне было удобно: она была продавцом в ГУМе. Позже, когда открыли ЦУМ, ее перевели туда, где она и проработала до пенсии.

«Когда на улице жарко, сидишь как под выхлопной трубой»

А Марина Георгиевна и ее муж в 80-х годах обменяли две свои однушки на двухкомнатную квартиру в этом доме.

- Сейчас бы я, конечно, здесь не жила. Да, расположение очень удобное, но дышать здесь нечем, очень шумно. Почему бы не открыть окна сейчас, правда? Но я не открываю. Когда на улице жарко, сидишь как под выхлопной трубой. А у меня еще аллергия, я дышать не могу. Это был бы прекрасный дом, если бы не шум и загазованность проспекта.

Хотя на окраину, по ее словам, она бы тоже бы не поехала:

- Все-таки здесь живут серьезные люди, все с образованием. В одной квартире архитектор, в другой полковник, в третьей - пианистка, в четвертой - работник аэропорта и преподаватель. Люди у нас очень хорошие. Не спорим, не ругаемся, не вникаем в чужие дела. А еще хорошо, что во дворе нет детей, никто не кричит. У нас тихо и в подъезде и на улице. Правда, капремонта в доме давно не было - последний раз его делали в конце 80-х.

Сергей живет в доме с кинотеатром уже 20 лет. Своим жильем он доволен, вот только припарковаться во дворе иногда негде из-за того, что все заставлено чужими машинами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

БУДЬ В КУРСЕ!

Дом построен на месте особняка графа Чапского

На месте, где сейчас расположен дом с кинотеатром «Центральный», раньше находился трехэтажный особняк, принадлежавший знаменитому минскому градоначальнику Каролю Чапскому.

Так выглядел особняк Чапского.

- Особняк был построен в 1894 году, - рассказывает историк и экскурсовод, создатель проекта «Вандроўкi ў мiнулае» Павел ДЮСЕКОВ. - Помимо жилых помещений в здании на первом этаже находилось Минское общество сельского хозяйства, а в 1906 году здесь открылась лесная биржа. Во время Второй мировой войны здание было незначительно повреждено, а в 1949 году при проектировании новой застройки тогдашней улицы Советской (теперь - проспект Независимости. - Ред.) его снесли, хотя дом Чапского не мешал строительству нового проспекта .

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