Минус 192 тысячи человек за 8 лет: очередь на жилье в Беларуси стала меньше

Количество тех, кто стоит в очереди на квартиры, в последние годы заметно уменьшается:

- Если в 2011 году в стране было 856 тысяч нуждающихся, в 2015 – 742 тысячи, то в январе 2019 – уже 664, - рассказал начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Александр Авраменко.

То есть за 8 лет очередь сократилась на 192 тысячи человек - а это больше, чем, к примеру, население города Барановичи.

В Минске очередь на жилье тоже стала меньше: на начало января 2014 года в ней было 244 200 человек, а на начало августа 2019 года - 195 694. То есть за пять с половиной лет очередь уменьшилась на 48,5 тысяч человек.

- Количество очередников сократилось в результате ежегодной сверки учетных данных: старшее поколение умирает, кто-то разводится, и у людей отпадают основания состоять на учете, - рассказали «Комсомолке» в Управлении жилищной политики Мингорисполкома. - Но это не значит, что общая очередь стала двигаться быстрее. Сейчас на строительство квартир направляются только многодетные семьи, которые стали на учет 5, 4, 3 года назад. А общая очередь стоит. Старейший очередник числится на учете еще с 1979 года. До 2020 года президентом поставлена задача, чтобы многодетные семьи не стояли дольше одного года. Соответственно, до этого времени общая очередь не будет двигаться. А после 2020 года, когда мы обеспечим всех многодетных, есть вопрос, останутся ли свободные участки в Минске. Но есть города-спутники. Кроме того, есть долевое строительство – для этого не надо ждать, пока администрация района даст вам направление. Нуждающиеся берут справку о том, что стоят на учете, и находят дом, где какой-то процент квартир строится для очередников. Цена квадратного метра там в среднем 1200 рублей. Правда, люди устраивают ажиотаж и записываются в очереди за две недели до даты заключения договоров, и дежурят там круглосуточно.

Всего в Беларуси в очереди на жилье в начале этого года зарегистрировано больше 37 тысяч многодетных семей.

- Есть много негативных откликов: мол, все делается для многодетных. Но эта политика дает свои положительные результаты, - говорит Александр Авраменко. - Нужно, чтобы у нас больше было белорусов, которые нам с вами потом будут зарабатывать на нашу пенсию. В Европе низкая рождаемость, и они зовут мигрантов, чтобы они работали. Не буду вдаваться в политику, но ситуация такая есть.

Для тех минских очередников, у кого семья не многодетная, а квартиру хочется построить побыстрее, такая возможность появилась при строительстве экспериментального дома в городе-спутнике Смолевичи. Там ввели такой порядок: подать заявку на строительство квартиры мог любой минчанин, стоящий в очереди нуждающихся, независимо от того, как давно он в этой очереди стоит. В результате при строительстве дома на 192 квартиры были получены заявки от 1,5 тысяч желающих. Потом из всех написавших заявления выбирали тех, кто стал на учет раньше. Не исключено, что опыт строительства жилья по такому принципу будет использован и в других городах-спутниках.

Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в Беларуси - не больше средней зарплаты по стране. Так, средняя стоимость строительства одного метра за счет всех источников финансирования в целом по республике за январь - июль этого года - 1053 рубля, с использованием господдержки - 880 рублей. Прибыль при строительстве жилья с господдержкой - не более 5%.

КСТАТИ

За первые полгода в стране построено больше 1,7 миллиона квадратных метров жилья. В лидерах Гомельская и Минская области, а вот столица отстает: в Минске построили только 35,8% от намеченного на год.

- На это есть свои причины, - говорит Александр Авраменко. - Есть расхожая фраза, что Минск не резиновый, что строить здесь особенно и негде, а если есть, нужны очень большие вложения в инженерные коммуникации… Это столица. Мы планируем, чтобы из этого круга выйти, больше развивать города-спутники.

Всего в 2019 году в Беларуси планируют построить 4 миллиона квадратных метров жилья, из них с господдержкой – 1060 метров. Для многодетных семей в этом году построят 960 тысяч квадратных метров.