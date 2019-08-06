Умер Леонид Гарай – начальник команды золотого минского «Динамо» и соратник Малофеева

В понедельник пришла печальная новость: на 83-м году ушел из жизни Леонид Павлович Гарай. Мастер спорта СССР (1967), заслуженный тренер БССР (1983). Как игрок выступал за минские «Спартак» (1957-1959), и «Беларусь» (Минск, 1961). Также в его карьере были минская ФШМ (1956), СКА (Минск, 1962-1963), «Спартак» (Брест, 1964-1965).

Чемпионский состав минского "Динамо" 1982 года. Леонид Гарай четвертый справа в верхнем ряду.

Как тренер возглавлял брестский «Спартак» (1966 – 1968), был начальником команды «Спартак» (Брест, 1969-1970), директор брестской СДЮСШОР-5 (июль 1970 – январь 1978), начальник команды «Динамо» (Брест, январь-июль 1978).

Леонид Гарай в брестком "Спартаке". 1965 год. Фото: личный архив Леонида Гарая.

Больше всего стал известен как начальник команды в минском «Динамо». В минский клуб он вернулся летом 1978 года. По сути, он был правой рукой главного тренера Эдуарда Малофеева. В 1982 году «Динамо» добилось знаменательной победы, став чемпионом СССР.

Леонид Гарай вместе с одноклубниками по минскому "Спартаку" (в 1954—1959 годах так называлось "Динамо"). Фото: личный архив Леонида Гарая.

Ранее Малофеев и Гарай работали вместе в брестском «Динамо». В 1978 году Малофеев принял минское «Динамо» и сразу пригласил Гарая на пост начальника команды. В своей книге «Наш футбол: радости и печали любимой игры» Леонид Павлович вспоминал этом момент, фрагмент книги имеет подзаголовок «Мое судьбоносное решение».

- Эдуард Малофеев предложил эту должность мне. Но согласился я не с ходу. К тому времени я практически прошел все ступени футбольной карьеры: 8 лет играл в минских командах мастеров класса «А» и «Б», 6 лет работал тренером брестского «Спартака», более 6 лет – детским тренером, директором специализированной детско-юношеской школы в Бресте. Приобрел опыт административно-организаторской работы, избирался депутатом Брестского городского Совета, исполнял обязанности председателя постоянной комиссии по физической культуре и спорту.

Бытовые и семейные дела тоже складывались хорошо. Семья разрослась: мы с женой Светланой Андреевной воспитывали четырех ребятишек. Казалось, все прекрасно, зачем круто менять жизнь?

Но, с другой стороны: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Не покидала мысль проверить себя на более высоком качественном уровне. Привлекала и задача, стоящая перед минским «Динамо»: подняться на вершины. Тем более рядом с таким человеком, как Эдуард Малофеев. Это же фанатик своего дела, романтик! Своей неуемной энергией, жаждой работать, умением зажечь и увлечь за собой людей он, как говорится, и «мертвого» поднять может.

На семейном совете Светлана сказала: «Я же вижу в твоих глазах блеск. Думаю, тебе нужно ехать».

В задачи начальника команды входили и организационное обеспечение учебно-тренировочного процесса, культурно-массовая работа, связь с федерацией футбола. Когда футболистам надо было помочь устроить ребенка в детский сад или школу – все обращались к Гараю.

В книге Леонид Павлович писал:

- Задавал себе вопрос: «Умею ли я общаться, разговаривать с людьми, с которыми работаю, что для этого нужно?» И отвечал: руководитель команды должен постоянно заниматься самообразованием, не единым футболом жить. С игроками ты должен быть готов поговорить обо всем – литературе, об искусстве, о международных событиях. Важно знать не только то, что они читают, смотрят, но и то, что их огорчает или радует в жизни, с чем сталкиваются каждодневно. Если ты добьешься, чтобы молодые люди, с которыми ты работаешь, чувствовали твою человеческую заинтересованность в их делах, от этого выиграет их отношение к своим обязанностям. Нужно, чтобы игроки видели в нас старших товарищей, готовых помочь им в самых разных ситуациях, позаботься об их учебе, быте. В конце концов, все это поспособствует установлению в команде атмосферы сознательности, трудолюбия, порядка, превращению этих человеческих качеств в убеждения. Ведь за выражением «хорошая команда» обязательно кроется здоровая, деловая и одновременно дружеская обстановка в коллективе, умелая организация учебно-тренировочного процесса. Футбольная команда – это сложный и притом специфический организм. Группа индивидуально сильных игроков – еще не боеспособный футбольный коллектив.

Автору этих строк часто доводилось встречаться с Леонидом Павловичем. Даже если настроение было на нуле, после встречи с ним становилось светлее. Порой он просто так на улице мог прочитать свои стихи, которые посвящал жене.

Эдуард Малофеев в своей книге «Футбол! Вправо, влево и в ворота!» вспоминал случай:

- Как я уже говорил, во время футбольных матчей мне не удавалось усидеть на скамейке запасных. Я подбегал к бровке поля, давал советы игрокам. А Леонид Гарай был человеком внешне спокойным, рассудительным, позволял своим страстям кипеть лишь внутри. Уже когда я возглавил сборную, Леонид Павлович рассказал мне такую историю.

Оказывается, заместитель председателя Совета министров Белоруссии Владимир Мицкевич просил его обратить внимание на поведение главного тренера, повлиять на Малофеева, чтобы тот вел себя спокойнее, не допускал эмоциональных срывов. Но самое интересное произошло потом. Минчане проиграли матч с крупным счетом. Другой республиканский руководитель позвонил Гараю и сказал: «Видел я вас по телевизору на скамейке запасных крупным планом. Вот что я вам скажу. По Малофееву сразу было видно — человек работает, переживает. А вы сиднем сидите, потому и проигрываете!»

С сентября 1992 по март 1996 года Гарай был председателем «Динамо». Позже он работал в МПКЦ из Мозыря, с которым выиграл чемпионат и Кубок Беларуси.

Леонид Гарай и посол Италии в Беларуси Дж.Бертинетто, и легендарный вратарь и тренер Дино Дзофф. Скорее всего, в 1994 году перед игрой минского "Динамо" и римского "Лацио". Фото: личный архив Леонида Гарая.

В начале 2000-х Гарай работал Белорусской федерации футбола в роли начальника отдела национальной и юношеских сборных команд (апрель 2000 – июль 2001), начальника управления сборных команд (июль 2001 – апрель 2004). Являлся председателем Дисциплинарного комитета АБФФ (2003 – март 2007).

Интересно, что карьера Гарая могла сложиться иначе. Как-то он рассказывал:

- [В 1965 году] меня пригласили обратно в Брест на роль играющего тренера. Задача непростая. Такой статус обязывает быть примером, лидером, которому не позволительно ошибаться. Ведь в ответ на советы, рекомендации могли бы ответить: «Да ты на себя посмотри, сам-то ошибки делаешь». Поэтому надо было искать разумный контакт, подсказывать, причем доброжелательно. И, само собой, в игре подстраховывать своих одноклубников. Мне, считаю, это удавалось. Это не похвальба, а благодарность за такое умение своей любимой маме Евдокии Григорьевне, у которой перенял многие качества. Она была очень грамотным, разумным педагогом, работала в детском саду. Отца я не помню. Когда мне было три года, он ушел воевать на фронт и погиб. После войны нас нашел его товарищ и рассказывал, что он пал в бою между Ивацевичами и Минском, был похоронен в братской могиле.

Кстати говоря, нашлось место случаю. В школе я учился хорошо. В аттестате было лишь две четверки — остальные пятерки (тогда была пятибалльная система). Мама хотела, чтобы я пошел по стопам отца и поступал в военное училище. Мне нравился морской флот и решил подать документы в военно-морское училище в Пушкине, который под Ленинградом. Ехал туда без особого желания, ведь безгранично любил футбол. Говорил маме: «Давай пойду в институт физкультуры». Но она вторила: «Надо помнить папу, да и материально нам будет легче».

На территории училища нас заселили в казарму и не выпускали. Начались экзамены: первый сдал, второй. И тут один товарищ стал зазывать на футбол: «В Ленинграде «Зенит» играет с московским «Динамо». Я говорю, мол, давай пойдем, но как уехать-то? Подошли к руководителю, а он сказал как отрезал: «Никуда вас не отпустим». Короче говоря, на футбол рванули сами. Кое-как достали билеты. И какой же матч мы посмотрели: Лев Яшин в воротах, полный стадион болельщиков, непередаваемая атмосфера! Когда ехал обратно, созрело решение оставить военное училище. Третий экзамен я намеренно «завалил». Забрал документы и едва успел, чтобы вовремя доехать до Минска и попасть на второй поток поступления в физкультурный институт. C этой задачей справился. И потом отправился домой в Брест. А деньги закончились, и пришлось проехать «зайцем». Когда вернулся, мама спрашивает.

- Как же так?

- Ну, что тут сделаешь — тяжелые экзамены. Туда не получилось поступить, но подал документы в институт физкульуры. Меня включили на второй поток.

Экзамены сдал хорошо. Мог даже набрать максимум возможных баллов, но до этого показателя не хватило лишь двух. Учился на стационаре. Играл на первенстве вузов и на спартакиаде за город Брест.

Леонид Гарай и Лев Яшин.

Гарай был награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1982), Почетным знаком Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (2002), являлся кавалером Ордена «Знак Почета» (1976).

«Комсомольская правда» в Беларуси» выражает глубокие соболезнования родным и близким Леонида Павловича.