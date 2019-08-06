В Беларуси ищут людей, которые могут работать больничными клоунами

- Чтобы стать больничным клоуном нужно подходить всего под два требования: быть старше 21 года и иметь справку о состоянии здоровья из больницы, - рассказывает Ольга Гринь, одна из больничных клоунов. - На курсах объясняют психологию больного ребенка, что чувствует он и его родители, какая именно им нужна помощь. В стационаре дети не могут играть, выражать себя и это очень негативно влияет на их психологическое здоровье.

Больничные клоуны работают бесплатно. На курсах их учат жонглировать, играть роль в спектакле и показывать фокусы, но это далеко не главное.

- Важнее всего – внимание к ребенку, игра с ним, - продолжает Ольга Гринь. - Поэтому, на курсах мы развиваем способность создать игру из ситуации и импровизировать. Весь курс, в том числе обучение актерскому мастерству, проводят опытные клоуны. Записаться можно на сайте funnynose.by.

Фото: предоставлено организаторами

Больничные клоуны не заходят в игровые комнаты в больницах, а идут в палаты. Устраивают представление, даже если ребенок в палате один, и не настаивают, когда он не хочет веселиться. Клоуны должны участвовать как минимум в двух выездах в больницу за месяц, один выезд занимает 2-3 часа.

Судьбы детей не оставляют равнодушными людей разных профессий, поэтому они и становятся больничными клоунами.

- Я прошла курс в мае этого года, - рассказывает Алена Якубенко, завуч по воспитательной работе в Хоновской школе (Могилевский район). – Хотела найти что-то новое для себя, оставаться в группе больничных клоунов я не планировала. Но как только мы сделали первый выезд к детям, я увидела, как меняются их глаза, когда мы начинаем представление. И тогда я поняла, что им можем помочь только мы. Родители не могут поддержать детей, ведь они сами находятся в подавленном состоянии из-за их болезни. Своим приходом мы поднимаем настроение и тем и другим, показываем, что в мире есть добро.

Фото: предоставлено организаторами

«Funny nose» - первая организация, которая занимается больничной клоунадой. Она появились в Беларуси в 2009 году благодаря идее Марины Ермаковой.

- В 2008-м я была студенткой и стажировалась в Италии в педиатрии, - рассказывает сама Марина Ермакова. – Там я впервые увидела итальянских больничных клоунов и решила попробовать себя в клоунаде. Вместе с ними я помогала больным детям скоротать время, веселила ребят, поднимала им настроение. Я пригласила итальянских клоунов в Гомель, и они приехали к нам. Волонтеры провели занятие, на котором обучали людей больничной клоунаде. Так, у некоторых гомельчан появился интерес к этой теме, и набралась группа из 15 человек. Теперь же мы работаем во всех областных центрах, среди нас более пятидесяти активных клоунов, и я тоже в их числе. Наша организация показывает спектакли в больницах, интернатах и домах престарелых, устраивает там же новогодние программы, ежегодно проводит курсы для тех, кто хочет присоединиться к группе и помочь больным детям.

Создательница организации «Funny nose» Марина Ермакова. Фото: личный архив

Расписание курсов

Гродно – 17,18,24,25 августа

Брест – 24,25,31 августа и 1 сентября

Гомель – 21,22,28,29 сентября

Витебск – 19,20,26-27 октября

Могилев – 2,3,9,10 ноября

В Минске такие курсы проведут в начале 2020 года.