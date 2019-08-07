Впервые на A-Fest будет работать зона «А-Фэшн», где помогут собрать крутой олдскульный образ

На стильные мероприятия нужно приходить «на стиле», поэтому в этом году организаторы A-Fest придумали кое-что интересное. В день проведения фестиваля в Лошиком парке впервые будет работать зона «А-Фэшн»: визажисты, стилисты и парикмахеры совершенно бесплатно помогут собрать всем желающим крутой олдскульный образ.

В этом году «Аливария» празднует свое 155-летие. В честь юбилея организаторы решили отнести четвертый A-Fest к тематике олдскул. Музыка, развлечения и одежда – все будет соответствовать лучшим традициям «старой школы».

Фото: организаторы

Чтобы быть «на стиле», нужно просто-напросто провести ревизию в родительском шкафу. Вам нужны папина олимпийка, мамины леггинсы или бабушкино ситцевое платье - то, что было модно 10, 20 или 30 лет назад. Но даже если одежды не найдется – не проблема, ведь ее можно будет купить на фэшн-зоне. Сервис «Банановый фургон» предложит вещи по ценам от 5 рублей. Собрать трендовый образ помогут стилисты. Команда художников Drawjacket с помощью рисунков стилизует ваши джинсовку или брюки под тематику фестиваля. А визажисты и парикмахеры сделают так, чтобы ваш внешний вид соответствовал всем канонам «старой школы»: прически с начесом, блестящие веки и яркие губы.

Идеальный дресс-код фестиваля – экстремально короткие ретро-шорты, белая майка без рукавов, светлые кеды и очки-авиаторы. Купить красные трусы из лимитированной коллекции “A-Fest — гэта…” можно будет на территории «А-Фэшн» за 35 рублей.

Хэдлайнерами грядущего праздника станут K-Maro, “Бумбокс” и Nizkiz. Каждый год A-Fest собирает около 150 тысяч гостей. Хорошая музыка, вкусная еда, множество сортов пива и развлечения делают фестиваль одним из главных опен-эйров лета.

Фото: организаторы

КОГДА? 10 августа, 12:00-17:00 (A-Fest до 23:00)

ГДЕ: Минск, Лошицкий парк

ВХОД СВОБОДНЫЙ, а лицам до 18 лет - только в сопровождении взрослых