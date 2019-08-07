Мужчина пожаловался на слишком мелкие яйца. На птицефабрике сказали: «Это сбой весовых механизмов»

«Вместо 55 граммов - 50! А это уже не первая, а вторая категория»

Читатель «Комсомолки» Валерий купил в магазине у дома десяток яиц одной из белорусских птицефабрик. Дома присмотрелся и подумал, что мелковаты они для столовых яиц первой категории. Оказалось, чутье не подвело:

- Когда-то я имел отношение к птицеводству и на глаз вижу, какой категории яйцо, даже без маркировки. Обычно я смотрю, что в упаковке, проверяю, нет ли битых, но в тот раз спешил. Дома я сразу понял, что первая категория, указанная на упаковке, не соответствует действительности - все яйца очень мелкие. Я отложил несколько штук и взвесил их в магазине на контрольных весах. Оказалось, что яйца действительно весят меньше 55 граммов. В среднем вес каждого яйца не дотягивал даже до 50 г, а это уже не первая, а вторая категория (см. «СПРАВКА»). Решил написать письмо на птицефабрику, приложил фото, - рассказывает Валерий.

Ответ птицефабрики, пришедший по электронной почте через пару дней, был лаконичен:

- Бывает, при сортировке яйца происходит сбой весовых механизмов, и сортировщик не сразу это замечает. Впоследствии это сразу устраняется, но время 5 - 10 минут составляет. Возможно, так и произошло. Спасибо еще раз за информацию, - ответили в письме.

- С одной стороны, я рад, что ответили и извинились. С другой, получается, что ошибка у них системная и не решается. А это очень странно, - говорит Валерий.

Птицефабрика: «Из-за сбоя в лоток может попасть не только яйцо меньшей категории, но и яйцо большей категории»

Мы решили выяснить, насколько это частое явление на птицефабрике. Нам рассказали, что иногда такое случается по вине оборудования, а на устранение недостатков может уйти 5 - 10 минут.

- Вышеуказанный инцидент произошел в результате сбоя весового механизма сортировальной машины нашего предприятия, - объясняет директор птицефабрики. - Следует обратить внимание, что ошибаются все - как люди, так и машины. Данный сбой произошел по причине, не зависящей от человеческого фактора, причиной сбоя могли послужить как скрытые недостатки сортировальной машины, так и характерные отказы при существенной нагрузке машины, либо иные причины, которые невозможно предупредить в ходе производства.

Фасовка происходит сразу после взвешивания и маркировки.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Как объясняют на фабрике, пара яиц в десятке может не дотягивать до названной категории, а еще пара - быть из категории повыше. Судить нужно по общему весу десятка.

- Согласно стандартам, действующим на территории Республики Беларусь (СТБ 254-2004), яйцо весом от 45 до 54,9 грамма относится к категории С2, однако следует отметить, что фасовка происходит сразу после взвешивания и маркировки, и на выходе при взвешивании каждого лотка (по 10 штук яиц), общий вес составляет от 550 до 649 граммов (без учета тары). Также сообщаем вам, что при фасовке яйца в лотки из-за сбоя весового механизма сортировальной машины может попасть не только яйцо меньшей категории, но и яйцо большей категории (например, яйцо С0 весом от 65 до 69,9 грамма), в результате чего на выходе получается, что вес десятка соответствует стандарту, например, 8 яиц С1 весом по 55 граммов (общий вес 440 граммов), 1 яйцо С2 весом 48 граммов и яйцо С0 весом 62 грамма, общий вес упаковки - 550 граммов. Гражданин предоставил фото только одного яйца из десятка, который он приобрел, […] что дает право нашему предприятию с уверенностью заявлять, что общий вес приобретенного лотка соответствует нормам, - подчеркнули в официальном ответе с птицефабрики.

СПРАВКА «КП»

Что означает маркировка на яйце?

Маркировка должна быть на каждом яйце птицефабрики, в ней - два знака. Первый обозначает срок хранения: «Д» - диетическое яйцо, хранится 7 дней, «С» - столовое яйцо, хранится 25 дней.

Второй знак расскажет о категории яйца. Она зависит от веса:

Третья категория (3) - от 35 до 44,9 г.

Вторая категория (2) - от 45 до 54,9 г.

Первая категория (1) - от 55 до 64,9 г.

Отборное яйцо (О) - от 65 до 74,9 г.

Высшая категория (В) - 75 г и более.

Чем выше категория, тем крупнее яйцо и выше цена. А вот вкус яйца от цвета никак не зависит, он зависит только от окраски снесшей его курицы.

Чем выше категория, тем крупнее яйцо и выше цена.

Эксперимент «КП»: взвешиваем яйца

Мы купили в магазине несколько десятков яиц разных производителей и посмотрели, действительно ли внутри то же, что и снаружи?

Яйца С1 в упаковке производителя, на которого пожаловался читатель, весили в среднем от 58 до 71 грамма, то есть на этот раз все были верных размеров. Яйца категории С2 были от 45 до 52 граммов, категории Д1 - весили 57 - 61 грамм. Выходит, шанс найти неправильную маркировку существует, но едва ли это можно назвать закономерностью. По крайней мере нам «нарушители» не попались.

Для сравнения: домашние яйца оказались по 53 - 67 граммов, то есть если бы их продавали в магазине, они были бы 1-й категории или вовсе отборными.

Хотя найти того, кто должен контролировать правильную маркировку нам так и не удалось - это не Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и не Госстандарт. А кто же, нам подсказать в ведомствах не смогли. Возможно, только сами птицефабрики?