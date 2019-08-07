В А1 рассказали о цифровом будущем: бытовые приборы будут общаться друг с другом

О том, что название компании меняется, сообщили еще в апреле. К резким переменам белорусы не привыкли, поэтому оператор временно переименовался в velcom | A1, но уже скоро приставка velcom станет историей. Простым пользователям не совсем понятно, зачем расставаться с узнаваемым брендом, но владельцы оператора - материнская компания A1 Telekom Ausrtia Group - уверены: глобальные перемены необходимы из-за структурных изменений. Белорусский оператор принадлежит австрийской компании c 2007 года, но еще пару лет назад острой необходимости в ребрендинге не было. О том, зачем это все-таки нужно, рассказал глава маркетинга A1 Telekom Austria Group Флориан Шварц.

«А1 - бренд для цифровой жизни»

- Раньше мы конкурировали только на рынке мобильных операторов, но сейчас же A1 Group идет по пути развития цифровой корпорации. В наших планах создать бренд для жизни в цифровом обществе, чтобы наши пользователи могли получить все из одних рук: мобильную связь, фиксированную связь, интернет, видео, музыку, облачные хранилища. Поэтому сейчас мы конкурируем на разных рынках, и наши конкуренты - это уже не только операторы мобильной связи, а крупные корпорации, которые владеют мессенджерами и контент-площадками, - рассказывает Флориан Шварц.

По словам маркетингового директора, решение о том, как будет выглядеть логотип А1, в Беларуси давалось непросто. Фото: А1 Group

Проще говоря, в планах компании сделать под брендом A1 платформу, охватывающую максимальное количество сфер жизни современного человека: дом, здоровье, семью, работу, транспорт, деньги, шопинг, обучение, отдых.

- A1 Group владеет компаниями в Австрии, Хорватии, Македонии, Сербии, Словении, Беларуси и Болгарии. И в разных странах разные бренды: всего 15 названий, и никто не понимает, где тут A1? Тем временем наши прямые конкуренты в Европе - T-Mobile и Orange - во всех странах брендированы одинаковы. За счет глобального ребрендинга мы хотим повысить узнаваемость бренда. Первый шаг уже был сделан: мы отменили интернет-роуминг в сетях А1 в Австрии, Болгарии, Хорватии, Северной Македонии, Сербии и Словении – гигабайт трафика стоит всего 5,90 рублей на тарифных планов линейки «Комфорт» и бизнес-тарифов, - добавил Флориан.

По словам маркетингового директора, решение о том, как будет выглядеть логотип А1, в Беларуси давалось непросто.

- Мы обсуждали разные шрифты и цвета конкретно для Беларуси, но все-таки решили остановиться на едином логотипе для всех стран. Понимаем, что пользователям понадобится время, чтобы привыкнуть к новому названию. Мы уважаем локальные названия, но все-таки должно быть так: одна компания - один бренд! - резюмировал он.

A1 Group готова инвестировать в Беларусь, но с условиями

Зигфрид Майрхофер подчеркнул - компания готова инвестировать в Беларусь, но на определенных условиях. Фото: А1 Group

На встрече с журналистами финансовый директор Зигфрид Майрхофер рассказал о том, как обстоят дела с цифрами материнской компании А1 Group. Показатели растут во всех странах. Но наш белорусский оператор velcom | A1 занимает вторую строчку по количеству абонентов мобильной связи - 4,869 млн на 30 июня 2019 года. Больше пользователей только в самой Австрии - 5,241 млн. За первое полугодие 2019 года доход белорусского оператора составил 199 млн евро. Это на 6,7 процента больше, чем в 2018 году за тот же период. Обогнала Беларусь по этому показателю только Сербия - доход компании повысился на 8% (134 млн евро). Учитывая хорошие показатели белорусского оператора, Зигфрид Майрхофер подчеркнул - компания готова инвестировать в Беларусь, но на определенных условиях.

- У нас есть планы для существенных инвестиций в развитие технологии 5G в Беларуси, но только если у нас появится возможность получить долю частотного спектра 5G, - пояснил финансовый директор. – Если бы в Беларуси между операторами была реальная конкуренция, это сыграло бы на руку развитию 4G- и 5G-технологий. Конкуренция принесла бы инвестиции в страну. Но все это зависит от решения белорусских властей, - подытожил Зигфрид Майрхофер.

Технология 5G позволит машинам разговаривать

То, что еще 10 лет назад казалось фантастикой, сегодня наступает на пятки реальности. Только представьте: вы ушли на работу, а ваши бытовые приборы нескучно «болтают» на кухне до вечера! Но если серьезно, то технология 5G позволит машинам разговаривать между собой. Об этом рассказал Георг Лоффелман - глава по развитию мобильных сетей в A1 Group.

Георг Лоффелман рассказал, что технология 5G позволит машинам разговаривать между собой. Фото: А1 Group

- Технология 5G может использоваться не только простыми пользователями, например геймерами, которые играют по сети по всему свету. В теории, благодаря этой технологии, например, хирург из США сможет проводить операцию пациенту в Европе в режиме реального времени. Технология 5G в три раза быстрее своей предшественницы - 4G: ее пропускная способность может достигать до одного гигабайта в секунду. Это очень важно для развития устройств из категории «интернет-вещей» (концепция вычислительной сети предметов, которые могут взаимодействовать между собой. - Авт.), число которых в Европе на 2018 год составило уже 4,5 миллиарда, - рассказывает Георг.

Эксперт отметил, что к 2020 году таких устройств в мире будет около 20 миллиардов. Поэтому есть опасение, что 4G-сетей будет недостаточно, чтобы обслуживать все умные устройства. В Австрии запуск технологии 5G на коммерческой основе назначен на 2020 год.

Стартапы и цифровая школа для пенсионеров и детей

В последние годы особое внимание в А1 Group уделяют стартапам. О самых успешных рассказал Патрик Пирчеггер, отвечающий за расширение идей и стартап-инициатив. Стартапы, которые развивают в компании, касаются IT-безопасности, киберспорта, маркетинга, интернета вещей.

Патрик Пирчеггер рассказал о стартапах, которые поддерживает A1. Фото: А1 Group

К примеру, в Австрии, в отличие от Беларуси, нельзя создать группу в вайбере и обнародовать контакты всех родителей одноклассников, в которыми учится твой ребенок. Это противоречит стандартам GDPR - европейского закона о защите персональных данных. Поэтому в стартап-кампусе А1 Group создали приложение ShoolFox. Оно помогает общаться учителям с родителями, родителям с другими родителями, но при этом не раскрывать личные данные. В приложении также есть менеджер календаря и шеринг фотографий и документов.

В А1 Group также заботятся о цифровой грамоте людей пожилого возраста и детей. В Вене существует три интернет-кампуса, где каждый желающий может научиться пользоваться интернетом и различными гаджетами. Одно занятие для взрослых занимает 3 часа с перерывом на кофе-паузу. Если у человека нет компьютера дома, он может прийти в кампус и бесплатно воспользоваться техникой. Все это делается для того, чтобы интернет и его возможности были доступны для населения разного возраста и социального статуса.

В Австрии существует онлайн-магазин, где можно через видеосвязь поговорить с консультантом, рассмотреть интересующий товар. Сервис популярен среди пользователей А1. Фото: А1 Group

A1 Group развивается как цифровая корпорация. Например, журналистам показали виртуальную реальность. Фото: А1 Group

Головной офис А1 совсем недавно обновили. Здесь работает 2000 человек. Фото: А1 Group