МВД: «В этом году от рук домашних дебоширов погибли 55 человек»

В прошлом году институт социологии НАН провел в Беларуси исследование: выяснилось, что каждая третья женщина в стране страдала от физического насилия. От психологического - каждая вторая. Чаще всего насилие совершают мужья и сожители женщин - то есть речь идет о бытовом насилии. В МВД отмечают, что количество тяжких преступлений в семье растет.

- В этом году зафиксировано более 120 случаев, когда людям их близкими были причинены тяжкие телесные повреждения. И самое главное: 55 человек погибли от рук тех, с кем они живут и с кем ведут общее хозяйство. В прошлом году - 48 человек, - рассказал 7 августа на брифинге начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Олег Каразей. - Если говорить о том, кто причиняет насилие в семье, то в 80% случаев это мужчины. Женщин-виновниц в совершении таких преступлений - меньше 20%. Но важный момент: если анализировать статистику убийств и тяжких телесных повреждений, то женщина совершает каждое третье преступление. Почему так получается? Женщины часто сами страдают от насилия: сначала упреки, потом - побои. В какой-то момент чаша терпения переполняется, поэтому женщина берет нож и наносит удар.

По словам представителя ведомства, более 83% убийств совершают пьяные люди.

- Алкоголь - не единственная причина насилия в семье. Это и ревность, и желание мужа показать, кто в доме хозяин, и желание мужа/партнера преподнести урок, неподчинение женщины мужу и другие причины. Глубинные причины - в том, что в семье ненормально выстроены отношения. Часто мужчина считает, что обладает какими-то особыми правами по отношению к жене, считает, что может учить ее по поводу и без. Важно не ждать, когда круг насилия дойдет до высшей точки, потому что раннее обращение за помощью может помочь сохранить семью на той стадии, когда еще не дошло до рукоприкладства. То есть если мужчина начинает высказывать необоснованные претензии, контролировать поведение жены и ее финансовые траты, когда начинает замахиваться, нужно осознать, что в семье есть проблема, и обращаться к психологам, в общественные объединения, есть общенациональная горячая линия. Вам расскажут, в том числе анонимно, как поступить, и, если ситуация серьезная, перенаправят в милицию.

«8 тысяч семейных скандалистов из 50 совершают преступление повторно»

В год от жертв скандалов в милицию поступает около ста тысяч вызовов. Причем звонят далеко не все жертвы: часто просят о помощи только в критических ситуациях, когда женщину, к примеру, избивают, выгоняют из дома и у нее есть опасения за свою жизнь.

- Мы обязательно выедем и примем меры, но проблему нужно решать намного раньше - обращаться к семейным психологам, которые помогут преодолеть сложности и дальше счастливо взаимодействовать.

К сожалению, не всех семейных скандалистов останавливает штраф или предупреждение от милиции. Часто потерпевшие снова и снова обращаются за помощью.

- Первый раз мы выносим только официальное предупреждение - их громадное количество. В год регистрируется 50 тысяч административных правонарушений. Из них 8 тысяч человек совершают преступление повторно.

Иногда женщина просит не привлекать мужа или сожителя к ответственности: ему дадут штраф, который придется заплатить из семейного бюджета.

- Поэтому в ряде случаев мы используем помощь прокурора - я говорю о ситуациях, когда женщина находится в зависимом от мужа положении. Тогда мы начинаем административный процесс или возбуждаем уголовное дело, чтобы защитить женщину.

Большинство конфликтов в семье, которые заканчиваются звонком в милицию, происходят в деревнях.

- На селе чуть ли не в два раза больше фактов насилия в семье. Это связано с тем, что многие сельские жители злоупотребляют спиртным, ведут тунеядский образ жизни. К человеку, которого поставили на учет, от одного до трех раз в месяц приходит участковый. Мировой опыт говорит о том, что было бы правильно психологу проводить работу не только с жертвой, но и с насильником, чтобы он проходил какие-то коррекционные программы. Потому что иногда работа участкового оказывает мало воздействия на человека.

Обидчика могут выселить из дома на 30 дней и запретить приближаться к жертве

Как отметил Олег Каразей, возвращаться к обсуждению проекта закона о домашнем насилии пока не планируется.

- Мы видим, что на протяжении последних 10 лет количество граждан, которые погибли от насилия в семье, существенно сократилось. В 2008-м погибло около 290 человек от насилия в семье, в последние годы речь идет о 100. Конечно, это страшная цифра и мы будем принимать меры, чтобы это число уменьшилось, но опираться будем на действующие нормы.

Однако в МВД не отрицают: в законе есть пробелы, которые иногда не позволяют милиции эффективно помогать жертвам насилия. Например, если бывший муж избил женщину, с которой живет в одной квартире, это не считается насилием в семье.

- Пару лет назад произошло трагическое событие в Гомельской области, когда женщина обратилась в милицию по поводу насилия в семье в апреле. Мужчину привлекли к ответственности. В сентябре снова обращается - на этот раз была угроза убийством. Серьезное преступление, но оно относится к категории "не представляющее большой общественной опасности". Значит, следователь не может применить меру пресечения в виде заключения под стражу. То есть они продолжают находиться в одной квартире. И вот очередной скандал, он приводит новую женщину и бывшую жену выбрасывает из окна, она погибает. Поэтому мы будем работать над тем, чтобы оптимизировать действующий закон.

5 лет назад закон дополнили нормой о защитном предписании, которая позволяет на время оградить обидчика от жертвы и даже не разрешать ему к ней приближаться.

- Тогда тоже ходило много разговоров о том, как можно выселить человека из дома. Но наша задача защитить пострадавшего, поэтому защитные предписания выносятся тысячами каждый год. В этом году было вынесено 4,5 тысячи защитных предписаний, больше 90% из них связаны с тем, что обидчик должен покинуть дом, где живет с жертвой насилия. Человек, который допустил насилие, должен думать, где он будет от 3 до 30 дней жить. Он может обратиться в исполком - в каждом районе выделены места в общежитиях, гостиницах, где можно переночевать. Но, как правило, он идет к родственникам или друзьям.

Милиция контролирует, чтобы предписание не нарушалось - с прошлого года за это предусмотрена административная ответственность.

- Если обидчик связывается с жертвой по телефону, по интернету, приходит домой, - это основание в том числе для ареста вплоть до 15 суток.

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