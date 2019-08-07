Олимпийская чемпионка Надежда Скардино ждет ребенка от швейцарского биатлониста

16 - 17 состоится благотворительный забег «24 разам», собранные деньги пойдут на помощь общественной организации «Дети. Аутизм. Родители» и проекту «Спорт-инклюзия», который курирует Александра Герасименя.

Надежда Скардино примет участие в благотворительном забеге "24 Разам"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди участников забега будет олимпийская чемпионка Надежда Скардино. Правда, Надежда дистанцию преодолеет шагом - она ждет ребенка. Зато в полную силу пробежит ее бойфренд Мартин Ягер - швейцарский биатлонист. Они познакомились в прошлом году на Олимпиаде в Пхенчхане.

- Мартин будет здесь (21 - 25 августа в Раубичах пройдет чемпионат мира по летнему биатлону. - Ред.), поэтому поучаствует в забеге.

Надежда Скардино и Мартин Ягер познакомились на Олимпиаде в Пхенчхане. Фото: стоп-кадр фильма "Надежда Скардино. Женщины и спорт"

- Ваше завершение карьеры было связано с желанием создать семью. Сейчас вы беременны. Что вы чувствуете?

- У меня замечательное настроение Рады, что наша семья осенью пополнится. Мы счастливы! Даже не знаю, как выразить. Это прекрасное время и для женщины, и для мужчины. Этот период очень интересный, приносит много эмоций.

- Недавно ваша бывшая напарница по сборной Надежда Писарева сообщила, что стала мамой. Когда ждать такого сообщения от вас?

- Через какое-то время… Осенью (смеется).

- У ребенка будут прекрасные гены, а что с гражданством?

- Поскольку мама - гражданка Беларуси, а папа - гражданин Швейцарии, то у ребенка, насколько я знаю, будет двойное гражданство. В эти моменты еще не окуналась. Главное, чтобы период беременности прошел хорошо и у нас родился здоровый малыш. А какое у него будет гражданство, это уже десятое дело.

- Клуб молодых мам в белорусском спорте разросся. У кого можете попросить о совете?

- Есть какие-то моменты, которые могу узнать у них: как лучше, а что хуже. Сейчас информации много, получаю ее в том числе от общения подругами. Но не только. А самая ценная информация - от врачей. Все остальное — поддержка!

Надежда Скардино завершила карьеру после Олимпиады 2018 года. Фото: Reuters

- Когда сыграете свадьбу?

- Конечно, она будет! Скоро.

- Наверное, будет много гостей, учитывая вашу большую семью (Надежда родилась в семье, в которой семь детей. - Ред.)?

- У Мартина большая семья, как и у меня. Мы счастливы, что наши родные пообщаются. Пока они только виделись и знают друг друга… Должен получиться хороший праздник!

- Будете ли вы путешествовать по биатлонному туру?

- Пока рано говорить. Я бы хотела побывать на соревнованиях своего молодого человека. В прошлом году была… Сейчас жду его приезда на чемпионат мира по летнему биатлону в Раубичах.

- А с ребенком поедете на этапы Кубка мира?

- Когда он родится, тогда и посмотрим!

- Вы говорили, что скучаете по биатлону и в частности по стрельбе из винтовки. Удалось ли вам этим летом пострелять?

- Конечно, скучала по биатлону, хорошо, что была возможность вспомнить, что это такое. Иногда прошу у Мартина винтовку. Хотя сейчас мне сложнее стрелять, чем раньше (смеется). Физическое состояние изменилось. Есть девушки, которые стреляли и на девятом месяце беременности, тренировались, но я все-таки уже не действующий профессиональный спортсмен, которому надо поддерживать форму. Для меня это своего рода развлечение.

- Что покажете Мартину в Беларуси?

- Он был здесь не раз и многое видел. В нынешний приезд главным для него будут соревнования. Он будет концентрироваться на этом. Поэтому первым делом - Раубичи!

КСТАТИ

Бойфренд Скардино поучаствовал в горячей фотосессии

Сборная Швейцарии раскачала тихое биатлонное межсезонье дерзким и раскрепощенным фото. Команда предстала в оголенном виде, прикрывая друг другу интимные места велосипедными шлемами.

Смелое фото швейцарских биатлонистов. Фото: instagram.com/benjamin.weger

- Леди и джентльмены! Позвольте вам представить мужскую сборную Швейцарии на сезон 2019/20 , - подписал фото в инстаграме лидер команды Беньямин Вегер.

Надежда Скардино для «Матч ТВ» рассказала о своей реакции на фото:

- Мартин мне прислал один из снимков. Я посмеялась, хотя сказала, что у нас бы восприняли это неоднозначно. У них другое психологическое отношение к спорту - это больше хобби, хотя физических сил они отдают не меньше. Они чувствуют себя свободнее в спорте психологически, на мой взгляд. Мои подруги посмотрели фотографию, им понравилось. И для меня это не было чем-то из ряда вон.