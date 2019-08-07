Лукашенко - Бакиеву: Птица эта гордая, на тебя похожа

Во вторник Александр Лукашенко пригласил Курманбека Бакиева во Дворец Независимости. Повод - 70-летний юбилей бывшего президента Кыргызстана, который состоялся в прошлый четверг.

«Птица эта гордая, на тебя похожа»

- Привет, дорогой, вот тебе наши подарки, - сказал Лукашенко и подвел Бакиева к четырем девушкам, одетым в одинаковые костюмы. Одна из них держала в руках деревянный ящик с кортиком. Рядом стояла картина.

Лукашенко подвел Бакиева к четырем девушкам, одетым в одинаковые костюмы. Фото: пресс-служба президента Беларуси.

- О, это моя страна - кони, беркуты… - сказал Бакиев, глядя на картину.

- Твоя страна и твоя стихия, - ответил Лукашенко.

- На языке символики силуэт орла означает государственную власть, широту, прозорливость, - с заученной интонацией сказала одна из девушек. - Для степников это символ свободы, независимости, стремления к целям, высоте, полет к будущему.

- Это картина белорусской художницы, которая написана в честь вашего юбилея, - отрапортовала другая.

- Птица эта гордая, на тебя похожа, - сказал Бакиеву Лукашенко.

- Огромное спасибо!

- Подожди, спасибо не отделаешься. Вот мы все и придем к тебе на день рождения, - сказал Лукашенко.

- С удовольствием!

- Плов! Ты можешь приготовить нам кыргызский плов? - спросил президент Беларуси.

- Настоящий, сам буду делать, от и до, - ответил Бакиев.

- Вино мы принесем свое, - пообещал Лукашенко.

- И вино у меня есть, - уверил Бакиев.

А на следующий день в МИД Кыргызстана вызвали временного поверенного в делах Беларуси в Кыргызстане Сергея Иванова:

- Была вручена нота МИД Кыргызской Республики, в которой был выражен протест продолжению официальных публичных контактов с осужденным в Кыргызской Республике лицом, - говорится в официальном заявлении. - Кыргызская сторона считает категорически недопустимым использование в ходе данной встречи государственной символики Кыргызской Республики (речь идет о голограмме кыргызского флага, которая находилась в зале дворца, - Ред.) и упоминание кыргызско-белорусской дружбы, что в корне не отвечает принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами.

Голограмма кыргызского флага, которая находилась в зале дворца. Фото: пресс-служба президента Беларуси.

Семья Бакиева свое будущее видит в Беларуси

Напомним, Бакиев был президентом Кыргызстана с 2005-го по 2010 год. При его свержении погибли люди. Верховный суд заочно приговорил экс-президента к 30 годам тюрьмы. Его брат Жаныш, возглавлявший Службу госохраны, и сын Максим, который по утверждению оппозиции заправлял финансами страны, заочно получили пожизненные сроки. А еще одного сына - Марата Бакиева, который руководил Госкомитетом национальной безопасности, приговорили к 27 годам тюрьмы. Сам Бакиев бежал из Кыргызстана. Он получил политическое убежище в Беларуси и белорусский паспорт. Одно время беглец жил в президентских апартаментах резиденции в Березинском заповеднике, позже перебрался Дрозды, а потом построил дом в Лебяжем - это недалеко от Дроздов. Экс-политика часто видят в Минске. По данным «Комсомолки», по городу Бакиев ездит на новеньком черном Range Rover - такие стоят от 100 до 270 тысяч долларов.

Нынешние власти Кыргызстана неоднократно отправляли запросы о выдаче семьи Бакиевых, однако белорусская сторона всегда отказывала, мотивируя тем, что Бакиева на родине преследуют по политическим мотивам.

Напомним, Бакиев привез в Беларусь и свою семью. Вторую жену Бакиева, 38-летнюю Назгуль Толомушову, назначили директором отеля «Минск». Но проработала она там меньше года, чем занимается сейчас - неизвестно. От Назгуль у Курманбека Бакиева есть двое детей - 18-летняя дочь Лейла и 14-летний сын Данияр.

Курманбек Бакиев, Назгуль Толомушова и их дети: Лейла и Данияр. Фото: "Аят-пресс".

Как говорил Бакиев в интервью, они учились в минских школах, учили белорусский язык, и будущее своих детей Курманбек видит именно в Беларуси. Старших детей и брата Бакиева Жаныша тоже иногда видят в Минске.