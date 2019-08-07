В Минобразования рассказали, почему платное обучение подорожало за два года на 42%

Мы уже писали, что белорусские вузы озвучили новые цены на обучение, которые ударят по кошельку студентов и их родителей. Так, например, за год учебы по специальностям «правоведение» и «экономическое право» на юрфаке первокурсникам придется заплатить 4183 рубля. А еще два года назад стоимость обучения там была 2851 рубль. Получается, что за два года учиться стало дороже почти в полтора раза. Почему так?

- Стоимость устанавливается ежегодно исходя из объективных факторов. А именно экономически обоснованных затрат на подготовку специалистов, - говорит начальник Главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович. - В числе основных затрат - оплата труда преподавателей, эта цифра составляет приблизительно 80%.

Сергей Касперович сравнивает рост цен на обучение со стоимостью других услуг.

- Если сопоставить индекс роста цен на образовательные услуги с индексом роста на другие услуги и товары, он не превышает, а, скорее, отстает от них. Если стоимость на продукты в магазинах может меняться каждый день, то в вузах такого не происходит. Этот процесс происходит в течение года: растут расходы на оплату труда, коммунальных услуг, обновление материально-технической базы. Расходы накапливаются, а затем, раз в год, все пересчитывается. Неправильно утверждать, что этот рост большой.

В Минобразования говорят, что рост цен пытаются постоянно сдерживать.

- Мы понимаем, что есть студенты, которые работают, но в основном расходы на обучение несут родители. Инициативы сдерживания роста цен - это важный фактор социальной поддержки, - говорит специалист. - Но чтобы развиваться, университету нужна определенная прибыль. Если покрывать лишь текущие расходы, тогда об устойчивости развития говорить не приходится. Должна быть определенная рентабельность. На более востребованных специальностях закладывается более высокая рентабельность.

ЕСТЬ ВОПРОС

Коснется ли «закон об отсрочках» тех, кто поступил в этом году?

10 августа вступит в силу «закон об отсрочках». Кроме прочего, он разрешает воспользоваться правом отсрочки только один раз. Значит, если студент получил отсрочку, поступив на 1-й курс в университет, такого права, поступая в магистратуру, он уже не имеет. Но остается вопрос: будет ли распространяться закон на тех, кто поступил в магистратуру в этом году?

- Мы тесно работаем с Минобороны по этому вопросу, - говорит Сергей Касперович. - В законодательстве об образовании определен статус обучающегося. Обучающимся студент становится с момента принятия для освоения содержания образования и образовательной программы, то есть с момента зачисления, издания приказа и заключения договора. Сейчас мы снимаем вместе с Минобороны последние вопросы. Свою позицию в отношении статуса обучающегося мы высказали. Те, кто в этом году поступал на первый курс вуза и в магистратуру, были зачислены до 10 августа. Однако прямой ответ на вопрос, будут ли призывать военкоматы этих студентов сейчас, будет дан вместе с Минобороны несколько позже.

- Госорганы выработали единое мнение: гражданам, зачисленным в учреждения образования до 10 августа, призывные комиссии вправе предоставить отсрочку на весь период обучения. А если поступление было осуществлено после 10 августа, тогда вступает в силу новый закон, - рассказал «Комсомолке» консультант отдела призыва на военную службу главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Беларуси Андрей Мурашов. - Граждане для реализации своего права на отсрочку должны предоставить необходимые документы в эти призывные комиссии.