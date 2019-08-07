Прощаясь с Минском, британский посол увозит с собой книги, лен, картины и шоколад от президента

Дипломатическая миссия Фионны Гибб в Минске завершена, ее ждет новая работа в Лондоне, а в Минск прибудет новый посланец королевства. На прощанье, как это принято в политических кругах, госпожу Гибб принял президент.

- То, что сделано за время вашего пребывания и службы в Беларуси, не было сделано до сих пор никем. Всеми послами Великобритании не было сделано. Поэтому я вам за это очень благодарен, - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что по товарообороту с Беларусью Великобритания среди лидеров - 3,5 млрд долларов, но есть и проблемы.

- Наш экспорт и товарооборот во многом зависят от поставки нефтепродуктов. И как только случилась на нефтепроводе «Дружба» беда и проблемы с грязной нефтью, у нас немножко просел товарооборот. Поэтому нам нужна диверсификация, - предложил президент.

Затронули на встрече и тему выхода Великобритании из Евросоюза.

- Вы знаете, что я не сторонник распада Евросоюза, - подчеркнул президент. - Хоть это несколько выглядит странным. Меня не все понимают. Говорят, они тебе столько зла принесли: и диктатором считали (может, еще кто-то считает), и забор выстроили, и отношения испортились, и санкции вводили. Но из этого нельзя исходить. Это все-таки плохо для наших отношений, но это частности. Евросоюз - опора планеты.

По мнению президента, отношения между странами перспективны, как бы ни изменился статус Британии.

- Сборка электробусов и прочее - мелочи по сравнению с тем, что мы можем делать в Великобритании, и тем, что вы можете сделать в Беларуси. И я вас просто настоятельно приглашаю обратить на это внимание и активизировать наши отношения. Сейчас появилась такая возможность. Исчезла брюссельская эта бюрократия. Вы можете принимать решения более свободно, - сказал Александр Лукашенко, обращаясь к послу.

Дипломатическая миссия Фионны Гибб в Минске завершена.Фото: Павел МАРТИНЧИК

После встречи с президентом посол рассказала, что Александр Лукашенко подарил ей набор свежего шоколада, при изготовлении которого не использовались какие-либо добавки, сообщает БелТА.

- Мне очень нравится шоколад. Я была очень благодарна. Потому что каждое утро около 11 часов один раз в день я пью кофе. Сейчас я могу съесть одну шоколадку каждый день до конца пребывания в Беларуси.

Фионна Гибб призналась, что очень любит Беларусь. Недавно она об этом говорила и «Комсомолке».

- Я была во всех крупных городах, в Брестской крепости, Беловежской пуще, в Солигорске, Миорах, Полоцке, на «Беларуськалии» - даже спускалась в шахты… Все эти места мне по-своему понравились. Меня поразило болото в Ельне.

Багаж, с которым госпожа Гибб уедет из Минска, оказался внушительным. За несколько дней до отъезда 80 кг отправятся в Лондон несопровождаемым грузом.

- И я забронировала место бизнес-класса на рейсе "Белавиа". Могу 64 кг взять с собой на рейс, - поделилась дипломат подробностями своего отъезда. - Я получила много подарков - книги, лен, картины.

- Я точно увезу больше книг, чем привезла, - говорила она нам. - В основном это книги с фотографиями. А также картины - это не произведения каких-то известных художников, но картины мне нравятся.

Фионна Гибб планирует продолжить свою карьеру в Лондоне, в МИД Великобритании