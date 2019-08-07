Александра Герасименя завершила карьеру: «Надеюсь, Лукашенко поймет мое решение»

Призер Олимпиады, экс-чемпионка мира в плавании, а ныне молодая мама Александра Герасименя поставила в карьере точку.

- Я, как никто другой, хотела бы поехать на Олимпиаду-2020. Но давайте говорить откровенно. Я не готова пока взять медаль. Я не вижу себя на Олимпиаде. Будет честно сказать, что я заканчиваю спортивную карьеру и ухожу из большого спорта. Правда, не отхожу от него далеко. У меня есть свой спортивный клуб, я вкладываю в него душу, есть много проектов.

- Решение далось сложно?

- Я пробовала, тренировалась, быстро пришла в хорошую форму, но понимала - в таком режиме не могу быть на максимуме. Я понимаю сейчас, что у меня не получается направить все усилия на тренировки. Не получается спать по 8 часов (имеет в виду, что много внимания необходимо дочке. - Ред.). Я переживала, волновалась, были беспокойства, а когда мысли расходятся, очень тяжело соединить тело. Что поделать? Я люблю, что делаю, но буду переходить в любительский спорт, чтобы продолжать держать себя в форме.

Александра Герасименя с Олимпийской медалью Рио-2016.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Когда Надежда Скардино и Дарья Домрачева завершали карьеры, Александр Лукашенко просил их не делать этого. А когда они ушли из спорта, просил их вернуться. Думаете, президент также попросит вас не уходить?

- Не думала об этом! Надеюсь, Александр Григорьевич поймет мое решение. Оно взвешенное и осознанное. Это не прихоть, а понимание всей ситуации. Вижу за спиной пловцов, которые уже готовы на международном уровне показывать серьезные результаты. Думаю, они будут готовы к тому, чтобы сделать это на Олимпийских играх.

Александра сказала, что всех еще ждет сюрприз. Появилось предположение, что Герасименя возглавил федерацию плавания Беларуси. Но «Золотая рыбка» лишь рассмеялась, сказав, что такого предложения не получала. Все оказалось проще: после пресс-конференции всех участников ждал торт.

- Есть такая традиция у пловцов, - сказала Александра.

Сладкий сюрприз.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

24 РАЗАМ

Один из проектов, который курирует Александра Герсименя, - «Спорт-инклюзия». Этот проект помогает детям с особенностями развития. 16 - 17 августа пройдет благотворительный забег «24 разам» в поддержку проекта.

Свой последний символический заплыв Герасименя совершит в рамках большого 24-часового благотворительного марафона «24 РАЗАМ» в помощь детям с аутизмом, который состоится 16 – 17 августа 2019 года. Чтобы помочь, белорусам нужно пробежать или проплыть за сутки в общей сложности 10 000 часов. В этом случае благотворительный партнер проекта – видеосервис VOKA – перечислит 50 000 рублей в помощь детям.

24-часовой беговой марафон пройдет на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике по адресу ул. Калиновского, 111, а 6-часовой заплыв – в плавательном бассейне СОК «Трактор» по ул. Долгобродская, 37.

Старт 24-часовому забегу будет дан 16 августа в 18:00, а заплыву – 17 августа в 12:00. Финиш марафона «24 РАЗАМ» состоится 17 августа в 18:00. Каждый час его лидерами будут звезды белорусского спорта, команды по игровым видам спорта, представители спортивных федераций, СМИ и знаковых белорусских брендов.

Для участия в 24-часовом забеге или 6-часовом заплыве можно будет зарегистрироваться на сайте проекта – VOKA24.by. Участники получат чип и смогут пробежать или проплыть в помощь детям как индивидуально, так и в составе одной из «звездных» команд. Лидерами команд, представляющих 18 видов спорта, станут Александра Герасименя, Надежда Скардино, Екатерина Вандарьева, Ольга Хижинкова, а также знаменитые белорусские спортсмены – Дарья Домрачева, Анастасия Веремеенко, Марина Арзамасова, Александра Саснович, Марина Слуцкая, Дмитрий Асанов, Виталий Родионов и многие другие, представители гандбольного СКА, футбольного БАТЭ, хоккейного «Динамо» и других ведущих клубов страны.

Команда "24 разам": Екатерина Вандарьева, Александра Герасименя, Надежда Скардино, Антон Бладик.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Самые выносливые бегуны – те, кто преодолеет наибольшее количество километров за сутки, – будут поощрены ценными подарками от видеосервиса VOKA, компании Xiaomi, призом в специальной номинации от телеканала «ЖИВИ!». В программе марафона также будет разыгран командный зачет, победителем которого станет команда с максимальным количеством бегунов.

Кроме того, любой желающий, не имеющий возможности прийти на стадион, сможет поучаствовать в проекте из любой точки мира, пробежав или проплыв в помощь детям определенное количество часов или минут и выложив скриншот приложений, считающих время, с хештегом #VOKA24 на своей странице в социальных сетях.

По итогам проекта «24 РАЗАМ» благотворительная помощь от VOKA на сумму 50 000 рублей будет оказана международной благотворительной общественной организации «Дети. Аутизм. Родители» и проекту «Спорт-инклюзия», который курирует Александра Герасименя. Он направлен на создание инклюзивных спортивных программ, предполагающих совместную подготовку нейротипичных детей и детей с особенностями развития.

«Наш проект направлен на помощь детям с аутизмом. Мы хотим помочь им стать активными членами общества, заниматься спортом, вести активный образ жизни. Более того, мы хотим помочь каждому из них доказать безграничность возможностей человека, поставить свои личные рекорды, добиться успехов в спорте. Мы также хотим содействовать развитию инклюзивного спорта в нашей стране, когда дети с особенностями могут заниматься наравне с другими спортсменами. Поэтому приглашаем всех, кто хочет помочь нашему проекту, присоединиться к благотворительному марафону – пробежать и проплыть в помощь детям», – заявила Александра Герасименя, инициатор благотворительного проекта «24 РАЗАМ».