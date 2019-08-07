Два самых завидных холостяка планеты Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо сыграли в фильме «Однажды… в Голливуде»

На пресс-показе в Минске журналистов убедительно просили не спойлерить. Это крайне затруднительно, поскольку разговор об этом киношедевре без малейшего спойлера едва ли возможен. Об этом же просил и сам режиссер в своем Твиттере. Раз просят - попробуем сохранить все важное для сюжета в тайне.

Ди Каприо и Брэд Питт снялись впервые вместе в картине Тарантино. Фото: Esquire

Это девятый фильм Квентина Тарантино. Режиссер обещал, что в его карьере будет всего десять фильмов, но и «Однажды… в Голливуде» снят настолько филигранно, будто он снимал его в последний раз. Актерский состав ленты впечатляет: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино, Тим Рот. Гонорары звезд держат в тайне, но известно, что один только ДиКаприо получил за роль 10 миллионов долларов. В целом же бюджет картины составил 100 миллионов долларов.

Брэд Питт в фильме невероятно хорош!

В основе сюжета - одно из самых громких преступлений Америки: в 1969 году в Голливуде Чарльз Мэнсон и его секта «Семья» зверски убили актрису Шэрон Тейт (Марго Робби). Шэрон была женой режиссера Романа Полански, в тот момент она ждала ребенка. Впрочем, реальная история в кино рассказана не буквально, а с изрядной долей вымысла, да и, по большому счету, фильм вовсе не об этом. Это скорее комедия с элементами триллера, построенная на взаимоотношениях героев ДиКаприо и Брэда Питта. Лео играет голливудского актера-неудачника, Брэд - его дублера, который выполняет за него все трюки, а также работает его водителем, мастером на все руки и психологом во время депрессий и истерик артиста. Они оба оказываются втянутыми в неприятную историю, в которой принимает самое непосредственное участие коммуна хиппи.

Квентин Тарантино на пресс-конференции в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ

«Я работал над этим сценарием пять лет. А в Лос-Анджелесе прожил большую часть своей жизни. И в 1969 году тоже там жил - мне тогда было семь лет. Я страстно хочу рассказать вам о том городе и о том Голливуде, которых больше нет», - поделился творческой задумкой Квентин Тарантино.

Квентин Тарантино лично приехал представить свой фильм в Москве.Фото: Михаил ФРОЛОВ

До концовки еще надо дожить! Хронометраж картины составил 2 часа 51 минуту. Впрочем, «Однажды… в Голливуде» совершенно не кажется массивным и громоздким произведением, каким была (все равно прекрасная) «Омерзительная восьмерка»; это вообще одна из самых легковесных картин режиссера. За что зритель точно полюбит ее, так это за множество подробностей «внутряка» артистов, рассказанных в фирменной ироничной манере Тарантино и за шикарно переданную атмосферу конца 60-х. Ну и за великолепную игру актеров, разумеется. Наверняка мы еще увидим, как Тарантино, ДиКаприо и Брэд Питт в будущем году поднимаются на сцену за «Оскаром».

Леонардо Ди Каприо играет в картине голливудскую звезду-неудачника.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дочь Брюса Ли обиделась на Тарантино за «карикатуру» на ее отца в фильме

По словам Шеннон, в фильме «Однажды… в Голливуде» ее отец больше похож на «карикатуру». Причем недовольство дочери Брюса Ли адресовано не актеру Майку Мо, который изобразил легенду, а именно постановщику картины.

Актер, сыгравший Брюса Ли, появляется в картине всего в одной сцене - но эта сцена уже стала камнем преткновения.

«Я, конечно, понимаю, что они хотели сделать из персонажа Брэда Питта суперзлодея, который может запросто побить Брюса Ли. Но все же им не нужно было обращаться с ним так, как это делал «белый Голливуд», когда отец был жив», - приводит слова Ли The Independent.

В то же время Шеннон Ли признает, что действие фильма происходит в эпоху 60-х, когда «расизм и изоляция имели место». Однако Тарантино намеренно поиздевался над образом Брюса Ли. Она даже призналась, что ей было неловко смотреть фильм, потому что слышала, как зрители смеются во время сцены с Брюсом Ли.