Як SPRAVA? Смотрите, как прошел самый удивительный фестиваль в деревне Белая Церковь

Про деревню Белая Церковь недалеко от Новолукомля мало кто слышал до 2017 года. А два года назад режиссеры Катя Аверкова и Матвей Сабуров и музыкант Сергей Кравченко решили организовать фестиваль SPRAVA. На афишах пишут, что это фестиваль места, а организаторы иронично называют фестивалем социализирующихся интровертов.

SPRAVA фестиваль не музыкальный. Или больше чем музыкальный. Это фестиваль, где нет ограждений около сцены, а вместе с музыкантами на сцене пляшут маленькие дети. Фестиваль, на котором варенье продает культуролог Максим Жбанков, а лидер группы «НагУаль» Леня Павленок после концерта играет песню лично для одного мальчика, который очень хотел услышать «Танцы».

«Фестиваль, на котором хочется широко открыть глаза, а обычно, когда слушаешь музыку, закрыть», - говорит Яна Шпачинская, участница дуэта Zapaska.

Смотрите, как это было! Как больше двух тысяч человек приехали в деревню Белая Церковь, жили в палатках, чистили зубы пастой без фтора, ели в полевой кухне, в основном, из своей посуды, плавали в озере и наслаждались.

Деревня Белая Церковь находится в 160 километрах от Минска. Добраться до фестиваля можно было на машине, маршрутке или на электричке, а от нее на велосипедеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль не имеет конкретной музыкальной направленности. Вокальная группа «Вдохновение» Черейского Дома культурыФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Здесь все немного по-другому. Собаки никого не напрягают», - говорила накануне фестиваля соорганизатор Катя АверковаФото: Лев ЩЁГОЛЕВ

Перед фестивалем на полуострове построили башню для наблюдения за птицамиФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Гнездовались» и поэты: читали стихи, пели песни. Бенька спела про «не грустите-не грустите, схороните-схороните хоть в предсердии меня»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль места, который превращается в фестиваль свободыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Та самая башняФото: Святослав ЗОРКИЙ

Freedom DanceФото: Святослав ЗОРКИЙ

На фестивале была полевая кухня. Каждый сам решал, сколько заплатить за холодник или пловФото: Святослав ЗОРКИЙ

Почти лагерь для взрослых. Только режим дня у каждого свойФото: Святослав ЗОРКИЙ

В Белую Церковь приехали художники из БразилииФото: Святослав ЗОРКИЙ

Хайпер приехал из Бразилии. Хайпер знает слово «дзякуй»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди-птицы. И птицы-людиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль, на котором нет ограничений. Территориальных и не только. Слушать музыку можно и перед сценой, и за нейФото: Святослав ЗОРКИЙ

Дуэт Zapaska из УкраиныФото: Святослав ЗОРКИЙ

Не запрещено слушать музыку даже и на сценеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Чистить зубы организаторы просили пастой без фтораФото: Святослав ЗОРКИЙ

В трубах - питьевая водаФото: Святослав ЗОРКИЙ

После прошлогоднего фестиваля в деревне появился пляжФото: Святослав ЗОРКИЙ

Можно лежать, стоять или сидеть. И, удивительно, в любом случае никто никому не мешаетФото: Святослав ЗОРКИЙ

Егор Забелов играл в группах «Серебряная свадьба» и «Нагуаль». Сейчас выступает сольно. И одержимоФото: Святослав ЗОРКИЙ

На фудкортах продавалась и веганская едаФото: Святослав ЗОРКИЙ

...и смаженки из автолавкиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще немного о свободеФото: Святослав ЗОРКИЙ

ВолковТрио - проект Владимира Волкова - контрабасиста и клавишника группы «АукцЫон»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые фудкорты работали даже ночью. В начале второго гостям предлагали поесть перепелиные яйцаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Но некоторым было хорошо и без фудкортов. Жареный на костре хлеб и зефир - классикаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Организаторы фестиваля Матвей Сабуров и Катя АверковаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Актер Андрей КорзанФото: Святослав ЗОРКИЙ

Пианистка Даша МорозФото: Святослав ЗОРКИЙ