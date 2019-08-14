2019-08-14T17:57:39+03:00
Минск
КП Беларусь

Исполком про закрытую для прогулок улицу Станюты: «Один кусочек улицы - общий»

Известную гимнастку не пустили на улицу, названную в честь ее прабабушки. Оказалось, что в свободном доступе находятся только пару метров улицы Стефании Станюты [фото, схема]
Геннадий МОЖЕЙКО
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Известную гимнастку Мелитину Станюту не пустили на улицу, названную в честь ее знаменитой прабабушки. Фото: интстаграм Мелитины Станюты и Яндекс.Панорамы.Известную гимнастку Мелитину Станюту не пустили на улицу, названную в честь ее знаменитой прабабушки. Фото: интстаграм Мелитины Станюты и Яндекс.Панорамы.

Известную белорусскую гимнастку Мелитину Станюту и ее отца Дмитрия не пустили прогуляться по улице имени ее известной прабабушки и его бабушки, актрисы Стефании Станюты. Об этом спортсменка рассказала в своем Инстаграме:

- На входе на эту улицу за забором милиционер отправила меня за разрешением на прогулку по этой улице к застройщику квартала Dana Holdings , ссылаясь на то, что там идет какая-то стройка. «Иначе вас заберут», - были ее слова. Я позвонила в контакт-центр с просьбой пустить погулять. Там удивились и направили в отдел продаж. Там тоже удивились, ушли думать и повесили трубку. Как правнучке и внуку пройтись по улице прабабушки?

«Комсомолка» выясняла, что это за секретная улица, по которой не дают гулять горожанам.

На улицу Стефании Станюты кто попало не попадет. Фото: Яндекс.Панорамы.

На улицу Стефании Станюты кто попало не попадет. Фото: Яндекс.Панорамы.

В 2014 году новую проектируемую улицу решением Мингорсовета депутатов решили назвать именем Стефании Станюты - легендарной белорусской актрисы. Улицу запланировали в живописном месте недалеко от Цнянского водохранилища. Спустя несколько лет там выросло 14 коттеджей. А территорию, включая саму улицу, огородили глухим высоким забором, хотя между домами забора нет - видимо, обитатели поселка живут дружно.

Между домами элитного поселка забора нет - видимо, обитатели поселка живут дружно. Фото: Google maps.

Между домами элитного поселка забора нет - видимо, обитатели поселка живут дружно. Фото: Google maps.

На въезде поставили ворота и будку охраны - теперь в поселок просто так не зайдешь. Интересно, что длина улицы Станюты - больше километра, большая ее часть представляет собой зажатую с обеих сторон заборами подъездную дорогу к поселку.

Длина улицы Стефании Станюты - чуть больше километра. Но гулять можно только на нескольких метрах улицы. Фото: wikimapia.org.

Длина улицы Стефании Станюты - чуть больше километра. Но гулять можно только на нескольких метрах улицы. Фото: wikimapia.org.

Кто живет за высоким забором? Говорят, топ-сотрудники холдинга Dana Holdings. Компания застраивает в белорусской столице огромные кварталы, строит многофункциональный комплекс на Октябрьской площади. Именно в представительство компании милиционеры и отправили Мелитину Станюту для получения «разрешения на прогулку».

Из километровой улицы в свободном доступе есть всего несколько метров

Конечно, практика закрытых дворов в Минске существует уже давно. Товарищества собственников вполне легально оформляют и ставят в своих дворах заборы, шлагбаумы и калитки с домофонами. Но можно ли закрыть от горожан целую улицу? Ведь даже в элитных коттеджных поселках Дрозды-2 или Веснинка, где стоят дома крупных чиновников и бизнесменов, по улицам можно ходить всем желающим.

Для начала заглянем в Публичную кадастровую карту Республики Беларуси. Оказывается, весь участок под застройку, включая всю улицу Станюты, выделили «для эксплуатации и обслуживания здания неустановленного назначения по улице Станюты, 12, спортивных объектов и подъездных путей к жилому массиву в районе улицы Станюты».

По документам участок под застройку, включая всю улицу Станюты, выделили «для эксплуатации и обслуживания здания неустановленного назначения по улице Станюты, 12, спортивных объектов и подъездных путей к жилому массиву в районе улицы Стефании Станюты».

По документам участок под застройку, включая всю улицу Станюты, выделили «для эксплуатации и обслуживания здания неустановленного назначения по улице Станюты, 12, спортивных объектов и подъездных путей к жилому массиву в районе улицы Стефании Станюты».

Выходит, на нее не пускают посторонних законно? Прямого ответа на этот вопрос никто не дал. Комментарий у представителей компании получить не удалось. А вот что сказали в исполкоме:

- Кусочек улицы от перекрестка с Подольской до ворот, включая пешеходный тротуар, находится в землях общего пользования, - рассказала «Комсомолке» первый замглавы администрации Советского района Минска Алла Санковская. - Остальная земля с отрезком улицы выделена под коттеджную застройку.

В землях общего пользования находятся только несколько первых метров улицы. Дальше - ворота и забор. Фото: Яндекс.Панорамы.

В землях общего пользования находятся только несколько первых метров улицы. Дальше - ворота и забор. Фото: Яндекс.Панорамы.

Получается, что формально из километровой улицы в свободном доступе имеется всего несколько метров - от бордюра до ворот КПП. Вот там и можно свободно гулять.

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