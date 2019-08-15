"Шлем Изяслава", човен времен Миндовга. Какая судьба ждет важные археологические находки?

15 августа археологи Беларуси, России и Казахстана отмечают профессиональный праздник. Накануне специалисты Национальной академии наук Беларуси поделились интересной информацией.

В конце мая в ходе раскопок под Бобруйском археологи нашли древний шлем. Несколько СМИ сразу же окрестили его шлемом полоцкого князя Изяслава.

- Действительно, его создали на рубеже Х и ХI веков - примерно в то же время, когда правил князь Изяслав, - рассказывает Ольга Левко, заведующая Центром истории и археологии Института истории. - Но говорить, что он принадлежал князю, не стоит. Изяслав любил книги, много молился и не был воином. Тем более Полоцкое княжество при нем находилось между Заславлем и Оршей. Он не занимался присоединением земель и не мог оказаться в Бобруйске.

Но кому тогда принадлежал шлем?

- Внешний вид шлема свидетельствует о высоком статусе его владельца, - продолжает Ольга Левко. - Это был человек из воинской знати одного из княжеств. Вполне вероятно, что владелец шлема, как и князь Игорь, собирал дань с местного населения и был убит ими.

В апреле в реке Неман ученые из Академии наук нашли челн XVI века. После первых исследований его заметили во дворике академии. Можно ли будет его увидеть в музейной экспозиции?

Дерево, из которого выдолблен човен, росло еще при короле Миндовге.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сейчас челн находится на консервации, - делится Вадим Лакиза, замдиректора по научной работе Института истории. - Он будет представлен на выставке в Музее древней белорусской культуры в Академии наук. Рассчитываем показать его уже в конце 2019-го.