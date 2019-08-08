«Следующий год будет урожайным, и с голубикой может быть ситуация, как в этом году с клубникой»

- Когда мы начинали сажать здесь голубику 10 лет назад, люди с агрономическим образованием крутили пальцем у виска: мол, что вы тут сможете вырастить, это же не наша ягода, почва не подходит, - вспоминает Елена Сидорова.

А сейчас на месте заросшего пустыря и болота в сорока километрах от Минска целое поле урожайных кустов голубики площадью 11 гектаров. При этом вся продукция - экологически чистая, выращенная без химикатов и минеральных удобрений.

Так выглядят голубичные поля.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Не хотим жить среди химических полей»

Елена и ее муж Виталий раньше были городскими жителями. Она работала в институте, он занимался холодильным оборудованием. В кризис 2008-го решили, что надо работать на себя, а не на кого-то, и нашли участок в Минском районе, оформили его в пожизненно наследуемое владение.

- От этого участка отказывались другие фермеры: земля была бедная, заросшая сорняками, ею не пользовались лет 15. Но мы решили рискнуть. Сначала хотели выращивать овощи, но после поездки с садоводами в Голландию вернулись с твердым намерением заняться именно голубикой. Там мы впервые увидели плантации этой ягоды, первый раз ее попробовали. Познакомились с фермерами, нам понравился их образ жизни.

- У нас про голубику, наверное, тогда еще мало кто знал?

- В Ботаническом саду она была, но большинство людей о ней не слышали. Да и сейчас многие не знают вкуса этой ягоды.

Первое время новоиспеченные фермеры выращивали ягоды с применением химикатов. Но двух лет оказалось достаточно, чтобы Сидоровы поняли, что не хотят жить среди химических полей.

- Мы узнали, что, по статистике, фермеры в Европе - одни из самых больных людей, ведь они дышат той химией, которую распыляют на растения. Мы решили: зачем нам это нужно? И стали учиться работать по-новому. Это оказалось сложно, было много отрицательного опыта, поначалу земля отказывалась давать урожай. Но со временем все получилось.

Ягоды на полях собирают вручную.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Почему голубику называют «дурнiцай»

- В Америке голубику выращивают уже лет сто, - говорит Елена. - Поэтому эту ягоду называют американкой. Там ее едят круглый год - добавляют и в кефир, и в выпечку, и в шоколад. Она делает полезным любой энергетический продукт. В Европе ее стали выращивать гораздо позже - наверное, лет 40 назад, а у нас и вовсе недавно.

- А как же «дурнiца», которая растет на болотах?

- Дикорастущая голубика, которая растет у нас на болотах и которую называют «дурнiцай», более кислая и мелкая, чем сортовая ягода. Кстати, знаете, почему ее так называют? На болотах, где ее собирают, растет багульник, а у него очень дурманящий запах, который может вызывать головную боль. Есть и вторая версия - из голубики получаются очень неплохие настойки. В Китае из этой ягоды делают вино для ценителей, которое может стоить около $1000.

Но больше всего Елену впечатлили возможности переработки голубики, которые она увидела в Америке. Она показывает нам коробочки с порошком:

- Это измельченная сушеная голубика, а вот это порошок из высушенных листьев органической ягоды, упакованный в капсулы. В листьях растения содержится такой же комплекс полезных веществ, что и в самой ягоде. Такие порошки принимают как добавку к пище - в каши, в коктейли.

Так выглядят переработанные ягоды и листья голубики: их превращают в порошок, который можно добавлять в каши или коктейли.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В голубике - целый набор витаминов и микроэлементов. Она укрепляет иммунную систему, снижает уровень холестерина в крови, способствует профилактике многих болезней.

«В Беларуси рынок переработки не развит»

Голубика - ягода недешевая. На рынке ее продают по 9 - 11 рублей за килограмм, а органическая ягода у Елены стоит от 10 до 12 рублей (это цена закупки у фермера).

- У нас пока пробуксовывает логистическая система, поэтому люди порой не знают, куда девать свою ягоду. Если ситуация не изменится, то в следующем году с голубикой может быть такая же ситуация, как в этом году с клубникой (люди не могли сдать свой товар и устроили протест - просто выбросили ягоду. - Ред.). Потому что, скорее всего, следующий год для голубики будет еще более урожайный. Я вижу, насколько в Беларуси ситуация становится критической из-за неразвитости рынка и отсутствия переработки, поэтому мы планируем делать упор на экспорт - в Азию и Африку. За рубежом органическая голубика стоит от $10 долларов за килограмм.

Цена закупки органической ягоды у фермеров - от 10 до 12 рублей за килограмм.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Несмотря на все сложности, Елена и ее муж довольны, что занялись фермерством, и в город теперь ни за что не вернутся. Они оценили плюсы выращивания экологически чистой продукции и жизни на свежем воздухе:

- До того как муж стал фермером, у него были проблемы со здоровьем: три стента в сердце, артеросклероз... А сейчас он забыл про врачей.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как вырастить на даче голубику без химии?

Часто попытки вырастить голубику на даче заканчиваются неудачами: растения не приживаются. Как найти к ним подход?

- Если у вас на участке легкая почва и нет возможности поливать растения хотя бы через день, то за выращивание голубики лучше не браться, потому что эта ягода требует много воды. В остальных случаях получить урожай можно, - говорит Елена.

10 правил выращивания голубики:

Сажать голубику нужно только на солнечное место.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чтобы получить хороший урожай, голубику нужно поливать как минимум через день.Фото: Павел МАРТИНЧИК

КСТАТИ

Что готовят из голубики?

Из голубики варят варенье, делают домашнее вино, добавляют в выпечку и фруктовые салаты. Чтобы иметь возможность есть полезную ягоду круглый год, ее можно высушить. Делают это при температуре около 40 градусов в специальной сушилке для овощей и фруктов либо в духовке. Еще один вариант - голубику можно заморозить. Для этого ягоды выкладывают в контейнеры или лотки слоем не больше двух сантиметров, а спустя 5 - 6 часов ссыпают в пакеты. Запас витаминов на зиму готов!