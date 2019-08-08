«Пожалел мать своих пятерых детей». В Светлогорске муж пытался взять на себя вину жены за смертельное ДТП

27 мая в Светлогорске недалеко от гаражного кооператива произошла авария - сотрудники ГАИ, которые выехали на место, увидели поврежденный автомобиль Аudi 100 с мертвым пассажиром внутри.

Рядом с машиной стоял 22-летний владелец машины, который якобы и был за рулем во время аварии. При этом водительских прав у него никогда не было - молодой человек раньше учился в ДОСААФ, но экзамен так и не сдал.

Сотрудники ГАИ отвезли молодого человека, который якобы был за рулем во время аварии, на медицинское освидетельствование - оказалось, парень был пьян. Возбудили уголовное дело. Подробности этого случая рассказала Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области.

Но через некоторое время история получила неожиданный поворот: в районный отдел Следственного комитета поступило заявление от 24-летней жены подозреваемого, мамы пятерых детей. По ее словам, за рулем в тот день была она, а муж просто решил взять ответственность на себя.

Следователь назначил проведение судмедэкспертизы: у мужчины никаких телесных повреждений не нашли, а вот у женщины обнаружили ссадины, царапины и кровоподтеки, которые характерны для ДТП. Биологическая экспертиза показала, что кровь, которую нашли на поверхности Аudi, принадлежит женщине.

Следователи восстановили картину того дня. Вечером 26 мая мужчина со своими знакомыми выпивал в гараже. Утром туда пришла его жена и предложила подвезти приятельницу до места, откуда можно вызвать такси. Несмотря на то, что прав у женщины не было, она взяла у мужа ключи от Аudi и села за руль.

Отвезла приятельницу, а на обратном пути увидела мужчину, который пытался поймать попутку, и согласилась подвезти его до гаражного кооператива.

Путь проходил через неровную грунтовую дорогу с ямами, на трех колесах автомобиля были изношенные протекторы, два из них были установлены так, что не могли вращаться в определенном направлении. Женщина ехала со скоростью 75 км/ч и, объезжая яму, потеряла управление: автомобиль занесло, он наехал на дерево. Пассажир скончался на месте аварии, он не был пристегнут. Известно, что мужчина работал грузчиком в Светлогорске.

Женщине предъявили обвинение в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека по неосторожности. Но она попала под амнистию как многодетная мать, и уголовное преследование прекратили.

А вот ее мужа все же ждет суд: его обвиняют в том, что передал право управления автомобилем человеку, у которого нет прав, и выпустил в эксплуатацию технически неисправный автомобиль. Уголовное дело передано в прокуратуру. Ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.