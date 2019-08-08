«Семерых котят и их маму выбросили на улицу, они дрожали от холода»

«Парень с мамой на Городецкой обнаружили кошку с котятами. Котят !!!СЕМЬ!!! штук. Какие-то нелюди выбросили домашнюю кошку с котятами возле подъезда с домиком и с едой. Мир сошел с ума!!! Ищем передержку, возможно платную», - такой пост с криком о помощи появился в «Фэйсбуке».

26-летний парень не смог пройти мимо котят и их мамы. Фото: Facebook

Мы связались со спасителями многодетного семейства. Как выяснилось, кошка с котятами появилась на улице рано утром – причем в специальной переноске! Мимо бедолаг не смог пройти отзывчивый 26-летний парень:

- Мой сын возвращался из поездки в 7-8 утра, увидел возле подъезда кошку и котенка. Рядом стояла переноска, из которой стали выползать остальные... Их оказалось семь штук! Котятам было буквально недели две. Практически новорожденные, тряслись от холода. Стало жалко их. Я с сыном и еще одна женщина обустроили им домик, на котором сын написал объявление, что здесь временно живут кошка с котятами, не нужно их обижать, - рассказывает Оксана, которая живет в Уручье.

Домик минчане поставили в укромное место.

- Там мама с котятами прожила до ночи, после чего их забрала к себе одна неравнодушная женщина. У нее самой шесть котов, но она не смогла пройти мимо беды, - говорит Оксана.

Сейчас котята на передержке у неравнодушной женщины. Фото предоставлено героем материала.

Она с сыном через соцсети просила о помощи животным. Первый отклик от добрых людей уже есть:

- Одного котенка кто-то уже забронировал. Он немного подрастет и его заберут. Но остается еще шесть котят и мама!

Котята вместе со своей мамой. Фото предоставлено героем материала.

Сейчас кошка с котятами по-прежнему на передержке у неравнодушной женщины. Если вы хотите приютить котенка или помочь им, звоните Оксане по телефону +37529 698-51-12.