Прадед вернулся с войны хромой, в выцветшей гимнастерке, с наградами и подарком для жены

Чем дальше от нас уходят те далекие страшные годы войны, тем более обостренной и благодарной становится наша память, наше стремление все больше и больше знать о наших родных, о героях, защитивших мир на земле. Война коснулась и моей семьи. Моего прадедушку, Денисюка Василия Максимовича, призвали на фронт после освобождения Прибужья. На тот момент ему было 32 года. Он со своей семьей жил в деревне Дубок, что на Брестщине. Уходя, прадедушка оставлял дома жену с двумя детьми.

На фронт он ушел 01.08.1944 г. Через Варшаву с нашей армией дошел до Берлина, участвовал в сражении за город.16.04.1945 года командир стрелкового отделения 3-го стратегического батальона гвардии красноармеец Денисюк Василий Максимович при прорыве долговременной обороны противника на Одерском плацдарме в районе города Кюстрин умело командовал своим отделением. Первым ворвавшись в траншею противника, выбил его. В этом бою отделение уничтожило 7 солдат противника. За этот бой мой прадедушка был награжден медалью «За отвагу».

При штурме Зееловских высот 17.04.1945 года Денисюк Василий Максимович под сильным пулеметным и минометным огнем противника первым ворвался на высоту, закрепился на занятом рубеже. В этом бою бойцы отделения уничтожили 9 солдат противника и 4 взяли в плен. За это прадедушка и был награжден орденом Славы III степени.

Был тяжело ранен, долго лечился в госпитале, а когда закончилась война и раны были подлечены, вернулся в родную деревню с осколками в спине и ноге от разорвавшейся рядом мины. Так и жил потом, работал в колхозе, а эти раны постоянно болели и были напоминанием о страшной войне. Дома встречали его родные, любимая жена Прасковья Антоновна и дети. Возвращению были рады все, ведь немногие вернулись с фронта. Из поколения в поколение в нашей семье передавалась история возвращения прадеда. Прихрамывая, в выцветшей гимнастерке, с наградами вернулся Василий Максимович домой.

Со слезами радости обнимали его жена и дети. Никакие испытания не ослабили их огромной любви друг к другу. Это было настоящее счастье. А когда прадедушка протянул моей прабабушке свой заветный подарок - красивую кофточку, она прижала его к груди и заплакала еще сильнее. Это было очень трогательно. И подарок этот передавался по женской линии из поколения в поколение как самая дорогая реликвия.

Прожил мой прадедушка до 1986 года. У них с прабабушкой родилось еще двое детей.

Моя бабушка, Ольга Васильевна, дочь Василия Максимовича, часто рассказывает мне о том времени. Она хорошо помнит из семейных рассказов, как на фронт одновременно ушли почти все мужчины деревни. Домой после победы вернулись немногие, и те с тяжелыми ранениями: у кого ноги нет, у кого руки - и все равно все работали в колхозе: нужно было поднимать хозяйство. И в праздничные дни собирались фронтовики вместе, вспоминали войну, своих погибших товарищей. Дети всегда были рядом и внимательно слушали непридуманные рассказы о войне. Очень многих ветеранов, к сожалению, в живых нет, а память о них, их рассказы о войне навсегда остаются бессмертными.

Как вспоминает моя бабушка Ольга Васильевна, прадедушка не любил рассказывать о том, как воевал, единственное, что всегда говорил, как в кирзовых солдатских сапогах дошел до Берлина. И только сейчас, благодаря электронным ресурсам, мы узнали, за что Денисюк Василий Максимович был награжден Орденом солдатской Славы. Прадедушка мой - настоящий герой, и память о нем очень дорога нам.

Прокопчук Александра Викторовна