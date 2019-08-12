Алла Пугачева стала мамой в 64 года. В будущем любая женщина сможет также?

Не первый год 25 июля весь мир отмечает День эмбриолога, и все равно это событие вызывает и удивление, и восхищение современными достижениями медицины. Именно в этот день в 1978 году родился первый ребенок, зачатый с помощью экстракорпорального оплодотворения, а сегодня уже более восьми миллионов детей в мире родились благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ). О том, с какими вызовами эмбриологи сталкиваются сейчас, всем ли могут помочь репродуктивные технологии и что означает термин «отложенное материнство», мы беседовали с известным доктором, директором минского Центра репродуктивной медицины Светланой Жуковской.

- Светлана Викторовна, День эмбриолога отмечается не так давно, да и сама профессия довольно нова. Значит ли это, что проблема бесплодия - это ситуация последних десятилетий? Ведь очень многие постапокалиптические романы и фильмы связаны именно с тем, что человечество перестает размножаться…

- Проблема бесплодия существовала всегда, но возможности врачей были ограниченны: найти причину и эффективные методы преодоления этой проблемы удавалось далеко не всегда. В то же время, действительно, на протяжении нескольких последних десятилетий мы видим значительное ухудшение репродуктивного здоровья как у женщин, так и у мужчин. В первую очередь следует искать причины и в экологической обстановке, и в стрессовых ситуациях, и в раннем начале половой жизни, которое зачастую способствует распространению инфекций, приводящих в результате к бесплодию. В этих условиях развитие репродуктивной медицины - закономерный и ожидаемый процесс, потому что именно ЭКО в самых безнадежных случаях позволяет подарить радость материнства и отцовства людям, столкнувшимся с бесплодием.

Светлана Жуковская: "Всего за сорок лет репродуктивная медицина прошла огромный путь"Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Первый ребенок из пробирки появился в 1978 году. Какие главные прорывы в репродуктивной медицине произошли за эти годы?

- Всего за сорок лет репродуктивная медицина прошла огромный путь. Уже в 1983 году были впервые успешно проведены процедуры ЭКО с использованием донорских яйцеклеток и эмбрионов, родился первый в мире ребенок из эмбриона, который подвергался криоконсервации (замораживанию), была рождена первая тройня после ЭКО… В 1985 году врачам удалось получить сперматозоиды из ткани придатка яичка и успешно использовать их для процедуры ЭКО. В 1990 году внедрена новая прогрессивная методика замораживания эмбрионов (витрификация), в нашем центре успешно используется эта методика с 2009 года. В 1990 году впервые в мире проведено генетическое исследование эмбриона до переноса его в полость матки - предымплантационная генетическая диагностика. Специалистами нашего центра эта методика внедрена в 1997 году.

Постоянно разрабатываются новые способы гормональной стимуляции для созревания яйцеклеток, внедряются более точные методы генетической диагностики, такие как секвенирование нового поколения - NGS. Эта методика уже успешно используется нашими специалистами. Совершенствуются программы донорства половых клеток и суррогатного материнства, развивается юридическая база. В нашей стране Закон о ВРТ был принят в 2012 году, а в этом году приняты поправки, которые позволят расширить возможности репродуктологов и пациентов. На мой взгляд, репродуктивная медицина сегодня является одной из наиболее динамично развивающихся сфер в здравоохранении.

«Чем больше времени потрачено парой на неэффективное лечение, тем меньше возможностей у репродуктолога»

- С какими вызовами сталкиваются репродуктологи и эмбриологи сейчас?

- Прежде всего, это тяжелые формы бесплодия - генетические и иммунологические, а также позднее обращение за специализированной помощью. К сожалению, чем больше времени потрачено на неэффективное лечение, тем меньше потом шансов у репродуктолога получить качественные половые клетки для оплодотворения. Мировые рекомендации говорят о том, что если после одного года лечения бесплодия не наступает долгожданная беременность, не стоит ждать - надо обращаться в клиники репродуктивной медицины. Для женщин старше 35 лет этот период сокращен до 6 месяцев.

Кроме того, сейчас ученые всего мира активно работают над тем, чтобы получить возможность надежной и высокоточной предымплантационной генетической диагностики заболеваний - до того, как эмбрион попадет в матку. Эта методика позволяет избежать рождения детей с такими тяжелыми хромосомными и генетическими болезнями, как фенилкетонурия, муковисцидоз, синдром Дауна, гемофилия и многие другие.

По-прежнему важной остается проблема такого осложнения, как синдром гиперстимуляции яичников: изучению этого состояния посвящено большое количество научных исследований.

- Во всех странах - и Беларусь не исключение - возраст мужчин и женщин, вступающих в брак и становящихся родителями, увеличивается. Растет и продолжительность жизни. Означает ли это, что наш фертильный возраст даже будет увеличиваться?

- К сожалению, фертильный возраст зачастую не увеличивается, а уменьшается. Этому способствуют перенесенные инфекции половых путей, эндометриоз, синдром поликистозных яичников и другие нейроэндокринные заболевания, стрессовые ситуации, несбалансированные диеты и многие другие факторы. В странах Европы и США, в которых средний возраст вступления в брак постоянно увеличивается, параллельно наблюдается неуклонный рост бесплодия. Обмануть природу и продлить фертильный период довольно сложно. Главная рекомендация - это, как ни банально, пресловутый здоровый образ жизни: рациональное питание, полноценный сон и отдых, ответственное отношение к собственному здоровью. Но даже при соблюдении всех этих условий природа неумолима: доказано, что у женщины после 35 лет значительно ухудшается генетическое качество яйцеклеток - а значит, падают шансы на наступление беременности и рождение здорового ребенка. А в последнее время появляются научные доказательства того, что и качество сперматозоидов напрямую зависит от возраста мужчины.

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Молодая мама в 64 года?

- «Отложенное материнство» - термин, который возник в последнее время. Сегодня женщины зачастую хотят состояться в разных сферах и не спешат становиться мамами. Означает ли это явление увеличение работы для репродуктологов?

- Никто не имеет права заставлять женщин рожать: ни родственники, ни врачи. Женщина вправе планировать собственную жизнь так, как она считает нужным: учиться, совершенствоваться в профессиональной сфере, путешествовать… В то же время задача врача - максимально корректно и тактично рассказать женщине о том, что после 35 лет снижаются шансы на наступление беременности и на успешное вынашивание, ухудшается генетическое качество половых клеток, возрастает риск тяжелых врожденных заболеваний у детей.

Так называемое «отложенное материнство» - социальная криоконсервация яйцеклеток - прогрессивная современная методика, которая позволяет получить половые клетки женщины и сохранить их до того момента, когда она будет готова к рождению ребенка. Однако сегодня отношение к этому методу во всем мире весьма неоднозначно: в некоторых наиболее развитых европейских странах криоконсервация яйцеклеток вообще запрещена при отсутствии медицинских показаний. Наше предложение о возможности криоконсервации яйцеклеток без наличия бесплодия было одобрено и закреплено в Законе о ВРТ - раньше это было невозможно. Сегодня женщина имеет право криоконсервировать и хранить свои яйцеклетки, но впоследствии она может ими воспользоваться только с целью лечения бесплодия.

- К чему надо готовиться специалистам в области репродуктивной медицины в связи с увеличением возраста потенциальных родителей?

- В первую очередь проблема кроется в генетическом качестве половых клеток. Чем выше возраст женщины или мужчины, тем больше риск получения половых клеток с нарушениями генетического материала, что впоследствии приведет либо к неудачным попыткам ЭКО, либо к неразвивающейся беременности, либо к рождению ребенка с тяжелыми заболеваниями. Более того, существует довольно обширный перечень противопоказаний для проведения ЭКО: артериальная гипертония, некоторые формы сахарного диабета, тромбозы, злокачественные новообразования и многие другие заболевания. Чем старше будущая мать, тем больше внимания репродуктолог должен уделять состоянию ее здоровья. К сожалению, иногда мы вынуждены отказать женщине в проведении экстракорпорального оплодотворения из-за имеющихся у нее заболеваний, поскольку во время беременности возрастает нагрузка на организм женщины - в первую очередь на сердечно-сосудистую, дыхательную, и эндокринную системы. У женщин в зрелом возрасте значительно выше риск таких серьезных осложнений беременности, как гестационная гипертензия, гестационный сахарный диабет, эклампсия.

- Но сегодня молодой мамой можно стать даже в 64 года, как Алла Пугачева, а недавно о своем желании вновь стать мамой заговорила и Любовь Успенская, которой сейчас 65 лет. Все это стало возможно методу криоконсервации клеток и суррогатному материнству. Как врачи относятся к такому позднему материнству?

- Если речь идет об использовании собственных ранее криоконсервированных либо донорских яйцеклеток в программах суррогатного материнства для женщин старше 49 лет (т. е. вне фертильного периода по классификации ВОЗ), то стоит задуматься о правах ребенка: сможет ли мать в столь зрелом возрасте, как 65 лет, обеспечить новорожденному достаточный уход и воспитать ребенка хотя бы до достижения им совершеннолетия? Это уже вопросы не столько репродуктивной медицины, сколько биомедицинской этики… Имеют ли врачи право выполнять процедуру, в результате которой будущий ребенок заведомо ущемлен в правах? Встает и такой сугубо медицинский вопрос, как вскармливание: после программы суррогатного материнства чаще всего используется исключительно искусственное вскармливание, что тоже может негативно сказаться на здоровье ребенка.

Алла Пугачева стала молодой мамой в 64 года. Фото: instagram

Я думаю, что в этом аспекте нам стоит прислушиваться к авторитетному мнению Всемирной организации здравоохранения, которая говорит о том, что фертильный возраст женщины - до 49 лет. Именно этот возраст женщины оговорен в Законе о ВРТ, который действует в нашей стране.

- Светлана Викторовна, всегда ли могут помочь репродуктологи? Ведь кажется, что можно и не спешить с родительством, потому что медицина сегодня может все…

- К сожалению, возможности вспомогательных репродуктивных технологий небезграничны: иногда нам приходится сталкиваться с ситуациями, в которых даже применение новейших прогрессивных методик не приведет к желаемому результату. К таким сложным ситуациям относится генетический фактор бесплодия. Например, когда из-за нарушений в кариотипе - совокупности хромосом человека - мы вообще не можем получить половые клетки. Второй важный фактор - это, как я уже говорила, возраст женщины и мужчины. Если к нам приходит женщина старше 35 лет, мы изначально готовимся к тому, что получить генетически качественные яйцеклетки будет сложнее, а процент нежизнеспособных эмбрионов будет выше. Еще одной из важнейших причин неуспешных попыток ЭКО зачастую является позднее обращение за специализированной помощью: в практике не раз приходилось сталкиваться с ситуациями, когда до того, как прийти к нам в центр, женщина уже пережила несколько операций на яичниках, выскабливания полости матки и другие вмешательства, которые могут иногда нанести непоправимый ущерб. Самые ценные наши ресурсы - это здоровье и время. И все равно скажу всем парам, мечтающим о ребенке: бесплодие - не приговор. Жизнь продолжается.