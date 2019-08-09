Выходные в Минске 3 и 4 августа: аж пять крутых фестивалей, лазерное шоу и горячие эстонские парни

- Выходные начинаются в пятницу вечером! 9 августа идем на день рождения МАЗа - заводу исполняется 75 лет. В связи с этим на площадке у ДК МАЗ (Партизанский пр., 117) организуют большой праздник и концерт. Вечером здесь выступят три участника «Евровидения» с белорусскими корнями - Дмитрий Колдун, Руслан Алехно и Анжелика Агурбаш. Сменят их Алексей Хлестов и Дядя Ваня. Рядом с концертной площадкой разместится выставочная с техникой автозавода. Прийти на праздник можно уже к 12.00. Вход свободный.

- Очень европейский фестиваль под открытым небом A-Fest 10 августа в Лошицком парке. Здесь можно бесплатно послушать выступления групп Groove Dealers, PLUM BUM, певицы PALINA, украинских групп O.TORVALD и «Бумбокс», белорусской Nizkiz, франко- и англоязычного певца K-Maro. Как и в прошлые годы, на этом фестивале (а он продлится с 12.00 до 23.00) будет много активностей. Для взрослой публики вход свободный, для тех, кто младше 18 лет, - в сопровождении взрослых.

- В предстоящее воскресенье в Минске можно бесплатно послушать выступление родоначальника балканского рока Горана Бреговича. И это не шутка! Большой концерт под открытым небом для всех желающих 11 августа устраивает velcom | A1. В музыкальном марафоне, который начнется в 18.00, примет участие группа «Без билета» и румынский евродэнс-дуэт MORANDI. Около 23.00 - большое лазерное шоу. Приходите на площадку у Дворца спорта. Вход свободный.

- На сутки - с полудня 10 августа до 12.00 11 августа - столичная пешеходная улица Октябрьская станет местом притяжения тусовочников. Здесь состоится долгоиграющее закрытие бразильско-белорусского фестиваля стрит-арта VULICA BRASIL. В программе - танцы, кино, много музыки, гастрономия, мода, ярмарка, спорт и лекции. 10 августа с 12.00 здесь же экофест «Пастернак», а это веганские фуд-точки, эко-продукты, мастер-классы по бразильским танцам, много развлечений, в том числе и спортивных, для детей. Вход свободный.

- Музыкальный проект «Классика у Ратуши» перешагнул экватор. 10 августа классика впервые в Верхнем городе прозвучит в исполнении эстонского духового оркестра «Саксон». Начало концерта в 20.30. Вход свободный.

- Эстония ассоциируется с острыми шпилями таллиннских соборов, с ликером, флюгерами, бутербродами с балтийской селедкой, сладким миндалем в пряностях, горячими эстонскими парнями и теплыми шапками и шарфами с оленями. Проверим, будет ли все это на Дне культуры Эстонии 10 августа на площади Свободы. Время праздника - с 13.00 до 17.00. Вход свободный.