10 причин, почему нужно обязательно сходить на A-Fest

В этом году хедлайнерами крупнейшего бесплатного летнего open air станут рэпер K-Maro, хип-хоп-группа «Бумбокс» и рокеры Nizkiz. На фесте впервые появится зона «A-Фэшн», где можно собрать модный лук из олдскульных вещей, а потом в нем же танцевать под хиты из своего 2007-го. Десять причин не пропустить новый A-Fest - в большом фестивальном гиде.

Причина 1. Лайн-ап для меломанов

В этом году в Минске выступят рэпер K-Maro, чей хит Femme Like You хорошо знаком поклонникам музыки нулевых, хитовые украинцы «Бумбокс» и, пожалуй, главная фестивальная группа Беларуси Nizkiz. Со сцены в парке также прозвучат балкано-цыганские мелодии PlumBum, хулиганский фанк Groove Dealers, интеллигентный электро-поп Palina и танцевальный поп-панк O.Torvald. Кажется, будет #движ!

Причина 2. Фуд-корт, на котором очень вкусно

Бургеры, хот-доги, пицца, шаурма, мясо и овощи на гриле - фуд-корт на A-Fest любим посетителями за разнообразие. В этом году на фестивале свои выездные рестораны откроют гастропаб «Гамбринус», кафе Garage, TNT Rock Club, «Раковский бровар», сеть японского стритфуда TokiNY и другие любимые минчанами заведения. Приходить на голодный желудок - правильно!

Информационная карта A-Fest

Причина 3. Фешен-маркет, где все по олдскулу

Впервые на фестивале появится зона «A-Фэшн», где можно прикупить образ в духе «старой школы»: олимпийки и легинсы из родительского гардероба по цене от 5 рублей или стильные шорты-трусы, выпущенные специально к фестивалю. С 12.00 до 17.00 запланированы мастер-классы по созданию крутых луков из винтажных вещей, показ ретро-коллекции и конкурс олдскульных костюмов. Гостям фестиваля предложат сделать начес, как в 80-х, или яркие стрелки в стиле 90-х, а также превратить любимую старую куртку в трендовую вещь. Не удивляйтесь, если в парке будет много фриков и других персонажей, одетых по олдскулу - это рекомендованный дресс-код.

Причина 4. Лошицкий парк как лучшая городская фотозона

Яблоневые сады, руины старой мельницы и винокурни, живописные зеленые лужайки, где удобно расположиться для летнего пикника. Трудно представить более красочную фотозону для кадров на весь год. Сразу пять фотозон оборудует в Лошицком парке «Аливария», так что обязательно зарядите смартфон перед фестивалем или не поленитесь прихватить фотоаппарат.

Причина 5. Музыкальный квиз «Сам Шазам»

Не просто хороший квиз, а полноценное музыкальное шоу с живым бендом. Угадывайте известные, очень известные и забытые песни вместе с друзьями. Не знаете ответ? Танцуйте под крутые аранжировки.

Причина 6. Волейбол, летний хоккей и другие виды спорта

На фестивале откроют десяток развлекательных площадок с активными играми. Любите соревноваться - сыграйте в уличного «сапера» или наконец-то разберитесь в правилах петанка, ощущаете себя волком-одиночкой - постреляйте по пивным бочкам мячами. С собой в парк можно и нужно брать фрисби, ракетки для бадминтона, надувные мячи, шахматы и шашки - все то, что пригодится для хорошего отдыха на траве.

Причина 7. Площадки для маленьких и очень маленьких зрителей

В детском городке можно оживить растения и животных на огромной раскраске, затеряться в запутанном лабиринте с Funtastic или погонять с водными пистолетами. Аквагримеры помогут маленьким белорусам преобразиться в героев любимых комиксов. Утолить жажду и набраться сил для новой игры родители и дети смогут в двух точках с квасом «Аліварскі».

Фестиваль посвящен 155-летию пивоваренной компании «Аливария»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Причина 8. День рождения на фестивале

Фестиваль посвящен 155-летию пивоваренной компании «Аливария», поэтому в честь праздника на А-Fest установят двухметровый арт-торт. Отломать кусочек от него не получится, а вот продегустировать новый сорт «Аливария Богемское Паровое», выпущенный специально к 155-летнему юбилею, - пожалуйста. Пивной сомелье расскажет о питейных традициях столетней давности и необычных привилегиях времен графа Чапского.

Причина 9. Экскурсии на ретро-бусе

10 августа - это возможность еще раз прокатиться на ретро-бусе мимо исторического здания «Аливарии» и познакомиться с пивоварней с богатейшей в Беларуси историей. Обзорные экскурсии по столице на красном винтажном автобусе запустил минчанин Алексей Козлович еще в начале мая. Он своими руками собрал копию ЗИС-8, чтобы возить на ней туристов. Поездки в стандартном формате, без знакомства с «Аливарией», продолжатся и после фестиваля. Записаться на одну из пяти ежедневных экскурсий можно по телефону, указанному на сайте.

Причина 10. Большая пивная дегустация

Европейский фестиваль A-Fest особенно привлекателен для меломанов, которые предпочитают слушать хорошую музыку с бокалом холодного пива в руке. Гостям для дегустации предложат сразу 12 сортов: полную линейку «Аливария», в том числе и новинку «Аливария Богемское Паровое», Karol Jan Ruby и Karol Jan Hello Honey, разливной Grimbergen и два безалкогольных сорта «Балтики». Пиво будут предлагать по цене от 3 до 5 рублей за 0,5 литра, квас - по 1 рублю.

Стартует фестиваль в субботу в 12.00, а завершится к 23.00. Добираться до Лошицкого парка удобнее всего на общественном транспорте или велосипеде (на входе в парк предусмотрены велопарковки). В случае непогоды на фестивале будет организована продажа дождевиков. Гости младше 18 лет смогут пройти на A-Fest только в сопровождении взрослых. Пожалуйста, возьмите с собой паспорт, чтобы при необходимости подтвердить свой возраст!

БУДЬ В КУРСЕ!

Лайн-ап A-Fest 2019:

12.30 - 13.30 - Plum Bum

14.00 - 15.00 - Groove Dealers

15.30 - 16.30 - Palina

17.00 - 18.00 - O.Torvald

18.30 - 19.30 - Nizkiz

20.00 - 21.00 - Бумбокс

21.30 - 22.30 - K-Maro