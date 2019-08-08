«Разы тры паглядзела, як сонца устае - ачкі кінула па сягоняшні дзень!»

У Алины Адольфовны Жук необыкновенные голубые глаза, очень ясные и молодые. Как будто в них отразилась красота и глубина Браславских озер, в окружении которых она живет 87 лет и выглядит куда моложе.

- Дык я ж жыву у дачушкі! - с юмором отвечает на комплимент Алина Адольфовна. – І добрыя у мяне усе - дзеці, ўнукі, праўнукі. Шэсць праўнукаў - я ужо багатая! І ў магазінах цяпер усё ёсць. Я думаю: божачка, хоць бы вайны не было, і не гаравалі, як я гаравала… Нас у мамы чэцьвёра засталося, як тата памёр. Мне, малодшай, 8 месяцаў было, старэйшай сястры - 17 гадоў. Як ні было цяжка, а мама ніводнага нікуды не адправіла! А цяперака пры жывых бацьках дзяцей раскідваюць...

«Перажагнаюся, скажу: «Божанька, дай мне вочкі!»- і гляджу як сонца устае »

Из всех их четверых детей в семье только один закончил школу и получил высшее образование. Обычно для школьников из бедных семей обучение прекращалось с наступлением морозов - не за что было купить обувь, а босиком по снегу не находишься. Но брат Вацлав сам выстругал себе «дзеравянікі» - деревянные башмаки и ходил в них за два километра в школу. У него, по словам Алины Адольфовны, были такие уникальные способности, что его сразу приняли во второй класс польской школы (Браславщина до 1939 года была в составе Польши). Учитель уговаривал маму, мол, пусть только сын школу не бросает, будет ученым. Так и вышло. Вацлав Адольфович Немкович закончил политехнический институт, работал в институте тепломассообмена Академии наук, получил несколько патентов на изобретения. А известным на всю страну его сделала активная гражданская позиция - он до последних своих дней был председателем «Христианского объединения «Куропаты».

Отличной памятью и умом отличалась и старшая сестра. И хоть выучиться ей не удалось, но она много лет выписывала и с удовольствием читала журнал “Наука и жизнь”.

От сестры Алина Адольфовна больше 20 лет назад узнала об удивительном способе улучшить зрение.

- У 60 гадоў я ўжо была у ачках. А сястра кажа: «Сястрыца, глядзі сонца. Мне пры Польшчы доктар так сказаў: «Паглядзі сонца». И яна ачкі кінула! Каб хто казаў, можа, не паверыла б,але гэта так. У мяне тут як раз на Слабодку дужа хароша сонца ускатваецца. Як толькі зара займецца, я устаю. Перажагнаюся, скажу: «Божанька, дай мне вочкі» - і гляджу як сонца устае, пакуль стрэлкі ад яго не пойдуць і яно ад зямлі не адскочыць. Разы тры паглядзела, ачкі кінула, туман з вачэй прайшоў - і па сягоняшні дзень! Я кажды год так раблю. І сёлета два разы глядзела.

Вот здесь всходит солнце. Вдалеке виднеется костел в д. СлободкаФото: Раиса ЮДИНА

Для этих сеансов солнцетерапии далеко ходить не надо. Несколько шагов с крыльца дома - и перед тобой с холма открывается такой вид - дух захватывает. Браславщина во всей ее красе, и восходящее солнце ее только подчеркивает: изумрудные луга, зеркальная гладь озера, вдалеке башни костела в Слободке, одного из самых красивых в Беларуси. Мне кажется, если бы я из своего двора видела эту красоту каждый день, от счастья обо всех недугах бы забыла!

Костел в Слободке, который Алина Адольфовна видит в лучах восходящего солнца - один из красивейших в Беларуси.Фото: Раиса ЮДИНА

«Калі якое растройства - я сяду, гляджу, як пчолы лётаюць, як работаюць»

А Алина Адольфовна на здоровье и не жалуется. В больнице лежала только когда суставы меняли на бедре и на колене.

- Ногі сталі балець. Гляджу целевізар і думаю: «Божачка, усё мяняюць. Няўжо калі і ногі памяняюць? Мне ж так ногі баляць». Дачакала! Гэта дзякуй дачушцы. Каб не яна - у калясцы б ездзіла. І цяпер трохі баляць. Але мілыя мае, да такіх год дажыць і каб нічога не балела!? З жалудкам не каюся - магу і жаранае, і паранае, усякае. И кусок мяса мне нада з’есці, і жыру на хлеб намажу...

- И глаза у врача никогда не проверяли?

- Не. Мужык мой купіў сабе у Рызе ачкі “плюсавыя”. Я памерыла - падышлі! Так і насіла колькі гадоў.

- Хорошо. Почитайте мне что-нибудь!

Беру первое, что попадается под руку - коробку печенья, на которой сбоку слегка размытыми буквами размером со стандартный газетный шрифт что-то написано красным по белому.

- Изготовитель кондитерская фабрика «Белогорье», Россия, Белогородская область, - уверенно (особенно для трех классов образования) читает пожилая женщина, держа коробку на расстоянии примерно 30 сантиметров.

- Добра віжу, што напісана! – уверяет Алина Адольфовна. - І здалёку віжу. На гарэ будзе на той машина - я віжу. Пчол гляджу. Мне ж нада паглядзець – і рамачку, і ці ёсць чарвячок (“зародыш” пчел размером около 2 мм – РЕД). Кнігу пра пчол чытаю.

Для Алины Адольфовны даже наблюдение за пчелами - удовольствие.Фото: Раиса ЮДИНА

Луция Иосифовна, ее дочка, признает, что мамин метод коррекции зрения у нее не сработал:

- Мама и правда все хорошо видит уже больше 20 лет. Но, наверное, не каждому такой способ подходит. Если близорукость или давление глазное повышено - наверное, не поможет.

- Сонца ужо ў полпятага- у пяць усходзіць. Я рана лажуся - у дзевяць, і устаю рана. А яны ж усе спаць хочуць, - смеется Алина Адольфовна. – Устану, на кухню іду, памалюся богу, кофе папью. Лета цёплае - на вуліцу выхаджу кофе піць. Тады іду да сваей фермы…

Фермой она называет свою пасеку. Эти ульи, как и дом, баньку на берегу озера когда-то строил ее покойный муж.

Всю жизнь она живет в окружении красоты Браславских озер.Фото: Раиса ЮДИНА

- Мужык талковы быў. Усю жызнь абжываліся, а як жыць - нада уміраць, - рассуждает Алина Адольфовна. Но это слова. А на деле она тот еще живчик. Сама ловко управляется со своей “фермой”:

- Я знаю, што ў якім доміку тварыцца. У мяне ж досачкі, рамачкі вычышчаны. Сама драты нацягваю па сягоняшні дзень. Ці якое растройства, ці што што - я сяду, гляджу, як яны лётаюць, як работаюць. Бывае, што кусаюць. Да іх нада ісці чыстым, чыста адзеўшыся, каб запаху лішняга не было.

«Пры камуністах у магазіне нічога не было, і зямлю жалелі, калі ты не ў калхозе»

За остальное хозяйство - корова, свиньи, куры - отвечает дочка с зятем. Несколько лет назад они вернулись из большого города на родину, в деревню, где не наберется и 15 домов среди холмов и озер - ну просто Швейцария! Хозяйство кроме них держат еще две семьи. На всех есть один конь, которого они по очереди забирают на зимовку.

Алина Адольфовна отлично видит вдаль и читает без очков.Фото: Раиса ЮДИНА

- Райская жызнь цяпер! Усяго ёсць: хлеба ёсць, сліваў навалам, груш, яблыкаў, цвяты цвітуць, - констатирует Алина Адольфовна, сравнивая с тяжелыми временами своего детства и молодости. - Даўней не было такога, каб пайшоў і купіў. Мукі не хватае, пойдзем з мамай, каласоў нарвём, высушім, зярно пачысцім. Мама спячэ какорку – булку такую, на чатыры часці падзеліць - хочаце ешце, а хочаце глядзіце. І болей нічога.

Зямлі у мяне 5 сотак было пры камуністах. Яны скупыя - у магазіне нічога няма, і зямлю жалелі, калі ты не ў калхозе. У калхоз толькі з мужыком бралі. А ён у мяне страіцель, на стройках работаў. Я адна прышла, а прэдседацель мне: «Што, дзяцей прышла гадаваць? » Так і не ўзялі у калхоз. Пяць сотак гэтыя кажды год перамервалі. Я карову купіла як на пенсию пашла, ужо можна было. А цяпер і зямлі хватае, а некаму работаць. І як васстанавіць гэту дзярэўню?

- У вас же Прибалтика рядом, многие туда переезжали из ваших мест. Никогда не хотели переехать?

- Не. Мужык дужа зваў. А я: «Нікуды не паеду, буду каля сваіх». Тут і сястра, і мама, дзяцей двое. Не паехалі - і дзякуй богу. Я і работала тут недалёка - у Слабодцы у малочным цэху, а пасля ў псіхбальніцу санітаркай 22 гады. Ни разу не папала каб хто ударыў ці што. А былі усякія там. Але я да іх акуратна - і яны акуратна. Як прыду з отпуска, падходзяць, гладзяць па плячы… На пенсію у 50 год пашла. І за няньку, унукаў гадаваць. Выраслі ўсе дружныя, няма ні спораў, ні здораў. І дзеці, і ўнукі жывуць, дзяцей гадуюць. Развадных нікога нет.

… Сегодня обычные выходные, а к Алине Адольфовне съехалось десятка полтора гостей. И все самые близкие: внуки, правнуки, племянники. Для всех здесь хватает и места и душевной теплоты. Даже для меня ее хватило! Я увожу ее с подарком - баночкой душистого меда с пасеки Алины Адольфовны и с мечтами о том, что я сюда еще не раз приеду в гости и увижу восход солнца.

Когда живешь в окружении такой красоты, легко оставаться в гармонии с собой.Фото: Раиса ЮДИНА

КОМПЕТЕНТНО

Врач-офтальмолог: «Улучшение ближнего зрения у пожилого человека возможно»

- Использование благоприятного воздействия энергии Солнца существует в различных направлениях альтернативной медицины. Как врач-офтальмолог, я подтвердить пользу подобных практик для зрения, разумеется, не могу. В данном случае вера в оздоровительные для зрения лучи восходящего солнца - это, наверное, результат влияния внутренней поэтики и тонкой душевной организации женщины, живущей в гармонии с окружающим ее миром. Самопроизвольное улучшение ближнего зрения у человека, уже имевшего опыт ношения пресбиопических («плюсовых») очков, возможно. Но это может быть, например, следствием уплотнения ядра хрусталика глаза. Так может проявляться на начальной стадии одно из наиболее часто встречающихся в этом возрасте глазных заболеваний – катаракта, которая успешно лечится хирургически. Так что, несмотря на отсутствие жалоб, я все-таки очень рекомендую Алине Адольфовне пройти обследование и желаю ей и ее большой дружной семье крепкого здоровья и благополучия, - прокомментировал историю врач-офтальмолог/хирург высшей категории Вадим Мурашко.

Но в йоге и других восточных практиках есть упражнения для улучшения зрения, суть которых - сосредоточение взгляда на источнике света: пламени свечи, луне, восходящем солнце или его отражении в водоеме. Смотреть на восход солнца рекомендуется ровно до того момента, как солнечный диск поднимется над линией горизонта. Голова смотрящего при этом должна быть полностью свободна от посторонних мыслей.

- В текстах йоговских на санскрите упоминается о таких практиках, - подтверждает Альберт Корепанов, инструктор йоги. – Но говорится и о том, что смотреть на солнце слишком много - плохо для зрения, и чаще рекомендуется созерцание пламени свечи.