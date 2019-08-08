Загадочная смерть белорусского дальнобойщика под Парижем: убийство или самоубийство?

Первым о происшествии сообщил польский автомобильный портал 40ton.net:

- Водителя грузовика убили на стоянке под Парижем - следы указывают, что он пытался сбежать, - гласил заголовок.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 4 августа, в северном пригороде Парижа, на стоянке возле городка Вемар. Водитель на фуре Mercedes Actros с литовскими номерами остановился там на ночевку. Как сообщает румынский портал Stiri Diaspora со ссылкой на румынских дальнобойщиков, он был убит, потому что пытался защитить свою кабину от воров. Хотя в профильных пабликах обсуждают и другую версию событий: убийство произошло во время пьяной драки двух водителей - выходцев из бывшего СССР.

Есть разные версии произошедшей трагедии, однако официально о причинах смерти полиция Франции не сообщает. Фото: Lumea Camioanelor.

О гражданстве погибшего не сообщалось. «Комсомолка» узнала его имя: это белорусский дальнобойщик Дмитрий Стешиц, ему было 42 года.

«Накануне спрашивал, какой стиральный порошок привезти»

- О том, что погиб мой муж, мне сказали в понедельник, - рассказала «Комсомолке» супруга Дмитрия Наталья Стешиц. - Коллеги Димы мне прислали фотографии из кабины… Правое стекло выбито, все измазано кровью - не только в кабине, но и снаружи, перевернуто вверх дном, словно что-то искали, даже навигатор разбит. Видно, что была борьба.

Наталья рассказала, что Дмитрий - дальнобойщик со стажем, когда-то у него даже была собственная фура. Но заработками в Беларуси он был недоволен, и по совету друга уехал в Литву, официально устроился на работу водителем грузовика в крупную транспортную компанию Saudingos autotransportas.

Руль в крови. Фото предоставлено Натальей Стешиц.

- Он уехал в мае, прошел квалификационную подготовку и начал работать - ездил по Европе. К сентябрю должен был вернуться в Беларусь. Периодически звонил мне, рассказывал, как дела, присылал фотки, спрашивал, что привезти в подарок… Накануне Дима спрашивал, какой стиральный порошок лучше привезти домой! Его очень ждала наша 17-летняя дочь Екатерина. Она поступила в платный вуз, и Дмитрий должен был привезти из командировки заработанные деньги и оплатить учебу.

Настроение мужа и ситуация в семье не дает Наталье поверить в то, что сообщили ей представители литовской страховой.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 4 августа, в северном пригороде Парижа, на стоянке возле городка Вемар. Фото: Lumea Camioanelor.

Страховая компания: «Ваш муж покончил с собой»

По словам Натальи, с ней связались представители литовской компании, где был застрахован Дмитрий. Они сказали, что будут ждать документов полиции с подробностями. И на основании этого примут решение - действует страховка или нет.

В крови измазана вся кабина. Фото предоставлено Натальей Стешиц.

Позже они сообщили, что причина смерти - самоубийство.

- К сожалению, мы получили информацию от французской полиции, что это самоубийство, ваш муж покончил с собой, - цитирует вдова сообщение. - Согласно правилам страхования, самоубийство не является страховым случаем, поэтому мы должны закрыть это дело.

Спальное место водителя - в крови. Фото предоставлено Натальей Стешиц.

Представитель страховой процитировал выдержку из документа: «36. Этот полис не распространяется на: 36.3. Преступная деятельность, совершение или попытка самоубийства, умышленное причинение вреда себе».

Следы указывают, что погибший водитель пытался сбежать. Фото: Lumea Camioanelor.

Далее представитель страховой привел ответ представителя полиции Франции: «По вашей просьбе я сообщаю вам, что начато расследование, чтобы узнать обстоятельства смерти. В результате расследования было проведено вскрытие, которое позволяет нам сообщить вам, что это самоубийство. Были сделаны пробы, касающиеся поиска алкоголя и наркотиков, мы ждем результатов. Сегодня днем мы получим свидетельство о смерти, и мы можем вернуть тело семье. Какой морг вы выбрали для ухода за умершим? Грузовик был опечатан, мы смогли забрать телефон умершего, его водительские права, водительскую карточку и черный пакет с документами. Остальная часть салона была в ужасном состоянии, и мы не забрали паспорт».

Крови видна даже снаружи грузовика. Фото предоставлено Натальей Стешиц.

«Тело прибудет в цинковом гробу, вскрывать его никто не будет»

- Как же так? Налицо следы борьбы, а вывод полиции - самоубийство? - недоумевает Наталья. - Я обращалась к консулу Беларуси во Франции, он оказывает определенное содействие. Я написала заявление в Следственный комитет с просьбой провести расследование и выяснить причину смерти... Я боюсь, что тело прибудет в Беларусь в цинковом гробу, и его могут не вскрыть. То есть я даже не смогу увидеть Диму. А может, там лежит не он!?! Я все еще надеюсь, хотя это глупо… Я хочу понять, на чем основывалась полиция, сделав заключение, что это самоубийство. Но никаких официальных документов из полиции я пока не видела.

В профильных пабликах обсуждают и другую версию событий: убийство произошло во время пьяной драки двух водителей. Фото: Lumea Camioanelor.

Сейчас фура стоит на штрафстоянке, тело находится в морге. С Натальей связался представитель работодателя Дмитрия - компания обещала взять на себя расходы по доставке тела в Беларусь. Страховая компания обещала «Комсомолке» прислать свой комментарий позже.

Разбит даже навигатор. Фото предоставлено Натальей Стешиц.

ОФИЦИАЛЬНО

Посольство Беларуси во Франции: «Есть разные версии»

- Мы следим за ситуацией, был направлен официальный запрос в полицию Франции, - рассказали «Комсомолке» в посольстве Беларуси во Франции. - Уже произведено вскрытие, идет расследование. Есть разные версии произошедшей трагедии, однако официально о причинах смерти нам пока не сообщают. Полиция уверила нас, что, как только расследование завершится, нам сообщат о его результатах.

В салоне видны следы крови. Фото предоставлено Натальей Стешиц.

«Комсомолка» будет продолжать следить за ходом расследования.