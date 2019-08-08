Минчанин выловил магнитной удочкой пакет патронов

Супружеская пара отправилась на рыбалку, но не на обычную, а магнитную. Это когда на заброшенный в водоем магнит «клюет» металл. В тот день 29-летний мужчина, бросив магнит в воду, выудил со дна водохранилища пакет с 66 патронами и двумя гранатными запалами.

- Молодая пара сразу же обратилась в милицию. На место происшествия незамедлительно выехала саперно-пиротехническая группа, которая после осмотра территории изъяла найденные предметы, - сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Находку направили на исследование в Госкомитет судебных экспертиз. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Как узнала «Комсомолка», магниты для своеобразной рыбалки легко можно купить. Самый дешевый стоит 50 рублей, а средняя цена - 100 рублей.

- Магнитов покупают мало - в месяц две-три штуки, - рассказали «Комсомолке» в интернет-магазине, который специализируется на продаже металлоискателей, магнитов и поисковом оборудовании. - У этих магнитов высокая сила притяжения. К ним привязывают веревку и забрасывают в воду. Магнит находит все предметы из черного металла. А драгметаллы он не берет. В основном люди чистят магнитом свои водоемы. Или сдают свои находки на металлолом. Больше покупают металлоискатели - люди собирают цепочки, потерянные ювелирные изделия.

ЕСТЬ ВОПРОС!

Можно ли рыбачить магнитом?

- Магнитом не запрещено пользоваться. Они в свободной продаже в специализированных магазинах. Другой вопрос, что делать с найденной вещью. Человек, который нашел потерянную вещь на улице, должен обратиться в администрацию района либо в милицию, - рассказал «Комсомолке» юрист Дмитрий Лабазинский. - Если человек находит патроны или пистолет, он обязан сообщить об этом правоохранителям. Оставлять такие вещи у себя нельзя. Есть уголовная ответственность за незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Если находка не представляет ценность, ее можно забрать себе.