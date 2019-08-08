«Торпедо» из-за финансовых проблем снялось с футбольного чемпионата

Таким образом, во втором круг Высшей лиги продолжать борьбу не 16, а 15 команд.

- Свое решение директор «автозаводцев» Андрей Салангин сформулировал в официальном письме на адрес АБФФ. В тексте заявления подчеркивается, что «Торпедо» добровольно отказывается от дальнейших выступлений в высшей лиге в связи с финансовыми проблемами, - сообщила Белорусская федерация футбола.

В 2018-м «Торпедо» вернулось в Высшую лигу после 13-летнего отсутствия и по итогу сохранило прописку в элите лишь по дополнительным показателям. Интересно, что в 2005-м клуб, который тогда назывался «Торпедо-СКА», снялся с чемпионата до старта розыгрыша. В последующие года клуб возродили болельщики. В 2014-м «Торпедо» вернуло профессиональный статус и заявилось во Вторую лигу. Любопытно, что в прошлом году «Торпедо» оказалось в Высшей лиге лишь благодаря тому, что «Крумкачы» из-за финансовых проблем не могли выполнить требования по лицензированию.

Сейчас финансовые проблемы «Торпедо» вызваны тем, то от клуба отказался главный инвестор – российский бизнесмен Михаил Мироненков. Найти альтернативные варианты в клубе не смогли. АБФФ помогать не стала, хотя когда ее возглавлял Сергей Румас, он нашел возможность спасти от бедствия новополоцкий «Нафтан».

Агонией «Торпедо» стали кубковые встречи с «Клецком» и БАТЭ – игроки на матчи добирались на маршрутках или на личном транспорте. Перед игроками имеются задолженности по зарплате. В первом клубе «автозаводцы» набрали 6 очков и шли на последнем месте. Эти результаты будут сохранены, а вот во втором круге будут засчитаны технические поражения 0:3. Ранее в истории чемпионатов был лишь один случай, когда клуб сходил с дистанции до финиша – в 1998 в такой же ситуации оказалось «Динамо-93».

Директор ПФК «Торпедо» Андрей Салангин заявил, что это только конец главы, и он намерен воссоздать торпедовскую детско-юношескую футбольную школу.

Отметим, что большинство команд Высшей лиги формируют бюджет за счет поддержки государственных предприятий. Недавно в программе «Спорт-кадр» на «Беларусь 5» игроки минского «Динамо» отмечали, что есть задолженности по выплате зарплаты и премиальных, а также задержки с поставкой экипировки.