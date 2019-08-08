Александр Глеб - в «Ислочи»: «Семья будет рядом, а я буду работать и развиваться»

Глеб начинал сезон в БАТЭ и осуществил мечту, вернувшись на лондонский стадион «Эмирейтс», где сыграл против «Арсенала». Но дальше он провел три неполных матча. В июне клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию. Вскоре Глеб стал отцом второй раз.

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Он поддерживал форму с «Ислочью» (Минский район), и клуб давно подготовил контракт. Оставалось только поставить подписи. Это свершилось вчера.

- Для меня это новый вызов. Я прихожу в динамично развивающийся футбольный клуб. Хорошо знаю руководителя клуба, очень дружу с тренерским штабом «Ислочи», - сказал 38-летний Глеб пресс-службе клуба.

Интересно, что свою роль он видит шире, чем просто игрок:

- Ранее я всегда был только футболистом, поэтому другие клубные процессы меня не интересовали, да и я был от них абстрагирован. Но я чувствую, что могу быть полезен футбольному клубу «Ислочь». Если позволит здоровье, то стану помогать команде на футбольном поле. Также есть желание попробовать себя в новой роли: хочу посмотреть, в каком направлении мне двигаться дальше. Возможно, мне понравится быть спортивным директором. Может быть, в скором времени главным тренером или вообще руководителем. Я хочу остаться в нашем футболе и помогать ему развиваться.

Глеб сказал, что у него есть мысли помочь тренерам клуба со стажировками в Европе.

- Финансовый вопрос меня вообще не интересовал. Для меня самое главное - это семья. Совсем недавно у меня родился еще один ребенок. Мне важно, что семья будет рядом со мной, а я в это время буду работать и развиваться. Еще я вижу, как развивается футбольный клуб «Ислочь»: идет строительство собственной базы, с каждым годом увеличивается число занимающихся детей в ДЮСШ «Ислочь», - сказал Александр Глеб.

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