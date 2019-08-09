Самая масштабная выставка в истории Беларуси была в 1930 году: площадь в 100 футбольных полей, 350 тысяч гостей и репрессированные организаторы

Вы бывали на выставках в Футбольном манеже или «Минск-Арене»? Может, даже помните походы в стекляшку ВДНХ? Тогда представьте, что 89 лет назад, еще до войны, в Минске прошла выставка небывалых масштабов! Вы вряд ли слышали о ней, потому что большинство организаторов арестованы, тиражи фотоплакатов о выставке уничтожены, а само грандиозное событие приказали забыть как страшный сон. Но «Комсомолка» выяснила подробности.

«Поле на окраине Минска превратилось в совершенно невообразимое пространство»

10 августа 1930 года в Минске был праздник: открылась Первая Всебелорусская сельскохозяйственная и промышленная выставка. Она занимала огромную территорию - 75 гектаров! Павильоны построили там, где сейчас находится бульвар Толбухина, улицы Калинина, Кедышко, Кнорина, Мержинского и часть проспекта Независимости.

Территория выставки, наложенная на современную карту Минска.

- Выставка была уникальным явлением, - рассказал «Комсомолке» дальний родственник одного из архитекторов выставки, историк Антон Денисов. - В первую очередь из-за своего масштаба: поле на окраине Минска превратилось в совершенно невообразимое пространство. Очень интересными были и сами павильоны, и их наполнение.

Историк Антон Денисов является потомком одного из архитекторов выставки.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Прежние дореволюционные сельскохозяйственные показы такими масштабами не отличались, да и носили больше коммерческий характер. А вот новые экспозиции советского времени уже были другими: они призваны показать развитие советского общества, верность выбранного властью курса. Первая такая прошла в Москве в 1923 году - она называлась Всероссийская сельскохозяйственная кустарно-промышленная выставка. Белорусская ССР была представлена всего одним павильоном. И тогда власти республики решили организовать собственную выставку.

Обложка журнала "Белорусская работница и селянка" за 1930 год с рекламой выставки. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

К выставке протянули отдельную трамвайную линию

- Открытие выставки решили приурочить к 10-летию освобождения Беларуси от белополяков, это случилось в 1920 году. Дата для республики была очень важной - главный государственный праздник. В советской Беларуси был опыт проведения районных сельхозвыставок, например, в Бобруйске и Борисове. Но за основу решили взять московскую и в 1929 году принялись за дело, - говорит Антон Денисов.

Был организован главный выставочный комитет, который возглавил председатель Совета народных комиссаров БССР Николай Голодед. В дирекцию входили представители 12 отделов - например, сельского хозяйства, лесного дела, промышленности, животноводства. Кстати, поначалу выставку хотели назвать просто - «сельскохозяйственная», потом добавили слово «промышленная», поскольку важно было показать достижения отечественной индустрии согласно первому пятилетнему плану.

Генеральный план территории выставки. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

- Место выбирали долго, не было подходящих площадей. В итоге остановились на северо-восточной части Минска, где проходил Борисовский тракт. Этот район был достаточно близок к центру и назывался Большая Слепянка. На части огромной территории устроили так называемые севообороты - участки пашни, где чередовались разные культуры: технические, зерновые, лекарственные растения. Также выставку решили обустроить павильонами, в которых и демонстрировались все эти достижения народного хозяйства.

Территорию оснастили водопроводом, канализацией, электричеством, подвели линию трамвая. Конечная остановка так и называлась - «Выставка». Сейчас на месте разворотного кольца находится площадь Калинина. По трамвайной ветке сначала возили стройматериалы, а потом доставляли экскурсантов.

Разворотное кольцо трамваев "Выставка" было на месте нынешней площади Калинина.

Над проектом работал архитектор Дома правительства?

- В 1929 году в Москве объявили всесоюзный конкурс на застройку выставки. Но никто из маститых московских архитекторов не заинтересовался, - говорит Антон Денисов. - Есть версия, что строительством выставки руководил Иосиф Лангбард, автор минского Дома офицеров, Дома правительства, Академии наук, Оперного театра. Но я не нашел никаких упоминаний об этом в архивных документах. Возможно, он заинтересовался, но не стал над ней работать. Ведь павильоны задумывались как временные постройки, их планировали демонтировать либо отвести под другие нужды. А такой амбициозный человек, как Лангбард, не был заинтересован в том, чтобы плоды его работ пропали. Над генпланом и проектами павильонов работали два известных белорусских архитектора: Алексей Денисов и архитектор-модернист Станислав Гайдукевич - они построили большинство павильонов.

Павильон «Лесбела» - государственного объединения лесной и деревообрабатывающей промышленности Совета народного хозяйства БССР. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

В то же время отделы кропотливо работали над сбором экспонатов, которые свозились с заводов, фабрик, НИИ со всей Беларуси. Например, очень помог Институт белорусской культуры и Научно-исследовательский институт сельского и лесного хозяйства имени Ленина, который тогда возглавлял молодой академик Гаврила Горецкий (брат знаменитого литератора Максима Горецкого), сделавший много для выставки.

Один из павильонов выставки. Фото: vk.com/minskphotohistorynews.

Брутальный Ленин и павильон, который светился на много километров

Первоначально планировали сделать 12 павильонов, но участвовать в выставке хотели все новые организации, и в итоге число построенных объектов достигло 60.

- Бюджет тоже рос: первоначально рассчитывали на миллион советских рублей, но при строительстве в сумму не вложились. Были и другие проблемы: нехватка рабочих, перебои с поставками стройматериалов, - рассказывает Антон Денисов.

На входной площади выставки, конечно, поставили памятник Ленину. Шестиметровую статую выполнил известный скульптор Александр Грубе. У него был оригинальный стиль, и Ленин в исполнении этого скульптора получился очень брутальным.

Монумент Ленина выглядел очень брутально. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

Помимо архитектурной части и наполнения павильонов очень важным был вопрос и художественного оформления. На каждом павильоне был свой девиз, лозунг, внутри находились макеты и диаграммы. На строениях были декоративные элементы, подсветка, иллюминация.

Было: главная площадь выставки незадолго до открытия. Стало: Двор дома с соврременным адресом Независимости, 91 и 93. Предположительно 1960 год. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

- Например, центральная арка павильона, которая была выполнена в виде двух огромных шурупов, сияла ночью на всю округу.

Центральный вход на выставку. Фото предоставлено Антоном Денисовым.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Ну а самым ярким был Павильон механизации и электрификации сельского хозяйства. Над его оформлением работали московские художники-авангардисты Александр Лабас и Михаил Плаксин. Строение светилось так, что, по словам очевидцев, иллюминация была видна от Ленинской библиотеки, а это 4,5 километра по прямой.

«Женщина-электрификация» с рубильником и «Фашизм» с глазом-проектором

Внутри павильона художник Александр Лабас сделал две скульптуры. «Электрификация» - это женщина-робот с лампочками, которая дергает рубильник. Вторая - «Механизация».

Статуя "Электрификация" российских авангардных художников Александра Лабаса и Михаила Плаксина, которая располагалась в павильоне электрификации и механизации сельского хозяйства. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

В оформлении павильонов были заняты практически все известные белорусские художники: Иван Ахремчик, Валентин Волков, Оскар Марикс, Абрам Бразер и многие другие.

На финальной стадии строительства, весной 1930 года, появилось еще несколько интересных павильонов, над которыми работали уже другие архитекторы. «БелГосКино» - это дебютная работа Ивана Володько, который позже стал автором Минской обсерватории, «БелГосИздательство» спроектировал театральный художник-оформитель Липа Кроль, МОПР (Международная организация помощи революционерам) построил финский художник Алексантери Ахола-Вало - сам он его назвал «Храм человеческих страданий».

Эскиз павильона МОПРа. Фото ahola-valo.fi.

Внутри он сделал необычную скульптуру:

- По одной из версий она называлась «Фашизм», по другой - «Капитализм», - говорит историк. - Откуда такая разница? Просто уже тогда считалось, что фашизм - это инструмент капитализма в борьбе против пролетариата, государства рабочих и крестьян. В глаз этой зловещей фигуры был встроен мощный фонарь с линзой, который проецировал на стену, словно современный проектор, информацию о жертвах среди революционеров в капстранах.

Строительство статуи под названием "Фашизм" ("Капитализм") авторства Алексантериа Ахола-Вало, которая располагалась в построенном им же павильоне МОПРа. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

Разворот в политике властей: тех, кто готовил выставку, арестовали

Накануне открытия у многих, кто готовил выставку, начались серьезные проблемы. Дело в том, что это мероприятие совпало с крутым поворотом в идеологии и политике советского общества.

- Проводилась масштабная коллективизация, борьба с кулаками. Почти одновременно в БССР началась кампания по борьбе с национал-демократизмом. И очень многие деятели, которые работали над подготовкой к выставке, были арестованы по сфабрикованным делам «Союза освобождения Беларуси» и «Трудовой крестьянской партии», - говорит Денисов. - Так был арестован Гаврила Горецкий, председатель художественного совета выставки Язэп Дыла, искусствовед Николай Щекотихин, заведующий отделом быта выставки историк Михаил Мелешко, заведующий отделом мелиорации профессор Александр Дубах и многие другие.

Художник Ахола-Вало сразу после постройки своего павильона МОПР был вынужден покинуть Минск:

- Руководству МОПР понравились не все идеи, которые он воплощал в своем павильоне. К тому же ему не заплатили гонорар за его титаническую работу и обвинили в хищении стройматериалов. В итоге он смог посетить Беларусь лишь спустя 63 года - уже после распада СССР.

Экскурсантов свозили со всей страны и селили в деревянные бараки

Тем не менее выставка открылась по плану - 10 августа 1930 года, и работала два месяца - до 1 ноября. Ее посетили 350 тысяч человек, которых специально привозили со всей Беларуси - от каждого района, от каждого колхоза посылались экскурсанты, были гости из других республик Союза и из-за рубежа. Экскурсия по выставке проходила три дня. Граждан кормили в двух специально построенных столовках (они именно так и назывались). Кроме выставочных павильонов работали зал заседаний и концертный зал с вечерней программой.

Было: одна из двух столовых, находившихся на выставке. Стало: современная улица Кедышко. Фото предоставлено Антоном Денисовым и Яндекс.Панорамы.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- Интересно, что на ночлег гостей расселяли в деревянные бараки, в которых не было даже элементарных удобств, - добавляет Антон Денисов.

На месте экспонатов - снова пустырь и братская могила

Как мы помним, выставка задумывалась как временная. Что же от нее осталось? Практически ничего.

- Были планы передать территорию выставки Научно-исследовательскому институту сельского и лесного хозяйства, которым руководил Горецкий. Но он сам и большинство видных работников института были арестованы, институт был упразднен и разделен на несколько подразделений. Участки выставки передали частично народному комиссару просвещения, частично - местному дому отдыха. Тут были мастерские и студии художников, размещались трудовые коллективы, Центральная детская техническая станция, - рассказал Денисов.

Постепенно павильоны стали ветшать, некоторые сохранились до войны. На месте центрального входа еще до войны начали строить два каменных жилых здания, сейчас их адреса - Независимости, 91 и 93. А во время оккупации здесь устроили лагерь для военнопленных, немцы его так и назвали - Ausstellung, в переводе «Выставка». Возможно, военнопленные содержались в том числе и в бывших выставочных павильонах. Также есть упоминания, что на территории выставки была братская могила - говорят, там за время оккупации захоронили до 10 тысяч человек. По другим данным, могила находилась с другой стороны проспекта, где сейчас парк Челюскинцев.

До наших дней дожил один павильон - с яркой иллюминацией

Единственный сохранившийся павильон той грандиозной выставки - механизации и электрификации сельского хозяйства. Его изначально строили капитальным. После выставки его передали Минской машинно-испытательной станции, а потом в нем действовал Институт механизации и электрификации сельского хозяйства.

Сейчас в нем располагается Экспериментальный завод НАН Беларуси, а здание признано историко-культурной ценностью. Современный адрес павильона - Кнорина, 1А.

Павильон механизации и электрификации дожил до наших дней и превратился в Экспериментальный завод НАН Беларуси. Фото предоставлено Антоном Денисовым.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Весь тираж фотоплаката о выставке уничтожили, а фотографа посадили

- Архитектор Алексей Денисов сам нигде не упоминал о работе над выставкой в своей биографии. Когда часть людей, работающих над выставкой, была репрессирована, память о ней постепенно начала стираться. О выставке много писали в период работы, но потом резко забыли - такова была установка властей. Известно, что готовился к выпуску подробный фотоальбом, который показывал достижения выставки, фотоплакат на эту же тему. Но фотограф, работавший над оформлением плаката и альбома, был арестован по обвинениям в финансовых махинациях, работа не была завершена. Весь тираж фотоплаката был утилизирован - чудом в Санкт-Петербургской библиотеке сохранился один образец, - рассказывает Антон Денисов.

Единственный сохранившийся образец фотоплаката о выставке. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

Невыясненной также осталась судьба статуй «Электрификация», «Механизация» и «Фашизм» - историк не исключает, что их могли попросту сжечь:

- Что касается Ленина, который стоял на входе: по одной версии, он был из цемента, по другой - гипсовым. И, возможно, со временем развалился. По крайней мере, никаких поздних упоминаний о нем я уже не встречал, - рассказал историк.