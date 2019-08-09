2019-08-09T09:35:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Самая масштабная выставка в истории Беларуси была в 1930 году: площадь в 100 футбольных полей, 350 тысяч гостей и репрессированные организаторы

Вы не слышали о ней, потому что создателей экспозиции арестовали, павильоны разрушились, а тиражи плакатов об этом событии уничтожили [фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
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В 1930 году в Минске прошла выставка, о которой мало кто знает: создателей экспозиции арестовали, а тиражи плакатов об этом событии уничтожили. Фото предоставлено Антоном ДЕНИСОВЫМ.В 1930 году в Минске прошла выставка, о которой мало кто знает: создателей экспозиции арестовали, а тиражи плакатов об этом событии уничтожили. Фото предоставлено Антоном ДЕНИСОВЫМ.

Вы бывали на выставках в Футбольном манеже или «Минск-Арене»? Может, даже помните походы в стекляшку ВДНХ? Тогда представьте, что 89 лет назад, еще до войны, в Минске прошла выставка небывалых масштабов! Вы вряд ли слышали о ней, потому что большинство организаторов арестованы, тиражи фотоплакатов о выставке уничтожены, а само грандиозное событие приказали забыть как страшный сон. Но «Комсомолка» выяснила подробности.

«Поле на окраине Минска превратилось в совершенно невообразимое пространство»

10 августа 1930 года в Минске был праздник: открылась Первая Всебелорусская сельскохозяйственная и промышленная выставка. Она занимала огромную территорию - 75 гектаров! Павильоны построили там, где сейчас находится бульвар Толбухина, улицы Калинина, Кедышко, Кнорина, Мержинского и часть проспекта Независимости.

Территория выставки, наложенная на современную карту Минска.

Территория выставки, наложенная на современную карту Минска.

- Выставка была уникальным явлением, - рассказал «Комсомолке» дальний родственник одного из архитекторов выставки, историк Антон Денисов. - В первую очередь из-за своего масштаба: поле на окраине Минска превратилось в совершенно невообразимое пространство. Очень интересными были и сами павильоны, и их наполнение.

Историк Антон Денисов является потомком одного из архитекторов выставки. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Историк Антон Денисов является потомком одного из архитекторов выставки.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Прежние дореволюционные сельскохозяйственные показы такими масштабами не отличались, да и носили больше коммерческий характер. А вот новые экспозиции советского времени уже были другими: они призваны показать развитие советского общества, верность выбранного властью курса. Первая такая прошла в Москве в 1923 году - она называлась Всероссийская сельскохозяйственная кустарно-промышленная выставка. Белорусская ССР была представлена всего одним павильоном. И тогда власти республики решили организовать собственную выставку.

Обложка журнала "Белорусская работница и селянка" за 1930 год с рекламой выставки. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

Обложка журнала "Белорусская работница и селянка" за 1930 год с рекламой выставки. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

К выставке протянули отдельную трамвайную линию

- Открытие выставки решили приурочить к 10-летию освобождения Беларуси от белополяков, это случилось в 1920 году. Дата для республики была очень важной - главный государственный праздник. В советской Беларуси был опыт проведения районных сельхозвыставок, например, в Бобруйске и Борисове. Но за основу решили взять московскую и в 1929 году принялись за дело, - говорит Антон Денисов.

Был организован главный выставочный комитет, который возглавил председатель Совета народных комиссаров БССР Николай Голодед. В дирекцию входили представители 12 отделов - например, сельского хозяйства, лесного дела, промышленности, животноводства. Кстати, поначалу выставку хотели назвать просто - «сельскохозяйственная», потом добавили слово «промышленная», поскольку важно было показать достижения отечественной индустрии согласно первому пятилетнему плану.

Генеральный план территории выставки. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

Генеральный план территории выставки. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

- Место выбирали долго, не было подходящих площадей. В итоге остановились на северо-восточной части Минска, где проходил Борисовский тракт. Этот район был достаточно близок к центру и назывался Большая Слепянка. На части огромной территории устроили так называемые севообороты - участки пашни, где чередовались разные культуры: технические, зерновые, лекарственные растения. Также выставку решили обустроить павильонами, в которых и демонстрировались все эти достижения народного хозяйства.

Территорию оснастили водопроводом, канализацией, электричеством, подвели линию трамвая. Конечная остановка так и называлась - «Выставка». Сейчас на месте разворотного кольца находится площадь Калинина. По трамвайной ветке сначала возили стройматериалы, а потом доставляли экскурсантов.

Разворотное кольцо трамваев "Выставка" было на месте нынешней площади Калинина.

Разворотное кольцо трамваев "Выставка" было на месте нынешней площади Калинина.

Над проектом работал архитектор Дома правительства?

- В 1929 году в Москве объявили всесоюзный конкурс на застройку выставки. Но никто из маститых московских архитекторов не заинтересовался, - говорит Антон Денисов. - Есть версия, что строительством выставки руководил Иосиф Лангбард, автор минского Дома офицеров, Дома правительства, Академии наук, Оперного театра. Но я не нашел никаких упоминаний об этом в архивных документах. Возможно, он заинтересовался, но не стал над ней работать. Ведь павильоны задумывались как временные постройки, их планировали демонтировать либо отвести под другие нужды. А такой амбициозный человек, как Лангбард, не был заинтересован в том, чтобы плоды его работ пропали. Над генпланом и проектами павильонов работали два известных белорусских архитектора: Алексей Денисов и архитектор-модернист Станислав Гайдукевич - они построили большинство павильонов.

Павильон «Лесбела» - государственного объединения лесной и деревообрабатывающей промышленности Совета народного хозяйства БССР. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

Павильон «Лесбела» - государственного объединения лесной и деревообрабатывающей промышленности Совета народного хозяйства БССР. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

В то же время отделы кропотливо работали над сбором экспонатов, которые свозились с заводов, фабрик, НИИ со всей Беларуси. Например, очень помог Институт белорусской культуры и Научно-исследовательский институт сельского и лесного хозяйства имени Ленина, который тогда возглавлял молодой академик Гаврила Горецкий (брат знаменитого литератора Максима Горецкого), сделавший много для выставки.

Один из павильонов выставки. Фото: vk.com/minskphotohistorynews.

Один из павильонов выставки. Фото: vk.com/minskphotohistorynews.

Брутальный Ленин и павильон, который светился на много километров

Первоначально планировали сделать 12 павильонов, но участвовать в выставке хотели все новые организации, и в итоге число построенных объектов достигло 60.

- Бюджет тоже рос: первоначально рассчитывали на миллион советских рублей, но при строительстве в сумму не вложились. Были и другие проблемы: нехватка рабочих, перебои с поставками стройматериалов, - рассказывает Антон Денисов.

На входной площади выставки, конечно, поставили памятник Ленину. Шестиметровую статую выполнил известный скульптор Александр Грубе. У него был оригинальный стиль, и Ленин в исполнении этого скульптора получился очень брутальным.

Монумент Ленина выглядел очень брутально. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

Монумент Ленина выглядел очень брутально. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

Помимо архитектурной части и наполнения павильонов очень важным был вопрос и художественного оформления. На каждом павильоне был свой девиз, лозунг, внутри находились макеты и диаграммы. На строениях были декоративные элементы, подсветка, иллюминация.

Было: главная площадь выставки незадолго до открытия. Стало: Двор дома с соврременным адресом Независимости, 91 и 93. Предположительно 1960 год. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

Было: главная площадь выставки незадолго до открытия. Стало: Двор дома с соврременным адресом Независимости, 91 и 93. Предположительно 1960 год. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

- Например, центральная арка павильона, которая была выполнена в виде двух огромных шурупов, сияла ночью на всю округу.

Центральный вход на выставку. Фото предоставлено Антоном Денисовым. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Центральный вход на выставку. Фото предоставлено Антоном Денисовым.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Ну а самым ярким был Павильон механизации и электрификации сельского хозяйства. Над его оформлением работали московские художники-авангардисты Александр Лабас и Михаил Плаксин. Строение светилось так, что, по словам очевидцев, иллюминация была видна от Ленинской библиотеки, а это 4,5 километра по прямой.

«Женщина-электрификация» с рубильником и «Фашизм» с глазом-проектором

Внутри павильона художник Александр Лабас сделал две скульптуры. «Электрификация» - это женщина-робот с лампочками, которая дергает рубильник. Вторая - «Механизация».

Статуя "Электрификация" российских авангардных художников Александра Лабаса и Михаила Плаксина, которая располагалась в павильоне электрификации и механизации сельского хозяйства. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

Статуя "Электрификация" российских авангардных художников Александра Лабаса и Михаила Плаксина, которая располагалась в павильоне электрификации и механизации сельского хозяйства. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

В оформлении павильонов были заняты практически все известные белорусские художники: Иван Ахремчик, Валентин Волков, Оскар Марикс, Абрам Бразер и многие другие.

На финальной стадии строительства, весной 1930 года, появилось еще несколько интересных павильонов, над которыми работали уже другие архитекторы. «БелГосКино» - это дебютная работа Ивана Володько, который позже стал автором Минской обсерватории, «БелГосИздательство» спроектировал театральный художник-оформитель Липа Кроль, МОПР (Международная организация помощи революционерам) построил финский художник Алексантери Ахола-Вало - сам он его назвал «Храм человеческих страданий».

Эскиз павильона МОПРа. Фото ahola-valo.fi.

Эскиз павильона МОПРа. Фото ahola-valo.fi.

Внутри он сделал необычную скульптуру:

- По одной из версий она называлась «Фашизм», по другой - «Капитализм», - говорит историк. - Откуда такая разница? Просто уже тогда считалось, что фашизм - это инструмент капитализма в борьбе против пролетариата, государства рабочих и крестьян. В глаз этой зловещей фигуры был встроен мощный фонарь с линзой, который проецировал на стену, словно современный проектор, информацию о жертвах среди революционеров в капстранах.

Строительство статуи под названием "Фашизм" ("Капитализм") авторства Алексантериа Ахола-Вало, которая располагалась в построенном им же павильоне МОПРа. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

Строительство статуи под названием "Фашизм" ("Капитализм") авторства Алексантериа Ахола-Вало, которая располагалась в построенном им же павильоне МОПРа. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

Разворот в политике властей: тех, кто готовил выставку, арестовали

Накануне открытия у многих, кто готовил выставку, начались серьезные проблемы. Дело в том, что это мероприятие совпало с крутым поворотом в идеологии и политике советского общества.

- Проводилась масштабная коллективизация, борьба с кулаками. Почти одновременно в БССР началась кампания по борьбе с национал-демократизмом. И очень многие деятели, которые работали над подготовкой к выставке, были арестованы по сфабрикованным делам «Союза освобождения Беларуси» и «Трудовой крестьянской партии», - говорит Денисов. - Так был арестован Гаврила Горецкий, председатель художественного совета выставки Язэп Дыла, искусствовед Николай Щекотихин, заведующий отделом быта выставки историк Михаил Мелешко, заведующий отделом мелиорации профессор Александр Дубах и многие другие.

Художник Ахола-Вало сразу после постройки своего павильона МОПР был вынужден покинуть Минск:

- Руководству МОПР понравились не все идеи, которые он воплощал в своем павильоне. К тому же ему не заплатили гонорар за его титаническую работу и обвинили в хищении стройматериалов. В итоге он смог посетить Беларусь лишь спустя 63 года - уже после распада СССР.

Экскурсантов свозили со всей страны и селили в деревянные бараки

Тем не менее выставка открылась по плану - 10 августа 1930 года, и работала два месяца - до 1 ноября. Ее посетили 350 тысяч человек, которых специально привозили со всей Беларуси - от каждого района, от каждого колхоза посылались экскурсанты, были гости из других республик Союза и из-за рубежа. Экскурсия по выставке проходила три дня. Граждан кормили в двух специально построенных столовках (они именно так и назывались). Кроме выставочных павильонов работали зал заседаний и концертный зал с вечерней программой.

Было: одна из двух столовых, находившихся на выставке. Стало: современная улица Кедышко. Фото предоставлено Антоном Денисовым и Яндекс.Панорамы. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Было: одна из двух столовых, находившихся на выставке. Стало: современная улица Кедышко. Фото предоставлено Антоном Денисовым и Яндекс.Панорамы.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- Интересно, что на ночлег гостей расселяли в деревянные бараки, в которых не было даже элементарных удобств, - добавляет Антон Денисов.

На месте экспонатов - снова пустырь и братская могила

Как мы помним, выставка задумывалась как временная. Что же от нее осталось? Практически ничего.

- Были планы передать территорию выставки Научно-исследовательскому институту сельского и лесного хозяйства, которым руководил Горецкий. Но он сам и большинство видных работников института были арестованы, институт был упразднен и разделен на несколько подразделений. Участки выставки передали частично народному комиссару просвещения, частично - местному дому отдыха. Тут были мастерские и студии художников, размещались трудовые коллективы, Центральная детская техническая станция, - рассказал Денисов.

Постепенно павильоны стали ветшать, некоторые сохранились до войны. На месте центрального входа еще до войны начали строить два каменных жилых здания, сейчас их адреса - Независимости, 91 и 93. А во время оккупации здесь устроили лагерь для военнопленных, немцы его так и назвали - Ausstellung, в переводе «Выставка». Возможно, военнопленные содержались в том числе и в бывших выставочных павильонах. Также есть упоминания, что на территории выставки была братская могила - говорят, там за время оккупации захоронили до 10 тысяч человек. По другим данным, могила находилась с другой стороны проспекта, где сейчас парк Челюскинцев.

До наших дней дожил один павильон - с яркой иллюминацией

Единственный сохранившийся павильон той грандиозной выставки - механизации и электрификации сельского хозяйства. Его изначально строили капитальным. После выставки его передали Минской машинно-испытательной станции, а потом в нем действовал Институт механизации и электрификации сельского хозяйства.

Сейчас в нем располагается Экспериментальный завод НАН Беларуси, а здание признано историко-культурной ценностью. Современный адрес павильона - Кнорина, 1А.

Павильон механизации и электрификации дожил до наших дней и превратился в Экспериментальный завод НАН Беларуси. Фото предоставлено Антоном Денисовым. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Павильон механизации и электрификации дожил до наших дней и превратился в Экспериментальный завод НАН Беларуси. Фото предоставлено Антоном Денисовым.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Весь тираж фотоплаката о выставке уничтожили, а фотографа посадили

- Архитектор Алексей Денисов сам нигде не упоминал о работе над выставкой в своей биографии. Когда часть людей, работающих над выставкой, была репрессирована, память о ней постепенно начала стираться. О выставке много писали в период работы, но потом резко забыли - такова была установка властей. Известно, что готовился к выпуску подробный фотоальбом, который показывал достижения выставки, фотоплакат на эту же тему. Но фотограф, работавший над оформлением плаката и альбома, был арестован по обвинениям в финансовых махинациях, работа не была завершена. Весь тираж фотоплаката был утилизирован - чудом в Санкт-Петербургской библиотеке сохранился один образец, - рассказывает Антон Денисов.

Единственный сохранившийся образец фотоплаката о выставке. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

Единственный сохранившийся образец фотоплаката о выставке. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

Невыясненной также осталась судьба статуй «Электрификация», «Механизация» и «Фашизм» - историк не исключает, что их могли попросту сжечь:

- Что касается Ленина, который стоял на входе: по одной версии, он был из цемента, по другой - гипсовым. И, возможно, со временем развалился. По крайней мере, никаких поздних упоминаний о нем я уже не встречал, - рассказал историк.

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