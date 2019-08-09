2019-08-09T11:46:00+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Брестское пиво» за 5 лет не выбралось из банкротства и нарастило новые долги

В сентябре истекает срок, когда предприятие должно вернуть кредиторам около 9 млн рублей
Оксана БРОВАЧ
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«Бресткое пиво» в шаге от закрытия. Фото: brestbeer.by«Бресткое пиво» в шаге от закрытия. Фото: brestbeer.by
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ОАО «Брестское пиво» объявили банкротом еще в 2014 году. С тех пор предприятие находилось в режиме санации. Это значит, пыталось выбраться из долгов и наладить работу «в плюс». На заводе провели модернизацию - установили новое оборудование на миллионы евро, но оздоровить предприятие это не помогло. Теперь оно в шаге от закрытия.

- После установленных законом 36 месяцев для санации суд вправе по заявлению управляющего и собрания кредиторов предоставить еще год для расчетов с кредиторами. Суд предоставил должнику такой срок, и в сентябре 2019 года он истекает. Почему мы пошли на это? Год назад вроде бы появился инвестор, практически были наработки по продаже предприятия комплексно. Была надежда, что «Брестское пиво» продастся, но они только нарастили внеочередные долги, - комментирует ситуацию председатель экономического суда Брестской области Сергей Кулак.

Если в последний момент завод все-таки не выкупит инвестор, предприятие могут ликвидировать. Тогда поклонники бренда останутся без брестских пива и кваса, а 148 человек, которые сейчас там числятся в штате, отправятся на биржу труда.

«Брестское пиво» несколько раз пытались продать - 89,73% акций предприятия принадлежат Брестской области. В 2017 году оно выставлялось на торги за 9 млн рублей. Ни один из 6 аукционов не состоялся, и это с учетом снижения цены почти в два раза и рассрочкой на 5 лет.

Брестским пивзаводом интересовались российские, турецкие и белорусские компании-инвесторы. Появлялись партнеры - шла речь даже о том, чтобы расширить ассортимент и выпускать под известной торговой маркой медовуху и сбитень. Была идея перепрофилировать производство на выпуск безалкогольных напитков. Однако справиться с долгами это не помогло.

По информации экономического суда, долг предприятия перед кредиторами на 1 июля – почти 7 млн рублей, 2,2 тысячи евро и около полмиллиона долларов.

- Что будет дальше? Ситуация очень затруднительная. Или мы прекратим процедуру банкротства, и они уйдут в общегражданскую ликвидацию по решению собственника, или это будет судебная ликвидация - пока сложно предположить, - заключает председатель экономического суда Брестской области Сергей Кулак.

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