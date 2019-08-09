«В городе мало цвета!» Бразильские и белорусские художники разукрашивают Минск

10 августа завершается фестиваль уличного искусства Vulica Brasil. Напомним, он проходит в столице уже в пятый раз, а после него в городе появляются новые муралы и граффити от белорусских и бразильских художников. Мы посмотрели, какие работы украсили столицу в этом году.

В основном граффити расположились на улице Октябрьская. Казалось бы, куда уж больше! Но нет, места для новых работ хватает. Во дворике культурного хаба Оk16 красуется граффити от известного в мире стрит-арта дуэта OSGEMEOS. Густаво и Отаво Пандолфо в своем фирменном стиле нарисовали большого желтого человечка, крутящего виниловую пластинку. Сюжет братья, видимо, почерпнули из жизни – иногда они играют диджей-сеты на разных вечеринках. Кстати, OSGEMEOS не в первый раз в Минске, в 2015 году разрисовали стену бразильского посольства на улице Энгельса.

Дуэт OSGEMEOS уже во второй раз нарисовали в Минске желтых человечковФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сразу две новые работы появились на стене завода МЗОР со стороны Свислочи. В начале здания 39-летний Bruno Big из Бразилии доделывает свою работу - огромный разноцветный сад. Художник назвал мурал «Присматривай за своим садом». Что ж, от него действительно глаз не оторвать!

Bruno Big из Бразилии нарисовал на здании завода МЗОР со стороны Свислочи большой садФото: Святослав ЗОРКИЙ

Его коллега и сосед по зданию Hyper создал огромный мурал, который называется Kaapora. В работах он часто обращается к теме древних культур, природы.

Художник из Бразилии в работах часто обращается к теме древних культур, природы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Kaapora - это человек, который живет в джунглях. Моя главная идея - привнести в Минск мир Амазонии в Бразилии. Джунгли – это жизнь, это еда. Мне хочется показать минчанам, как важно возвращаться к своим корням, к своей земле, - рассказал нам художник. – Я впервые в Минске, очень красиво. В первый день когда приехал, увидел у вас на улицах много цветов – это здорово! Люди здесь очень милые и приветливые. У меня за время фестиваля появилось много друзей.

Художник решил показать минчанам Kaapora - человека, который живет в джунгляхФото: Святослав ЗОРКИЙ

Идем дальше! На стене по соседству с граффити с Чапским расположилось небольшой рисунок молодого художника из Могилева Alexei Antony. Он посвятил работу теме гармонии и нарисовал символ Инь и Ян.

Художник из Могилева Alexei Antony посвятил работу теме гармонииФото: Святослав ЗОРКИЙ

Художник из Пинска Vadik Fin нарисовал неподалеку граффити с яркими фигурами. Как объяснил нам мастер, работы еще не окончены, и главная идея проявится уже после того, как будет готов рисунок.

Художник из Пинска Vadik Fin создал яркое граффитиФото: Святослав ЗОРКИЙ

На здании по адресу Тростенецкая, 11 появилось граффити от художницы из Рио-де-Жанейро Criola. Она нарисовала темнокожую женщину в ярких необычных цветах. Художница признается, что для нее искусство - это средство борьбы за права черных женщин.

- Я приняла приглашение в Минск, потому что это клевый фестиваль, я о нем слышала. Vulica Brasil известен в мире стрит-арта. Больше ничего не знала о Беларуси. В Минске мне понравилось, люди, которые со мной вместе работают, очень классные. Только погода у вас сумасшедшая! – улыбается Criola. - Мне кажется, фестиваль необходим этому городу, здесь недостаточно цвета. Вижу, что людям нравится работа. Она является продолжением истории о ценности женщин, в частности афробразильянок. Сам факт того, что я участвую в разных международных фестивалях – уже проявление борьбы за права женщин. Я показываю, что наравне с мужчинами могу этим заниматься!

Художница Criola из Рио-де-Жанейро признается, что для нее искусство - это средство борьбы за права черных женщин.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это не все граффити, которые появятся в Минске, благодаря Vulica Brasil: некоторые белорусские художники только приступают к работам. Так что их будет еще больше!

А 10 августа, в день официального завершения фестиваля улица Октябрьская будет пешеходной. Там развернется большой праздник с шествием барабанщиков, музыкой, показами мод, фудкортами.