2019-08-09T17:48:03+03:00
Общество
КП Беларусь

«Уже второй раз!»: в Пинском районе украли иконы из храма ХVIII века

Пять лет назад из этой же церкви вынесли святыни
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Четыре иконы украли из старинной церкви Святой великомученицы Параскевы Пятницы. Фото: http://pinskeparh.byЧетыре иконы украли из старинной церкви Святой великомученицы Параскевы Пятницы. Фото: http://pinskeparh.by
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- Что говорят в деревне? Плохо говорят о человеке, который в храм лезет, - делится Галина из деревни Месятичи, что в Пинском районе. - Это уже во второй раз! В марте 2014 года из храма украли иконы, но их вернули. Тогда раскрыли преступление. Сейчас тоже надеемся, что Божия Матерь спасет нас. У нас в храме находится чудотворная икона. Ее и в тот раз не украли, и сейчас не тронули. Это чудо.

Четыре иконы украли из старинной церкви Святой великомученицы Параскевы Пятницы. Кто осмелился совершить такое, пока неизвестно. Подозреваемых нет. Кража произошла во время отпуска настоятеля храма - в промежутке с 21 июля по 4 августа.

- Неизвестный сорвал навесные замки с входной двери и похитил четыре иконы, - рассказали «Комсомолке» в управлении Следственного комитета по Брестской области.

Возбуждено уголовное дело, материальный ущерб оценивается на сумму более 255 рублей.

В деревне считают, что украли иконы не местные:

- Этим занимается человек, которому надо сбыть эти иконы. Что он, в доме повесит их? Нет, конечно! Хочется, чтобы нашли, кто это сделал.

В 2016 году арестовали безработного пинчанина, который в 2014 году из этого храма похитил иконы, два Евангелия, кубок для причастия. Покупателей вор искал через интернет. Святыни были найдены в Смоленской области. Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы.

Церкви в Беларуси обворовывают нередко. В сентябре прошлого года в Логойске женщина ночью вместе с напарником унесла из храма серебряные цепочки и деньги. А весной прошлого года в Орше бездомный разбил камнем окно в церкви, забрался внутрь и украл из сейфа тысячу рублей. Мужчина перед преступлением провел в храме целый день и высмотрел, где находится сейф, куда прячут ключ от него.

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