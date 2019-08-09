Владельцу «Табакерок» разрешили заниматься и импортом табака

С 2007 года право ввозить в страну сигареты было только у одного предприятия: компании Управления делами президента «Беларусьторг».

- Беларусь придерживается мнения, что с подакцизным высокодоходным товаром должно работать государство, - говорил тогдашний министр торговли Александр Иванков. - В «золотом», высокодоходном бизнесе будет работать государственное предприятие, и мы можем эти деньги посчитать, есть кому посчитать. Там сидят специалисты и знают, у кого и почем покупать. Это предприятие работает на табачном рынке более 12 лет.

А в конце 2017 года стало известно, что торговлю сигаретами доверили и частной компании «Энерго - Оил» бизнесмена Алексея Олексина. По словам бывшего тогда вице-премьером Михаила Русого, за рубежом увеличился спрос на продукцию белорусской табачной отрасли. При этом поставить на экспорт нужный объем сигарет и не оголить внутренний рынок на тот момент было невозможно.

А 7 августа этого года был опубликован указ президента, в котором сказано: импортировать табачное сырье теперь можно и компании «Интер Тобакко», собственником которой является семья Алексея Олексина.

Такой указ принят для того, чтобы создать дополнительные условия для производства табачных изделий, сказано в документе.

Летом прошлого года Алексею Олексину выделили землю на территории промзоны в микрорайоне Шабаны для строительства табачной фабрики. В проект планировалось вложить 100 млн рублей и создать 200 рабочих мест.

«Запрещаем торговать сигаретами в больницах, а в 200 метрах ставим ларек «Табакерка»

Алексей Олексин еще в декабре 2017 года получил добро президента на создание сети киосков «Табакерка»: 80% товаров, которые там продаются - сигареты. Сейчас «Табакерки» активно устанавливают по всей стране рядом с остановками общественного транспорта.

Нравится это далеко не всем: в Бресте и Витебске еще в январе собирали подписи за ликвидацию «Табакерок». В августе минчане тоже создали петицию против установки киосков. За неделю собрали 5800 подписей. Некоторые выражают протест более бурно: например, на одном из киосков в минском микрорайоне Зеленый Луг появилась надпись краской «Не курю».

Жители разных городов жаловались в соцсетях, что киоск перегородил велодорожку, как в Бресте и Бобруйске. Или что ларек поставили напротив школы и на входе в кардиологический центр, как в Гомеле. А в Жлобине «Табакерку» разместили на детской автоплощадке, где летом работают аттракционы.

Негативно о «Табакерках» высказывались и белорусские депутаты.

- Я считаю, что «Табакерки» - это не что иное, как скрытая реклама продажи табака, - говорил журналистам депутат Дмитрий Шевцов. - Мы знаем, что нам достаточно тяжело было Минск очистить от ларьков, которые стояли на автобусных пунктах и продавали табак. Это мы убрали. Сейчас частично возвращаемся к этому. Я просто призываю всех обратить на это серьезное внимание. Потому что ничего хорошего из этого не будет.

С 27 июля вступил в силу «антитабачный декрет», который ужесточает законодательство: так, теперь курить нельзя на летних террасах кафе, в поездах и даже в собственной машине, если вместе с вами едет ребенок до 14 лет. Цель декрета - ограничить доступность табака, электронных систем курения, жидкостей для них. При этом в стране планируется установить 2500 «Табакерок».

- Антитабачный декрет очень положительно воспринимается в нашем обществе. Но когда мы видим параллельно строительство вот этих точек «Табакерка» - это не соответствует духу декрета, - возмущался депутат Андрей Рыбак. - Мы говорим о том, что запрещаем торговать табачными изделиями в медицинских учреждениях и учреждениях образования, а ларьки эти ставятся в 150 - 200 метрах от учреждения образования. Опять же мы говорим, что выкладка не должна быть под кассами. То есть в одном месте мы создаем специализированные отделы, убираем выкладку, чтобы она не мозолила глаза тому же ребенку, который идет за молоком в магазин. В другом месте мы ставим ларьки, у которых стоят люди, покупают сигареты, и ребенок идет из школы мимо этого ларька.

КТО ЕСТЬ КТО

Алексей Олексин находится на 4-м месте среди 200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси (по версии «Ежедневника»). Среди его активов - нефтрейдерские компании, также он занимается недвижимостью (база отдыха «Сябры», площадка бывшего станкостроительного завода им. С. Кирова). Владеет контрольным пакетом «МТБанка», занимается производством и продажей мясных изделий, инвестирует в производство биотоплива в Латвии, производит и продает пиво в Даугавпилсе, инвестирует в минское такси и ресторанный бизнес, занимается дистрибуцией табачных изделий.