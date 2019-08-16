Последняя точка? Мингорсуд оставил в силе оправдательный приговор главному инженеру МЗКТ

Судебная история главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача никак не закончится. Напомним, в июле его обвиняли в получении взяток и злоупотреблении властью или служебными полномочиями, и суд Первомайского района Минска признал инженера невиновным. Гособвинитель Юрий Шерснев тогда запросил 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Головач пятый год находился в СИЗО, по первому делу его оправдали трижды.

Однако Генпрокуратура опротестовала июльский оправдательный приговор. И 16 августа Мингорсуд рассмотрел апелляционную жалобу. В итоге оправдательный приговор оставлен без изменения, а апелляционный протест заместителя генерального прокурора Беларуси - без удовлетворения.

- Я удовлетворен решением суда. Надеюсь, что теперь у меня все будет нормально, и мне дадут спокойно работать, - говорит Андрей Альбертович. - В понедельник у меня заканчивается отпуск. Надеюсь, что пойду на работу.

Раньше в интервью «Комсомолке» Андрей Головач рассказывал, что привыкает к обычной жизни:

- В магазин в первый раз сходил: цены и деньги новые. Меня же задержали до деноминации. Пока я в отпуске, хочу прийти в себя, домашние дела привести в порядок. А дальше если мои услуги, знания будут востребованы, то я с превеликим удовольствием продолжу работать. Я на заводе работал практически всю жизнь - пришел туда сразу после окончания института.

В первые дни после освобождения Андрей Головач встретился с внучкамиФото: Личный архив

О Головаче, который последние годы провел в СИЗО, высказался и президент.

- Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже не в тюрьму, а в следственный изолятор - разница понятна) и держать его в четырех стенах четыре года? Держать этого человека и потом за недоказанностью отпустить. Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего следствия. Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так "надзирает" за уголовными делами и за соблюдением закона", - цитировала президента belta.by.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Можно верить, что правосудие есть!»: главного инженера МЗКТ оправдали (читать далее)

«Нет ни одного достоверно установленного факта»: главный инженер МЗКТ сказал последнее слово перед приговором (читать далее)

«Папу оправдали и должны были немедленно освободить из зала суда, но вместо этого снова задержали» (читать далее)