Барабанщики, лекции по экологии и пешеходная Октябрьская. Как прошло закрытие Vulica Brazil
10 августа в Минске прошло закрытие фестиваля Vulica Brazil. Две недели белорусские и бразильские художники рисовали граффити и муралы на столичных зданиях. По традиции, в этот день улицу Октябрьская- по сути главное место действа фестиваля- сделали пешеходной. Получилось очень атмосферно и колоритно. Одно шествие барабанщиков и танцоров чего стоит!
Фестиваль проходит в пятый раз в Минске.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Вся улица разделена на несколько зон: на одной играют диджеи, на другой выступают группы, на третьей -танцевальные батлы. В культурном хабе OK16 можно было попасть на лекцию по экологии, урбанистике. Для детей организовали специальную зону, где можно порисовать, полепить из пластилина. А по соседству была скейт-площадка, где покататься мог любой желающий.
Улицу Октябрьская сделали пешеходнойФото: Дмитрий ЛАСЬКО
Вдоль улицы выстроились точки фудкорта. Ассортимент широкий: хот-доги за 5-7 рублей, картофельные дольки за 3 рубля, вок за 10 рублей, хумус за 6 рублей. Однако не везде на фудкортах можно было расплатиться карточкой.
Две недели белорусские и бразильские художники рисовали граффити и муралы на столичных зданиях.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Также на фестивале можно было закупиться разными дизайнерскими вещами и украшениями.
Закрытие фестиваля урбанистического искусства Vulica Brasil.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
На главной сцене фестиваля то и дело выступали музыканты: космическая Shuma, фолк-группы Botanic project, НаГуаль, пост-панки Dlina Volny.
Для гостей мероприятия сделали массу активностей.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Со сцены организаторы объявили, что следующая Vulica Brasil пройдёт через два года.
Шествие барабанщиков и танцоров порадовали минчан.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
На фестивале все было атмосферно и калоритно.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Кульминацией мероприятия стала бразильская самба.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Жаркий бразильский карнавал.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Организаторы объявили, что следующая Vulica Brasil пройдёт через два года.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО