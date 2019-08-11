Барабанщики, лекции по экологии и пешеходная Октябрьская. Как прошло закрытие Vulica Brazil

10 августа в Минске прошло закрытие фестиваля Vulica Brazil. Две недели белорусские и бразильские художники рисовали граффити и муралы на столичных зданиях. По традиции, в этот день улицу Октябрьская- по сути главное место действа фестиваля- сделали пешеходной. Получилось очень атмосферно и колоритно. Одно шествие барабанщиков и танцоров чего стоит!

Фестиваль проходит в пятый раз в Минске.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Вся улица разделена на несколько зон: на одной играют диджеи, на другой выступают группы, на третьей -танцевальные батлы. В культурном хабе OK16 можно было попасть на лекцию по экологии, урбанистике. Для детей организовали специальную зону, где можно порисовать, полепить из пластилина. А по соседству была скейт-площадка, где покататься мог любой желающий.

Улицу Октябрьская сделали пешеходнойФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Вдоль улицы выстроились точки фудкорта. Ассортимент широкий: хот-доги за 5-7 рублей, картофельные дольки за 3 рубля, вок за 10 рублей, хумус за 6 рублей. Однако не везде на фудкортах можно было расплатиться карточкой.

Две недели белорусские и бразильские художники рисовали граффити и муралы на столичных зданиях.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Также на фестивале можно было закупиться разными дизайнерскими вещами и украшениями.

Закрытие фестиваля урбанистического искусства Vulica Brasil.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На главной сцене фестиваля то и дело выступали музыканты: космическая Shuma, фолк-группы Botanic project, НаГуаль, пост-панки Dlina Volny.

Для гостей мероприятия сделали массу активностей.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Со сцены организаторы объявили, что следующая Vulica Brasil пройдёт через два года.

Шествие барабанщиков и танцоров порадовали минчан.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На фестивале все было атмосферно и калоритно.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Кульминацией мероприятия стала бразильская самба.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Жаркий бразильский карнавал.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО