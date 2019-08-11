«Цилу нычку нэ спала - робыла ковбасу»: как в Мотоле полешуки угощали гостей домашней едой

- А это мяско свое, укусное! Видите, какое красивое. Натэ, пробуйтэ. Шо вам шчэ дать? От ковбаска саморидна мотольска, рулетик… И ежевичку возьмите!

Про грузинское, балканское гостепримство слагают легенды те, кто не был в Мотоле. Приехать на Полесье и остаться голодным – что-то из разряда фантастики. И в этом можно было убедиться на гастрофестивале «Мотальскія прысмакі».

В Мотоле своя атмосфера, и это не фигура речи. На два фестивальных дня полесское местечко, в котором живет около 4 тысяч жителей, превратили в один большой праздничный стол. Здесь со всех сторон пахнет едой, слышится смех и звуки гармони. При этом выглядит все чинно и благородно.

- Зарэ Бона Сфорца будэ йихаты! – дожевывая бутерброд, готовятся встречать королевскую карету гости. Королева Бона Сфорца правила нашими землями в XVI веке.

Королеву Бону в Мотоле любят потому, что она любила Мотоль.Фото: Оксана БРОВАЧ

И вот уже по центральной улице Мотоля между шалашей из стеблей кукурузы, где развернули плоды своих талантов ремесленники, едет карета. Внутри – сама королева Бона! Которой так понравился Мотоль, что она решила здесь поставить свою резиденцию. Монаршая особа в темно-синем бархатном платье машет ручкой гостям, и старается делать это изящно и с улыбкой, чтобы не выглядеть, как Брежнев на трибуне.

За ней в народных костюмах идут артисты из фольклорных коллективов из Беларуси, Украины, России, Литвы, Грузии, Польши, Македонии, Чехии и даже Алжира.

Атмосферу праздника создавали фольклорные коллективы.Фото: Оксана БРОВАЧ

А следом – несколько повозок с тем, ради чего здесь все собрались: колбасами, булками и овощами с местных огородов.

Везут главный атрибут праздника - мотольскую колбасу!Фото: Оксана БРОВАЧ

- Попробуйтэ ковбаску! То настояшча, пальцом пхана. Давайтэ! Цилу нычку нэ спала да робыла ту ковбасу! Попробуйтэ, голодны нэ будэтэ! – заманивают к себе мотолянки.

Накрытый стол на «Мотальскіх прысмаках» можно было найти чуть ли не в каждом дворике. Блюда готовили местные хозяйки: из Мотоля и соседних деревень. Многие из них провели за готовкой всю ночь. Зато теперь глаза разбегаются от изобилия. Печеная тыква, моченые яблоки, каравай, фаршированная рыба, колбасы, котлетки, медовые крылышки… Все сделано из местных продуктов и по своим, домашним рецептам.

Запеченого гуся готовят по особым праздникам.Фото: Оксана БРОВАЧ

- У вас тут даже гусь есть? – облизывается на запеченую птицу мужчина.

- Драсьте! И гусак е, и гусыни стоять старые! – шутят хозяйки.

Правда, угощают не бесплатно: «Дайтэ хоч шо-нибудь!» За булочку или бутерброд с салом просят и 50 копеек, за миску вареников с картошкой и шкварками – 2,5 рубля. Цены символические, чтобы хоть немного компенсировать затраты на продукты. Но товарно-денежные отношения здесь – не главное. В навязчивом стремлении во что бы то ни стало накормить каждого сверх всякой меры полешуков было не остановить!

Столы стояли прямо во дворах.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Моя ж ты девонька, така худенька! Возьми шче один бутербродик! Это смалець, такэ варэнне зэ свыни. Такого, як в Мотоле, больше нигде нема! Давай-давай, сало - это полезно! И булочку еще.

Для аппетита и настроения предлагали немагазинные напитки, а на сдачу – частушки.

- Уха-уха, я шчэ нэ старуха, девяносто девять лет – самая скакуха! – припевают мотолянки Нина Кульбеда и Мария Михович и презентуют традиционные домашние мотольские колбасы.

Мотолянки готовили стол всю ночь, но бодры и веселы - еще и частушки поют!Фото: Оксана БРОВАЧ

- А расскажите, чем мотольские колбасы отличаются от других?

- Потому шо там добавки, а это - натуральное, свое! Шо забыв свыню – то и е: мясо и сало. И приправа мотольская: колиандр (кориандр – Ред.), укроп, часнык, лавровый листик и перца добавляем немныжко, - легко делятся рецептом женщины.

Бабушка Зина из соседних Тышковичей – деревни по ту сторону реки Ясельды -приготовила для праздника в Мотоле хлеб, хворост, пшенную кашу и брусничный морс.

Пшенная каша на молоке из печи - вкус, знакомый с детства!Фото: Оксана БРОВАЧ

Своих гостей она не только угощает, но еще и наставляет – на правах медицинского работника проводит мини-лекции о здоровом питании:

- В когдатошние времена приходили в отведки к роженице, и приносили кашу. Вот я такую приготовила: в горшочке пшенную на молоке. А это морс брусничный. Но обычно варили компот из сухофруктов. И сейчас знайте: женщине в роддом несут компот из сухофрутов! Никаких газированных напитков не положено.

Бабушка Зина говорит, что в Мотоле и правда лучшие кухарки.Фото: Оксана БРОВАЧ

Организаторы назвали кухню, представленную на фестивале, как полесскую. Потому что многие деревни на Полесье имеют похожие гастрономические традиции. Хотя все-таки Мотоль – первый среди равных.

- Мы живем на реке. У нас умеют готовить прекрасную уху! И разные рыбные блюда. Гусей тоже запекают. К любому праздничному столу всегда пекут свежий хлеб. Но знаете, почему в Мотоле лучшие хозяйки? Потому что это было когда-то еврейское местечко. У них есть торговая жилка, они стараются все сделать как можно лучше. Колбасы – это классика, но что особенное в Мотоле, так это коржи. Здесь, сколько я помню, всегда делали на свадьбу такие булочки - завитушки маленькие, по-ихнему – коржи, - признает за Мотолем лидерство в кулинарном мастерстве бабушка Зина из Тышковичей.

Сушеная рыба из Ясельды.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Тут все меня стараются накормить, шагу нельзя ступить! - смеется минчанка Валентина и делится впечатлениями. - Хотя я приехала в Мотоль не поесть, а за покупками. Взяла колбасы три палки, у одной бабушки сало выпросила, вязаные носочки купила, детям в подарок вышиванки, разделочную доску хорошую деревянную у мастера выбрала, иду еще за медом: 6 рублей за литр - это же недорого! Я родом с севера Беларуси, а тут, в Мотоле, все как-то по-своему... Особый колорит. Вроде фестиваль, а вроде - просто народный праздник, люди поют песни на своем диалекте, веселятся... Никогда такого раньше не видела!

Тут предлагали сладости с прохладным травяным чаем.Фото: Оксана БРОВАЧ

Цены - символические, да и многие угощали прысмаками за спасибо.Фото: Оксана БРОВАЧ