Бумбокс: «Написать популярную песню песню очень просто: рифмуешь "кровь" и "любовь" и идешь на радио»

Каждый второй фестиваль организаторы любят анонсировать как «самый масштабный». Но если выбирать из бесплатных, A-fest однозначно будет соответствовать такому определению. В этом году, по подсчетам организаторов, на фестивале в Лошицком парке собрались около 170 тысяч человек. Это рекорд за все четыре года существования фестиваля, который организует «Аливария». Днем в субботу в Лошицком парке заработали активности. Можно было почувствовать себя пивным экспертом и узнать все нюансы и правила употребления пива или отгадывать известные и не очень музыкальные композиции в живом исполнении от музыкального квита «Сам Шазам». На сцену в этом году вышли Plum Bum, Grove Dealers, Palina, O.Torvald, Nizkiz, Бумбокс и K-Maro.

Начался праздник в субботу в 12 дняФото: Святослав ЗОРКИЙ

На фестивале было много активностей. Можно было сыграть в петанк. Металлический шар должен оказаться как можно ближе к маленькому деревянномуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Или потренировать меткость, чтобы попадать мячом в бочкуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Теннисным мячиком надо выбить цифрыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Группу Nizkiz из Могилева сейчас называют самой фестивальной и много говорят о их популярности. Месяц назад, кстати, белорусы выступили на разогреве у Thirty Seconds To Mars. Лидер группы Александр Ильин слегка скромничает и говорит, что популярными они себя не чувствуют.

- Если спросить на улице человека старше 35, знает ли он группу Nizkiz, вряд ли он скажет, что знает. Мы работаем на узнаваемость. Кто-то становится известным через год, кто-то через 10 лет, а кто-то никогда. Это надо понимать и верить в то, чем занимаешься. А если ты чувствуешь, что у тебя плохой материал, лучше этим не заниматься. - говорит Саша и отвечает на вопрос о любимых белорусских исполнителях. - Palina мне нравится. И песни хорошие. У нас на самом деле куча хороших групп. Но, к сожалению, о них мало знают даже в нашей стране. В Украине, где мы часто выступаем, упор делается на свою музыку. На огромных фестивалях 70% главной сцены отдают своим артистам. И люди, у которых В контакте тысяч пять подписчиков, выступают на главной сцене. Можете себе представить у нас такое? К ним отношение как к мировым звездам. Мне нравится «Петля пристрастия», «Дай Дарогу!». Из сольных - Солодуха, естественно.

Группа Nizkiz. Барабанщик Дмитрий Холявкин и вокалист Александр ИльинФото: Святослав ЗОРКИЙ

Группа O.TorvaldФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сначала Женя Галич ушел в толпуФото: Святослав ЗОРКИЙ

А потом неожиданно залез наверх, сообщил, что людей очень много и пошутил: "А теперь готовьте руки, буду прыгать"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В новом составе на сцену вышла группа «Бумбокс». Начали с песни «Рок-н-рол», а в середине выступления сыграли самую известную песню про белые обои и черную посуду. Традиционно большинство ждало именно ее, а новые песни воспринимали гораздо спокойнее.

- Молодые группы мечтают о том, чтобы какая-то их песня стало популярной. Становится одна, вторая, третья, и потом из-за этих песен звать и вы не можете их не играть. Но когда с каждой пластинки появляются одна или две песни, которые люди ждут, это дает силы быть в статусе не махровых легендарных и заслуженных, а снова этой молодой группой, И это очень классное ощущение, - сказал Андрей Хлывнюк.- Популярную песню написать очень просто. Рифмуешь «кровь», «любовь» идешь на сетевое радио. Не в этом задача. Задача - показать не очень нарядного себя, не ехать на старых песнях. А где-нибудь еще взять какой-нибудь септаккорд, чтоб это все не шло на первых трех ладах.

Андрей Хлывнюк, "Бумбокс".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Бумбокс" начали с песни "Рок-н-рол"Фото: Святослав ЗОРКИЙ