Выходные в Минске выдались действительно шумными и веселыми. Завершающим аккордом этого уикэнда стал концерт, посвященный переходу компании velcom полностью к использованию нового бренда A1. Праздник проходил на площадке у Дворца спорта, а на самом большом в Беларуси экране, расположенном на ТЦ «Галерея» его транслировали, иногда прерываясь на рекламу.

Концерт транслировали на экране ТЦ "Галерея".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Программу открыла кавер-группа The Feedback, которая устроила экскурс по песням Queen.

Кавер-группа The Feedback.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А1 устроил праздник для минчан возле Дворца спорта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А1 устроил праздник для минчан возле Дворца спорта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Затем на сцену выскочил Виталик Артист в роуче - индейском головном уборе. Интересно, что группа и компания velcom ровесники – они отмечают в этом году 20 лет.

Виталик Артист.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Виталик Артист.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дождь только раззадорил фанатов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как раз в это время зарядил дождь, и песня Виталика «Солнце взойдет» прозвучала как заклинание – хотите верьте, хотите нет, но когда они завершали выступление, на небе сияла радуга.

Затем на сцену выскочил Виталик Артист.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во время выступления "Без билета" на небе сияла радуга.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во время выступления "Без билета" на небе сияла радуга.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Следом за нашими инди-музыкантами появились Morandi, знаменитые румынские исполнители хитов Beijo, Love Me, Angels и других. Публика узнавала их с первых же аккордов и встречала радостным гулом.

Следом за нашими инди-музыкантами появились Morandi,Фото: Павел МАРТИНЧИК

Следом за нашими инди-музыкантами появились MorandiФото: Павел МАРТИНЧИК

Кульминацией же концерта стал знаменитый «Свадебно-похоронный оркестр» Горана Бреговича. К сожалению, время выступлений артистов довольно сильно сместилось, так что "балканский табор" появился на сцене на полтора часа позже запланированного.

«Свадебно-похоронный оркестр» Горана Бреговича.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кульминацией же концерта стал знаменитый «Свадебно-похоронный оркестр» Горана Бреговича.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Свадебно-похоронный оркестр» Горана Бреговича.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Свадебно-похоронный оркестр» Горана Бреговича.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А1 устроил праздник для минчан возле Дворца спорта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зрители начали было потихоньку уходить. Но те, кто остались у сцены, оказались вознаграждены отличными хитами цыганско-балканского разлива. Публика танцевала как в последний раз, кричала «Ура» по команде артиста и не хотела его отпускать.

Завершился музыкальный марафон лазерным шоу.