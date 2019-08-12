2019-08-12T17:52:40+03:00
Общество
КП Беларусь

В ночь с 12 на 13 августа - пик августовских звездопадов. Где и во сколько их смотреть?

Примерно в два часа ночи падающие звезды Персеиды видны лучше всего. Ради зрелища, которое бывает раз в году, можно пожертвовать сном!
Раиса ЮДИНА
Поделиться:
Август - месяц, особенно щедрый на звезды.Август - месяц, особенно щедрый на звезды.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Метеорный поток Персеиды будет самым ярким звездопадом августа. И именно сегодня, в ночь с 12 на 13 августа он обещает быть максимально зрелищным - до 110 падающих звезд в час. Главное, чтобы небо было чистым, не затянутым облаками. В какую сторону смотреть и когда начинать загадывать желания?

- Следить за падающими Персеидами можно начинать с 11 часов вечера, - советует Александр Штуро, учитель астрономии и физики. - Сначала - в восточном направлении, а потом поле наблюдения будет смещаться правее. Если брать за ориентир созвездие Большой Медведицы, которое все знают и могут легко найти на звездном небе, то поток Персеид будет справа от него. А относительно Луны - левее. Кстати, звездопад станет виден намного лучше, когда Луна спрячется - примерно в два часа ночи. Сейчас она почти полная, и ее свет слишком яркий. И городское освещение не даст вам полюбоваться звездопадом. Поэтому лучше выезжать за город. Интенсивность потока нарастает после полуночи, а пика своего достигает под утро, примерно к четырем часам.

СПРАВКА «КП»

Поток Персеиды – это, по сути, звездный мусор. Его образовал хвост кометы Свифта-Туттля, которая, пролетая возле Земли, оставляет нам этот яркий звездный дождь. Комета большая - 26 километров в диаметре. Поэтому и шлейф у нее такой заметный. Точка, из которой вылетают метеоры, находится в созвездии Персея, отсюда и название Персеиды.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Березинском районе убийцу пожилой супружеской пары осудили на 23 года
В Лиде установили 3-тонный памятник основателю города – князю Гедимину
В Рогачеве ищут людей, которым подозреваемый в мошенничестве обещал сделать ремонт
Под Минском ГАИ устроила погоню за пьяным на квадроцикле
Красный Крест запустил благотворительную кампанию по сбору детей в школу
Прогноз погоды в Беларуси на 13 августа: объявлено штормовое предупреждение
В Мозырском районе спасатели достали из заброшенного колодца корову
Минздрав с помощью опроса в Facebook составил список лекарств, на которые могут снизить цены
Автобус в Осиповичах сбил 15-летнюю велосипедистку в наушниках
Лукашенко поручил бросить все силы на уборку урожая
За 5 дней ГАИ остановила 200 тысяч водителей без техосмотра
В гомельском парке мужчина продавал наркотики, пока его сын рядом катался на карусели
В Минске строитель упал с третьего этажа и напоролся на арматуру
Два грибника заблудились в лесу в минувшие выходные
Вице-премьер Беларуси: тарифы на ЖКХ в этом году повышаться не будут
Минское «Динамо» вырвало волевую победу над «Минском»