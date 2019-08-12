Линейки у белорусских школьников пройдут в понедельник 2 сентября

Календарь и Минобразования в этом году сделали подарок белорусским школьникам и их родителям. Летние каникулы будут на один день дольше. Из-за того что осень в этом году начинается в воскресенье, праздничные линейки по всей стране пройдут не первого, а второго сентября, в понедельник. Сесть за парты в новом учебном году должны 115 тысяч первоклассников - это почти на пять тысяч больше, чем было в прошлом году.

Кстати, в прошлом году первое сентября тоже выпало на выходной день - субботу. Тогда и в Минске, и в большинстве регионов линейка и прошла в выходной. Некоторые родители были недовольны таким расписанием, но в пресс-службе Министерства образования сказали, что большинство мам и пап поддержали эту дату. Потому что в выходной день работающим родителям проще присутствовать на празднике.

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