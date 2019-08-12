2019-08-12T17:41:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Турок, который изрезал паспорт жены-белоруски, приезжает к ней "мириться" уже третий раз

Мужчина продолжает "налаживать отношения" с супругой - но она ни в какую. И мы понимаем почему
Наталья ПАРТОЛИНА
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Муж решил помириться с женой, ударив ее в лицо и испортив ее паспорт.Муж решил помириться с женой, ударив ее в лицо и испортив ее паспорт.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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6 августа телефон дежурной части Молодечненского РОВД разрывался от звонков:

- Парень с ножом гоняется за девушкой, приезжайте скорее! - сообщили сразу несколько очевидцев. Кто-то наблюдал за происходящим из окон многоэтажек, кто-то проходил мимо.

Прохожие пытались урезонить молодого мужчину, но у них ничего не вышло. Парень догнал девушку, ударил ее по лицу, отобрал сумочку и выбросил все содержимое.

- Правоохранители незамедлительно выбыли на сигнал. Злоумышленника задержали и доставили для разбирательства в РОВД, - рассказали в группе информации и общественных связей Молодечненского РОВД.

Оказалось, на 24-летнюю жительницу Молодечно напал ее муж. Мужчина - гражданин Турции, ему 28 лет. После свадьбы молодая семья жила в Турции, но отношения разладились, и белоруска уехала к родителям в Молодечно. Расторгнуть брак в Турции девушка не успела, сделать это можно и дистанционно, но это долгий и сложный процесс. Муж тем временем предпринимал несколько попыток вернуть жену. В Беларусь приезжает мириться уже в третий раз. В первый раз в Молодечно он появился в марте, потом в мае, но убедить супругу вернуться не смог.

Скандалист не только ударил жену, но и изрезал ножом ее паспорт, испортил банковские карточки, искромсал косметичку.

- По факту умышленного уничтожения документа, удостоверяющего личность, в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ст. 378 Уголовного кодекса Беларуси, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы. Проводится проверка по фактам угроз убийством, - рассказали в РОВД.

Мужчина в изоляторе временного содержания, его действиям будет дана правовая оценка.

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