В Минске подросток разбился, упав с крыши 12-этажки: «Тайком пришли с другом сделать селфи»

На газоне перед домом на улице Плеханова, где случилась беда, лежат 12 красных гвоздик и конфета на палочке, в землю воткнуты две тонкие свечи. Днем 10 августа с крыши этого дома упал 12-летний подросток. «Скорая» приехала практически сразу же, но спасти парня не удалось - он скончался по дороге в больницу. По рассказам знакомых молодого человека, на крышу он поднялся вместе со своим другом, а дальше, вероятно, произошел несчастный случай, и парень сорвался вниз.

Примерно с такой высоты упал молодой человекФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Мальчик лежал не двигаясь, а потом пальцы зашевелились»

Николай одним из первых увидел, что случилось. В тот момент он как раз припарковал свою машину и шел к подъезду.

- Услышал удар, посмотрел по сторонам - ничего нет. Потом за кустами перед домом увидел мальчика. Я подбежал к нему - признаков жизни не было. Вызвал милицию, «скорую», - четко описывает свои действия мужчина. - Мальчик лежал не двигаясь, а потом пальцы зашевелились, он начал дышать, пульс был. «Скорая» подъехала очень быстро. Я до последнего думал, что мальчик выживет - всем сказал, что он в рубашке родился. Когда он очнулся, некоторые моменты я снял на видео. Если у родителей есть возможность, пусть свяжутся со мной - я им это передам.

Рядом с местом, куда упал мальчик, лежат цветы и свечиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вход на чердак, куда в субботу попали подростки, сейчас закрыт на замок, на решетчатой перегородке - следы свежей сварки, прутьев стало больше. По словам местных жителей, подростки (возможно, другие) регулярно появлялись то на открытых балконах дома, то на крыше. Жильцы дома даже обращались к участковому, но ситуация повторялась.

- На вид им было 13 - 14 лет. А в тот день моя мама слышала топот на крыше, где-то над нашей квартирой, - говорит девушка, которая живет на 12-м этаже.

Сейчас вход на чердак надежно закрыт, прутья так просто не отогнуть - к ним приварены новыеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейчас перила уже сложно отогнутьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Дворник Игорь Перекатнов рассказал, что у этого подъезда компании подростков регулярно собирались по вечерам.

- Чердак постоянно был закрыт, открыть замок можно было только ключом, но они разгибали железные прутья и пролезали. Две девчонки, которые приходили сюда, чтобы поставить свечки, сказали, что те парни пошли на крышу, чтобы сделать селфи.

Дворник Игорь Перекатнов говорит, что замок на чердак в тот день был закрытФото: Святослав ЗОРКИЙ

Рядом с домом выгуливает собаку Илья. Подросток говорит, что знал погибшего парня, они общались.

- Он любил в этом подъезде бывать. Жил в этом же районе, но в другом доме. Когда все произошло, я был дома - он прямо перед моим окном пролетел. Я сначала решил, что это пакет упал. Посмотрел в окно, а там парень лежит. Спустился и увидел, что это мой знакомый. Конечно, был шок, непонятно, что делать и как реагировать. Там уже был сосед, он вызвал «скорую».

Как сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская, сейчас следователи устанавливают обстоятельства того, что случилось.