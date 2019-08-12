2019-08-12T18:41:41+03:00
Общество
КП Беларусь

В Лиде установили памятник князю Гедымину

Он разместился около стен Лидского замка, авторы учли даже породу княжеского коня
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Скульптор Сергей ОгановСкульптор Сергей Оганов
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У подножья Лидского замка недавно появился постамент, а 12 августа на него установили памятник князю Гедымину, который весит три тонны. Это работа скульпторов Сергея Оганова и Ольги Нечай.

Памятник весит 2,5 тонны. Фото: газета "Лидские новости", http://lidanews.by

Памятник весит 2,5 тонны. Фото: газета "Лидские новости", http://lidanews.by

Торжественное откроют памятник в сентябре, когда в Лиде будут праздновать День города. Как говорят авторы памятника, образ князя максимально соответствует исторической правде. Учли даже породу коня.

Фото: Сергей ОГАНОВ

Фото: Сергей ОГАНОВ

Сергей Оганов родом из Лиды. Вместе с Ольгой Нечай они работают не в первый раз. Например, в прошлом году в Куропатах появился мемориальный знак авторства Ольги и Сергея.

- Наш мемориальный знак является продолжением того, что там существует. Мы постарались очень деликатно интегрировать его, - рассказывал Сергей Оганов. - Мы учитывали всю ландшафтную ситуацию: сосны, кресты. От них и отталкивались.

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