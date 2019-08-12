2019-08-12T18:32:16+03:00
Умные вещи
КП Беларусь

А1 представила собственный смартфон и цифровую симку

Сегодня velcom официально завершил ребрендинг и стал А1
Светлана ХВАЛЕНЯ
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Теперь только А1.Теперь только А1.
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По этому случаю бренд провел пресс-конференцию, на которой представители компании представили новые продукты, услуги, поделились планами на будущее и ответили на вопросы журналистов.

Пресс-конференцию начала заместитель генерального директора по потребительскому сегменту компании А1 Ирина Савина. Она рассказала о процессе смены бренда, о сложностях, с которыми компания столкнулась на этом пути. Однако, что гораздо важнее для клиентов и абонентов обновленной А1, ею были представлены два новых продукта.

Бренд velcom остался в прошлом.

Бренд velcom остался в прошлом.

С сегодняшнего дня начались продажи первого смартфона, выпущенного под собственной торговой маркой компании - А1 Альфа. Смартфон доступен в черном и бирюзовом цветах, диагональ экрана 6.26 дюймов. Оснащен встроенной памятью 64 ГБ и возможность расширения до 256 ГБ, а также сканером отпечатка пальца. На смартфоне установлена одна из новейших версий операционной системы Android 9.0 Pie. У него имеются три камеры: фронтальная на 8 Мп и две камеры на задней панели 13 Мп и 2 Мп (для улучшения качества съемки в вечернее время суток).

Что касается стоимости, то А1 предлагает новый смартфон своим абонентам по цене 199 рублей при покупке единым платежом, либо в рассрочку за 9.99 рублей в месяц на 30 месяцев. Гарантию компания-производитель ZTE предоставляет на 24 месяца. В комплекте со смартфоном идут зарядное устройство, наушники, прозрачный силиконовый чехол. Первые несколько тысяч покупателей в подарок получат защитное стекло и фирменный чехол-бампер.

- Смартфон прошел все уровни технического и качественного контроля А1 Telecom Austria Group, и компания гарантирует, что это современное устройство способно удовлетворить запросы как продвинутых пользователей, так и самых начинающих, - добавила Ирина Савина.

Компания A1 представила смартфон под собственным брендом.

Компания A1 представила смартфон под собственным брендом.

Также А1 первыми в Беларуси запускают виртуальную цифровую карту eSIM. К сожалению, пока что пользоваться ею могут лишь владельцы последних моделей iPhone. Что же это такое? eSIM («embedded» - встроенный) - это маленький чип, встроенный в материнскую плату устройства, который программируется удаленно оператором связи. Она имеет те же функции, что и физическая SIM-карта, и отвечает всем стандартам безопасности GSMA.

- eSIM поддерживает до 5 абонентских профилей одновременно, что, несомненно, расширяет возможности пользования, поскольку максимальное количество SIM-карт, которые можно использовать в смартфоне, это две, - рассказала во время пресс-конференции Ирина Савина.

Для получения карты eSIM пользователю необходимо посетить центр продаж и обслуживания А1. Стоимость карт новой технологии не отличается от обычных SIM-карт.

Кстати, с сегодняшнего дня и в течение двух недель компания меняет название сети на А1 BY, а также меняется номер контакт-центра - 150 (по Беларуси).

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