Суд об убийстве учительницы и школьника в Столбцах: «Не жду объяснений. Что это исправит?»

В понедельник, 19 августа, в Столбцах начался суд по одному из самых резонансных дел этого года. 11 февраля 10-классник Вадим напал в школе с ножом на учительницу истории Марину Пархимович и 11-классника Александра Романова. Пострадавшие скончались на месте.

Расследование длилось около полугода, все это время родные убитых искали для себя ответ на вопрос «почему?». В суде признаются - причины этого поступка они так и не смогли понять.

«Дети, которые видели эти кровавые сцены, до сих пор работают с психологом»

Первыми в суд пришли родственники Марины Пархимович: ее муж, сын и родная сестра.

- То, что он совершил, и наказание, которое ему грозит, несоразмерны. За такое должно быть пожизненное, - говорит муж убитой учительницы. - О настоящих мотивах мы пока не знаем, и сомневаюсь, что узнаем. И почему суд закрытый? Наоборот, надо было все показать, чтобы другим подросткам было неповадно.

На заседании смогли присутствовать только участники процесса - журналистов в зал суда не пустили. Это объясняется тем, что обвиняемому на момент преступления не было 16 лет и в деле есть охраняемые законом тайны. Подростка будут судить за убийство двух человек с особой жестокостью и покушение на убийство еще двух человек.

Родители обвиняемого Вадима М. говорить с журналистами отказалисьФото: Павел МАРТИНЧИК

- У мамы постоянный немой вопрос: почему суд закрытый? Не могу ей объяснить, что это такое. Если не могут присутствовать самые близкие, значит, что-то укрывают, - вздыхает сестра убитой женщины.

Родные Марины Пархимович недовольны тем, что для подростка, которому на момент преступления не исполнилось 16, предусмотрено более мягкое наказание.

- Вопрос обсуждаемый. Так что, можно нанимать 15-летних киллеров - и им ничего за это не будет? 8 лет отсидел, пришел в расцвете сил и дальше живи, - говорит сын Марины Пархимович. - Он будет здесь ходить по улицам. Даже если его травили в школе (во что я плохо верю) - где-то в очереди наступите ему на ногу, а он за углом вас нагонит, и вы ляжете. Такое чувство, что он шел преднамеренно убивать людей. Для него это было развлечение, как на клумбе цветы резать. Он же не ехал на машине и случайно задел. Вы думаете, 8 лет исправит такого человека? Многие дети до сих пор с психологом работают, полгода спустя. Город небольшой, мы все общаемся. Если бы ваши дети были в том классе? Что может оправдать человека? Многих травят в школе, но никто на это не идет. Узнаем, надеюсь, суд разъяснит нам, какие были мотивы.

«Считаю его невменяемым»

Отец убитого 11-классника Саши, Сергей Романов, сидит один на пустой скамейке. Мужчина смотрит в пол.

- Я ничего от него (обвиняемого. - Ред.) не жду. Ни извинений, ни объяснений - что это изменит? Нормальный человек бы такого не сделал, я считаю его невменяемым, хоть экспертиза показала обратное.

- Какого наказания вы хотели бы для него?

- Не знаю, - растерянно отвечает мужчина.

Отец убитого 11-классника Саши, Сергей Романов, сидит один на пустой скамейке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Родители Вадима, который обвиняется в убийстве, подходят к залу, где будет проходить заседание, но, увидев журналистов, отходят в сторону. Заметно, что они очень волнуются. Не сказав ни слова ни журналистам, ни потерпевшим, они проходят в зал.

Остальные участники процесса - учителя, родители пострадавших школьников и сами дети, ждали начала процесса в другом крыле коридора.

После перерыва потерпевшие отказались что-то говорить, пояснив, что они под подпиской о неразглашении. Родители обвиняемого общались только со своим адвокатом.

Напомним, трагедия в столбцовской школе произошла утром 11 февраля: 15-летний Вадим пришел в школу, оставил в классе рюкзак и вышел. А потом вернулся и напал с ножом на 50-летнюю учительницу истории Марину Пархимович, она преподавала в школе обществоведение и историю. Ее пытались защитить два одноклассника, Владислав Цвирко и Руслан Шутько, но обвиняемый отбился от них, ранив ножом. Педагог погибла, подростки получили травмы - несколько дней они провели в реанимации. Затем 10-классник вышел из кабинета, зашел в другой класс и напал на 11-классника Сашу Романова, который сидел за последней партой в ряду - парень скончался на месте. В коридоре он угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии, потом спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, поцарапал ей шею.

Во время нападения на учительницу Владислав Цвирко (на фото) вместе с одноклассником Русланом Шутько бросился защищать Марину Михайловну.Фото: Павел МАРТИНЧИК

После этого Вадим убежал из школы - через два часа его задержали сотрудники ОМОНа и милиции. Он никак не объяснил свои действия. В Следственном комитете рассказали, что накануне он не употреблял наркотики, психотропы или алкоголь.

- Я знаю мальчика из 11 «А» класса, где все произошло. Он был в этом кабинете, все происходило у него на глазах. Он рассказывал, что Вадим зашел в кабинет с ножом и сразу стал улыбаться. Никто не подумал, что через секунду он начнет убивать. Но у него были красные глаза. Об этом потом все говорили… Рассказывают, что он сразу пошел к Саше, который сидел в конце кабинета. Он ударил его много раз. А потом со смехом убежал, - рассказывали очевидцы трагедии.

Агрессии за 10-классником никогда не замечали. Учителя рассказывали, что он был тихим и спокойным парнем, школу не пропускал, хорошо учился.

Об убитой учительнице и бывшие, и нынешние ученики отзывались только с положительной стороны.

- Очень хорошая и добрая, учитель от Бога! Мария Михайловна вела у нас с 5-го класса, и у нас всегда было взаимопонимание, уважение и никаких конфликтов.

Родные Марины Пархимович недовольны тем, что для подростка предусмотрено более мягкое наказание.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На следующий день, 12 февраля, инцидент прокомментировал президент.

- Я сутки анализирую ситуацию и всякого рода разговоры на эту тему: кто виноват? Все мы виноваты, и дело не только и не столько в интернете. У нас в школах бардак, полный бардак. Никогда такого не было, - возмутился Александр Лукашенко, его слова приводила belta.by.

Президент потребовал обратить внимание на места массового скопления людей, прежде всего детей.

- Надо на всю катушку спросить прежде всего с председателя райисполкома, - сказал президент касательно инцидента в столбцовской школе. - И с министра образования. Почему не навели порядок в школе? (…) Школа - святое место. Как в церковь, надо идти в школу.

Экспертиза показала, что 15-летний Вадим в момент совершения преступления мог осознавать свои действия и руководить ими. Свою вину он признал частично.

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