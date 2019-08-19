Александр Шакутин – брату в суде по «делу медиков»: «Я с тобой. Ты честный человек, я знаю»

В понедельник, 19 августа, в Минском городском суде начался процесс над 20 фигурантами уголовного дела о коррупции. Среди них - гендиректор предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий, директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Столяров и его заместитель Зинченко.

Среди фигурантов громкого уголовного дела - экс-гендиректор предприятия «Белфармация» Вячеслав ГнитийФото: Святослав ЗОРКИЙ

Известный бизнесмен Александр Шакутин, председатель совета директоров «Амкодора», пришел поддержать одного из обвиняемых - Сергея Шакутина, своего младшего брата. Держа руку на груди, бизнесмен с печальным лицом смотрел в «клетку», где сидел брат, - видно было, что он очень переживает.

Во время перерыва Александр Шакутин поговорил с журналистами. Напомним, его брата Сергея Шакутина обвиняют по ч. 2 статьи 431 за дачу взятки. Максимальное наказание, которое ему грозит, - 7 лет лишения свободы.

Александр Шакутин пришел в суд поддержать братаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы пришли поддержать брата? - спросила "Комсомолка" у бизнесмена Александра Шакутина.

- Нет, я пришел поддержать вас. Увидел вас таких красивых, очаровательных. И захотелось вас поддержать. Чем вас поддержать? - шутит с журналистками Александр Васильевич.

- Вы не теряете оптимизма, - заметили журналисты.

- Наверное, любой человек, который во что-то верит, никогда не теряет оптимизма. Самое последнее дело - потерять оптимизм и веру.

Начался суд над 21 фигурантом уголовного дела о коррупционных преступлениях.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вам не обидно, что ваш брат - единственный из представителей бизнеса, который находится за решеткой? Все остальные под домашним арестом.

- Знаете, обида - это самое последнее, что есть у человека. Есть закон.

- Вы верите, что брат невиновен?

- Абсолютно. Я не могу судить - я не знаю материалы дела. Мне сложно что-то говорить: виновен, не виновен. Это квалификация суда, не моя. Единственное, что могу сказать, - что мой брат с детства был всегда честным, открытым и доброжелательным. Никогда никому зла не сделал в этой жизни. Это я точно знаю, - голос у бизнесмена дрожит.

В суд пришли около сотни человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А как вы поддерживаете своего брата?

- Поддерживаю, единственно, морально, глядя ему в глаза всего лишь.

- А вам давали свидание с братом?

- Нет.

Уходя из зала суда, Шакутин повернулся к брату:

- Я с тобой. Ты честный человек, я это знаю.

Женщины, которые пришли в суд в качестве слушателей, рассказали, что приехали поддержать своего коллегу - директора компании "Искамед" Сергея Шакутина.

- Приехал почти весь коллектив. Нас много - я думаю, что не меньше 100 человек, - говорят женщины. - Кто-то стоит на лестнице в коридоре. Шакутин очень замечательный человек. Он всем помогал.

Защитник Сергея Шакутина попросила о закрытом судебном заседании. Суд принял решение ходатайство «частично удовлетворить». Защитник также попросила освободить из-под стражи Шакутина.

- За один год и два месяца содержания под стражей состояние здоровья нашего подзащитного резко ухудшилось, обострились хронические заболевания, - говорит защитник. - Шакутин страдает рядом хронических заболеваний, требующих индивидуального подхода...

По ее словам, у Шакутина начались проблемы с артериальным давлением. Он длительное время страдает бессонницей, головокружением, испытывает сильные головные боли. Ухудшилось у бизнесмена и зрение.

Шакутин отказался от дачи показаний во время следствия, но, как утверждает защитник, намерен давать показания в суде.

По словам адвоката Шакутина, сегодня больше половины сотрудников пришли поддержать своего руководителя в здание суда.

- Это свидетельствует о том, что Сергей Иванович является безупречным руководителем. И достоин индивидуального подхода к своей личности...

Суд ходатайство защитника оставил без удовлетворения.